“Soltero”: impacto por la separación de Lando Norris y la actriz Magui Corceiro antes del inicio de la temporada de F1

El piloto campeón del mundo con McLaren y la celebridad portuguesa habrían puesto fin a su relación

Lando Norris y Magui Corceiro
Lando Norris y Magui Corceiro habrían terminado su relación (REUTERS/Jakub Porzycki)

El piloto británico Lando Norris confirmó el fin de su relación con la modelo portuguesa Margarida Corceiro durante una charla informal con el también corredor Carlos Sainz Jr, según reveló The Sun.

El hecho sucedió durante los tests de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin, a pocas semanas de que Norris inicie la defensa de su primer título mundial, obtenido en la última carrera del calendario 2025. La ruptura sorprendió tanto a aficionados como al círculo cercano, ya que ambos habían retomado su noviazgo recientemente luego de una separación anterior.

Durante la conversación, registrada en un video difundido en la red Tik Tok y citado por el rotativo británico, se escucha a Sainz preguntar a Norris por el estado de su relación con Corceiro: “¿Tú y Magui están bien?”. Norris, piloto de McLaren, respondió de forma directa: “No”, y confirmó que actualmente es “un hombre soltero”. La reacción de Sainz fue de perplejidad, mientras ambos pilotos continuaban su diálogo durante el desarrollo de las pruebas previas a la temporada.

Los festejos de la pareja
Los festejos de la pareja tras el título de Lando (REUTERS/Amr Alfiky)

De acuerdo con The Sun, la ausencia de Margarida Corceiro en una fiesta privada que Norris celebró para agradecer a quienes lo apoyaron durante su campaña victoriosa llamó la atención del entorno del piloto. Un allegado manifestó al medio británico: “Había señales evidentes desde hace un tiempo. Se distanciaron después de la victoria de Lando la temporada pasada. La mayor pista apareció en Baréin, mientras el equipo continuaba con los ensayos para el nuevo campeonato”.

El mismo testigo detalló que en esa celebración exclusiva posaron juntos todas las figuras clave del entorno de Norris, pero la modelo lusa, conocida como Magui, fue la única ausente, lo que alimentó las suposiciones sobre el quiebre.

La relación entre el piloto británico y la actriz portuguesa comenzó a circular públicamente en mayo de 2023. En aquel momento, ambos fueron vistos juntos en Mónaco, residencia habitual de Norris, según recopiló el medio ¡HOLA!. Sin embargo, la presencia de Corceiro en ese contexto despertó suspicacias: ella mantenía, al menos de manera oficial, un vínculo sentimental de cuatro años con Joao Félix, ex futbolista del Atlético de Madrid y del Chelsea.

Esta coincidencia nutrió durante semanas los rumores de un triángulo amoroso y múltiples versiones de infidelidad, tanto en redes sociales como en la prensa del espectáculo. El silencio de la pareja ante la presión mediática agudizó el interés y multiplicó las especulaciones hasta bien avanzado el año.

Meses después de que el foco mediático se centrara en su historia, tanto Norris como Corceiro optaron por responder en espacios públicos. La actriz utilizó su perfil de Instagram para aclarar los tiempos y la naturaleza de su vínculo con el futbolista portugués: “Joao Félix y yo compartimos logros durante algunos años, en una fase de cambio, crecimiento y aprendizaje. Sin estar juntos como pareja desde algún tiempo, tengo la suerte de ser parte de su vida. Agradecemos todos los mensajes de aquellos que realmente se preocupan por nosotros. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”,.

Luego de ese pronunciamiento, Norris ofreció su propia versión en diálogo con British Vogue: “Nos conocemos desde hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco. Todo en ella me parece especial. Es alguien con quien puedo ser yo mismo”.

La oficialización definitiva se produjo el año pasado cuando el piloto declaró abiertamente que su pareja era la actriz. Corceiro comenzó a acompañar a Norris de manera estable en distintos circuitos de la Fórmula 1, con presencia habitual en el paddock de McLaren y protagonismo en celebraciones, como sucedió en el Gran Premio de Hungría, donde un nuevo beso de la pareja volvió a viralizarse. Además, la actriz se involucró en la séptima temporada de la serie “Drive to Survive”, incrementando su exposición en el ambiente automovilístico.

Nacida en Santarém, Portugal, Magui Corceiro posee una trayectoria amplia en televisión y redes sociales. Acumula más de dos millones de seguidores en Instagram y más de ochocientos mil en TikTok, lo que evidencia su creciente popularidad fuera del espacio deportivo. Su capitulación al mundo del espectáculo incluye participación en la serie de ciencia ficción “Punto Nemo” (Prime Video), distintos ciclos televisivos y campañas para reconocidas marcas internacionales.

En 2022, Corceiro se sumó como socia a una línea de trajes de baño ecológicos y en 2020 se integró al elenco de la versión portuguesa de “Dancing with the Stars”. Su exposición y la cercanía ininterrumpida a las principales competencias de Fórmula 1 impulsaron su figura, transformándola en un rostro recurrente de los eventos del campeonato y en un apoyo activo de Norris durante toda la temporada.

