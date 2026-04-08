La imagen de Lando Norris y Magui Corceiro durante un partido de Champions League que reavivó los rumores de una reconciliación

Lando Norris y Magui Corceiro coincidieron en el Estadio del Sporting de Lisboa (AFP)

La reciente aparición pública de Lando Norris junto a Magui Corceiro en el estadio José Alvalade de Lisboa ha generado atención tanto en el ámbito deportivo como en el mediático. El piloto británico de Fórmula 1 y la actriz portuguesa acudieron al encuentro de la Champions League entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa, lo que reavivó las especulaciones sobre el estado de su relación. Según reportó A Bola, ambos viajaron a la capital portuguesa en un avión privado antes del partido que culminó con el triunfo de los Gunners por 1-0.

El entorno digital reaccionó rápidamente. En las redes sociales, un usuario expresó: “¿Lando Norris y Magui Corceiro juntos? El pacto con McLaren sigue en pie”. Otro añadió: “Ohhh, se van a enfadar, me encanta”. Una tercera voz opinó: “Eso tiene que ser incómodo”. Las imágenes de la pareja en las gradas, junto a la cantante April Ivy —expareja de Ruben Dias—, circularon ampliamente y alimentaron los comentarios de aficionados y seguidores.

La relación entre Norris y Corceiro ha estado marcada por la intermitencia desde 2023. La actriz lusa acompañó al piloto durante los festejos por su consagración como campeón mundial en Abu Dabi en diciembre pasado, un episodio que también fue cubierto por A Bola. En ese momento, Corceiro declaró a la revista TV Guia: “No hay reglas para hacer pública una relación. Pensé que (el beso en Abu Dabi) tenía sentido. Estoy muy feliz, él está muy feliz, y eso es lo que importa”. Añadió que la presencia de las cámaras pasó inadvertida ante la importancia del logro: “Era un momento tan importante que ni siquiera lo recordé”.

El piloto de F1 posó con la remera del Sporting en el Avalade

Sin embargo, la pareja había anunciado su ruptura a comienzos de este año. En febrero, surgieron rumores de una separación después de que Norris comentara a su colega Carlos Sainz Jr. que estaba “soltero”. Las interacciones en redes sociales, en paralelo, mantuvieron viva la expectativa. Un ejemplo reciente fue la publicación de una imagen de Norris bajo la nieve, a la que Corceiro respondió: “Bonito pijama, de nada”, acumulando cientos de respuestas de usuarios que debatían sobre la veracidad de la ruptura.

Antes de su vinculación con Norris, Corceiro sostuvo una relación con el futbolista Joao Félix. Durante esa etapa, la actriz enfrentó acusaciones de infidelidad con Pedro Porro, actual jugador del Tottenham, según recordaron medios portugueses. Además de su carrera como actriz en dramas televisivos, Corceiro es cofundadora de una marca de trajes de baño y ha participado en campañas de indumentaria. Su popularidad en redes sociales se refleja en sus más de 800.000 seguidores en TikTok y participaciones en Vogue Portugal y Bailando con las Estrellas en Filipinas.

En el plano deportivo, Norris atraviesa una temporada desafiante. Tras lograr su primer título mundial en 2025, el piloto de McLaren no ha conseguido replicar los resultados y la escudería se encuentra alejada del ritmo de los líderes, principalmente el dúo de Mercedes formado por Kimi Antonelli y George Russell, además de Lewis Hamilton y Charles Leclerc de Ferrari. Se espera que Norris tenga una nueva oportunidad para acercarse a los primeros puestos en el próximo Gran Premio de Miami, programado para el 3 de mayo.

Durante el partido en Lisboa, Kai Havertz marcó el gol de la victoria para el Arsenal en el minuto 91, lo que permitió al equipo inglés obtener una ventaja mínima de cara al enfrentamiento de vuelta en el Emirates Stadium por los cuartos de final. Cabe destacar que el piloto británico también posó con la camiseta del Sporting, tal como se pudo ver reflejado en la cuenta oficial del club portugués, bajo el texto: “Bienvenido a Alvalade, ¡Lando!”