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Estudiantes de La Plata visitará a Independiente Medellín en su estreno por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El duelo se pondrá en marcha a las 21 en Colombia. Televisarán Fox Sports y Disney+

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El Pincha viene de caer en el torneo local ante San Lorenzo
El Pincha viene de caer en el torneo local ante San Lorenzo

El periplo de Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores 2026 comenzará esta noche, cuando visite a Independiente Medellín por la primera jornada de su zona. El Pincha, clasificado como campeón del último torneo nacional (Clausura 2025), afrontará su primera prueba a partir de las 21 en el estadio Atanasio Girardot. Dirigirá el venezolano Alexis Herrera y televisarán Fox Sports y Disney+.

Los platenses son uno de los máximos exponentes de este certamen continental que se adjudicaron en cuatro oportunidades (1968, 1969, 1970 y 2009), al igual que River y Flamengo, solo superados por Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol de Montevideo (5). Luego del ciclo dorado de Eduardo Domínguez, el León sueña con retomar la gloria internacional de la mano del Cacique Alexander Medina.

Este primer paso será fundamental para los de La Plata, ya que en el Grupo A también figura Flamengo y Cusco FC, que también debutarán esta noche en Perú (a partir de las 21:30, hora argentina).

Estudiantes llega después de perder 1-0 con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por el Apertura 2026, donde igualmente tiene casi un pie adentro de los octavos de final y figura encumbrado en la Tabla Anual (quinto, a cinco puntos del líder Independiente Rivadavia). Sin embargo, exhibió un andar irregular en sus últimas presentaciones: ganó cuatro (Sarmiento, Newell’s, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero) y perdió tres (Vélez, Lanús y el Ciclón).

En el elenco colombiano figuran dos caras conocidas: el histórico lateral izquierdo de Boca Frank Fabra y el delantero Francisco Fydriszewski, muy ponderado en el DIM. Los dirigidos por Alejandro Restrepo accedieron a esta competición por terminar segundos en la tabla de reclasificación 2025 de Colombia. Además, eliminaron a Liverpool de Uruguay en Fase 2 y a Juventud Las Piedras (también uruguayo) en Fase 3. En el ámbito doméstico, marcha en el puesto 14 sobre 20 equipos, pero ganó tres de los últimos cinco y perdió solamente uno.

Probables formaciones:

Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Diego Moreno, Frank Fabra; Francisco Chaverra y John Montaño. DT: Alejandro Restrepo

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Alexis Castro; Edwuin Cetré; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 21.00

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Televisará: Fox Sports y Disney+

Posiciones:

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