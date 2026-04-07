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Real Madrid-Bayern Múnich y Sporting-Arsenal abren los cuartos de final de la Champions League: todo lo que hay que saber

El Merengue recibirá a los alemanes en España, mientras que los Gunners visitarán al equipo de Lisboa en Portugal

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Previas Champions
Arrancan los cuartos de final de la Champions League

La UEFA Champions League se adentró en las etapas finales e iniciarán los cuartos de final, que se definirán la próxima semana. A partir de las 16:00 (hora argentina), Real Madrid recibirá al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu en uno de los duelos más esperados del certamen, mientras que el Arsenal de Inglaterra visitará al Sporting de Lisboa en Portugal. El día miércoles jugarán Barcelona-Atlético de Madrid y Liverpool-PSG.

REAL MADRID - BAYERN MÚNICH

Previas Champions
Real Madrid chocará contra el Bayern Múnich en España
                                                 

El Estadio Santiago Bernabéu acogerá un histórico enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern Múnich en el inicio de los cuartos de final de la Champions. El duelo, que comenzará a las 16:00 (hora argentina), contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver y se podrá ver por ESPN/Disney+.

El elenco Merengue arriba al enfrentamiento luego de dejar en el camino al Benfica de Portugal en la fase de playoffs y al Manchester City con un global de 5-1 en los octavos de final. No obstante, llega con dudas en el plano local: cayó 2-1 frente al Mallorca y cedió terreno en la pelea por el título de La Liga de España. Barcelona le sacó siete puntos de diferencia en la cima. El equipo de Álvaro Arbeloa tendrá cuatro bajas de peso: Dani Ceballos (gemelo), Thibaut Courtois (bíceps femoral), Ferland Mendy (bíceps femoral) y Rodrygo (rodilla)﻿.

Del otro lado, el Bayern Múnich avanza a paso firme en todos los frentes. El cuadro alemán no pierde hace 13 partidos y lidera la Bundesliga con nueve puntos de diferencia sobre su principal perseguidor (Borussia Dortmund). En los octavos de final de la Champions los Bávaros apabullaron con un resultado global de 10-2 sobre el Atalanta de Italia.

Posibles formaciones

Real Madrid: Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior DT: Álvaro Arbeloa.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vicent Kompany.

Árbitro: Michael Oliver (ING)

VAR: Jarred Gillett (ING)

Estadio: Santiago Bernabéu

Hora: 16.00

TV: ESPN/Disney+

SPORTING DE LISBOA - ARSENAL

Previas Champions
Sporting de Lisboa y Arsenal inician la llave de los cuartos de final en Portugal

El Estadio José Alvelade de Portugal será sede de un intenso enfrentamiento entre el Sporting de Lisboa y el Arsenal de Inglaterra. Con el arbitraje del alemán Daniel Siebert, el enfrentamiento dará inicio a las 16:00 y se podrá ver por Disney+ y Fox Sports.

El elenco local fue una de las sorpresas en la fase inicial de la Champions y logró meterse entre los ocho mejores equipos que evitaron los playoffs. Además, en los octavos de final, los dirigidos por Rui Borges protagonizaron una enorme remontada sobre una de las revelaciones del certamen: remontaron un 0-3 en contra y eliminaron al Bodø/Glimt de Noruega al imponerse por 5-0 (en tiempo extra) en Lisboa. El Sporting se ubica segundo en el plano local, únicamente superado por el Porto.

Arsenal, por su parte, llega a la serie con la presión de ser el favorito. Los Gunners fueron los líderes de la fase regular con 24 unidades y eliminaron al Bayer Leverkusen con un global de 3-1 en los octavos. No obstante, los británicos dirigidos por Mikel Arteta arriban con algunas dudas: perdieron la final de la Copa de la Liga en manos del Manchester City y cayeron en los cuartos de la FA Cup contra el Southampton en su última presentación. Al mismo tiempo, se ubica en la cima de la Premier League, aunque es seguido de cerca por el cuadro de Pep Guardiola.

Posibles formaciones

Sporting de Lisboa: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; João Simões, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves y Luis Suárez. DT: Rui Borges.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Ricardo Calafiori; Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard; Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Estadio: José Alvelade

Hora: 16.00

TV: Disney+ | Fox Sports

EL CUADRO DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

cuadro de cuartos de la champions league
Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Champions League

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