El comentario de Magui Corceiro en el posteo de la estrella de F1 Lando Norris tras su separación que causó furor en las redes sociales

Magui Corceiro comentó un posteo de Lando Norris

La modelo y actriz portuguesa Margarida Corceiro realizó su primera aparición pública tras el fin de su relación con el piloto de Fórmula 1 Lando Norris al comentar la reciente publicación de Instagram del campeón mundial, lo que generó múltiples reacciones entre los seguidores de ambos. Según reportó The Sun, la separación se produjo después de la consagración de Norris en Abu Dhabi el año pasado, y la interacción digital de Corceiro se convirtió en el primer gesto público tras la ruptura.

El piloto británico, de 26 años, publicó imágenes en las que aparece con una vestimenta particular bajo la nieve. “Dejé este borrador en el congelador”, escribió Norris al pie de las fotografías. En ese contexto, Corceiro comentó en tono irónico: “Bonito pijama, de nada”, comentario que acumuló más de 200 respuestas de aficionados que debatían sobre la veracidad de la separación. Entre las reacciones se destacaron frases como “Esto acaba con todos los rumores”, “Por fin podemos detener los rumores” y “Todavía juntos”. Los fanáticos entendieron que las prendas que tenía Norris eran un regalo de Corceiro y la imagen, junto con la respuesta, podría significar un guiño entre ambos.

El periódico británico detalló que la relación entre Norris y Corceiro había sido intermitente desde 2023, aunque ambos oficializaron su romance durante la temporada pasada de Fórmula 1. La modelo portuguesa acompañó al piloto en varios grandes premios y estuvo presente durante la consagración de Norris en Abu Dhabi, cuando un tercer puesto le aseguró el campeonato de pilotos por delante de Max Verstappen (Red Bull) y su compañero en McLaren, Oscar Piastri.

La expareja de Lando Norris, Magui Corceiro, generó revuelo al dejar un comentario en la publicación del piloto de Fórmula 1

Durante la celebración posterior al título, ambos compartieron un abrazo en la pista, reforzando la imagen de una pareja consolidada. Sin embargo, una fuente citada por The Sun señaló que “se distanciaron después de la victoria la temporada pasada” y que los indicios fueron perceptibles en los días posteriores. El medio reportó que Norris organizó una fiesta de agradecimiento en Baréin para quienes lo apoyaron en su camino al título, y la ausencia de Corceiro en la fotografía grupal alimentó los rumores de ruptura. “La única que no estaba era su novia Magui. Naturalmente, eso desató rumores”, indicó la fuente.

El propio Norris confirmó el fin de la relación durante una conversación informal con el piloto español Carlos Sainz Jr., acontecida durante los ensayos de pretemporada. En un video difundido en TikTok, Sainz preguntó a Norris sobre su situación sentimental: “¿Tú y Magui están bien?”. La respuesta del piloto de McLaren fue directa: “No”, añadiendo que actualmente es “un hombre soltero”. La reacción sorprendió tanto a Sainz como a los seguidores, considerando que la pareja había retomado su vínculo poco tiempo antes.

Desde el entorno de Norris, un portavoz se negó a hacer comentarios sobre la vida personal del piloto, mientras que la modelo portuguesa optó por mantener la interacción limitada a las redes sociales. Pese a la ruptura, Corceiro continúa siguiendo al piloto en Instagram, lo que alimenta especulaciones entre los fanáticos.

La charla entre Carlos Sainz y el campeón de la F1 que reveló la ruptura

Margarida Corceiro, nacida en Santarém, Portugal, cuenta con una trayectoria ascendente en televisión y redes sociales, donde supera los dos millones de seguidores en Instagram y más de ochocientos mil en TikTok. Su carrera incluye participaciones en la serie de ciencia ficción Punto Nemo, ciclos televisivos y campañas comerciales. También se sumó en 2022 como socia a una línea de trajes de baño ecológicos y participó en Dancing with the Stars versión portuguesa.

La exposición de Corceiro en el mundo del espectáculo y su cercanía con el campeonato de Fórmula 1 potenciaron su figura, convirtiéndola en un rostro habitual en los eventos del circuito y en un apoyo recurrente para Norris durante la campaña que culminó con el título mundial.

La ruptura sorprendió tanto a los aficionados como al círculo cercano de la pareja, ya que ambos habían confirmado su relación durante la temporada 2025 y se mostraban unidos en los principales eventos del automovilismo internacional.