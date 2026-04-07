Las razones del “renacimiento” del Alpine que maneja Franco Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

El Alpine de Franco Colapinto en acción durante el Gran Premio de F1 de Suzuka, en Japón (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Alpine pasó de ser la última escudería del campeonato de constructores de la Fórmula 1 el año pasado a establecerse en la quinta posición de la presente temporada, con buenos resultados al cabo de las primeras tres carreras. El equipo, en el que compite el argentino Franco Colapinto junto con el francés Pierre Gasly, ha progresado en el armado del A526 y los resultados están a la vista.

De acuerdo con un informe publicado por el medio especializado Motorsport en el que se detallan las razones del “renacimiento” de Alpine en la categoría reina del automovilismo mundial, la incorporación de la unidad de potencia del motor Mercedes ha sido una solución aerodinámica novedosa, impulsada por el director técnico David Sánchez. Según el medio, la conjunción de estos factores ha permitido a la escudería con sede en Enstone aspirar a un papel protagónico dentro de la llamada “zona media” de la Fórmula 1.

Cabe destacar que al momento, Alpine se encuentra empatada con Red Bull en el puesto 5 de la tabla, con 16 puntos, a dos unidades de Haas. En el podio, Mercedes lidera ampliamente con 135, seguido de Ferrari (90) y McLaren (46). En este inicio de campeonato, Haas ha sorprendido al ocupar la cuarta posición, unida a la circunstancia poco habitual de que Red Bull se encuentre detrás en la tabla. Uno de los elementos más destacados en este análisis es que el chasis del monoplaza A526 que conducen Colapinto y Gasly, adoptó una suspensión delantera tipo pull rod —cuando la mayoría ha vuelto al push rod—, lo que produce que el auto sea más agresivo aerodinámicamente.

La diferencia de Alpine frente a sus rivales no radica únicamente en el motor. Durante el shakedown en Barcelona, el A526 exhibió una interpretación inédita del sistema DRS: los flaps móviles del alerón trasero se abren de manera inversa a la tendencia general, con el actuador que baja el flap móvil hacia el perfil principal en lugar de alzarlo, lo que reduce la resistencia en las rectas y favorece la velocidad punta. Bajo el alerón delantero, se ha reincorporado el uso de desviadores de flujo destinados a canalizar el aire hacia el exterior de las ruedas delanteras, a pesar de que la reglamentación actual persigue el efecto contrario para evitar que la estela perjudique a los autos que circulan detrás.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, conductores del equipo Alpine de F1 esperan tener una gran temporada con los cambios positivos en el A526

Durante el Gran Premio de Japón, el Alpine A526 incorporó otro elemento de interés al instalar un pequeño “Monkey seat” en el actuador del alerón trasero. Este apéndice incrementa localmente la carga aerodinámica sin penalizar en exceso el arrastre, aportando una alternativa eficaz dentro del delicado equilibrio entre velocidad y adherencia. Las placas laterales del auto también han sido objeto de revisión, adoptando un diseño más curvado en anticipación a nuevas modificaciones programadas para ser estrenadas en el Gran Premio de Miami, tras un mes de inactividad en el calendario.

Pierre Gasly, quien finalizó séptimo en Suzuka luego de defenderse durante 25 vueltas ante Max Verstappen y su Red Bull RB22, destacó el progreso del monoplaza al calificar la A526 como “uno de los mejores autos que ha pilotado”. El francés finalizó décimo en Australia, sexto en China y séptimo en Japón, consolidando su posición como aspirante a encabezar el grupo detrás de los equipos dominantes. El piloto de 30 años subrayó la influencia positiva de la actual dirección técnica y reconoció el esfuerzo del equipo por alcanzar el peso mínimo reglamentario y optimizar la eficiencia en distintos aspectos mecánicos, privilegiando la solidez estructural por encima de la sofisticación excesiva.

Franco Colapinto a bordo del A526 de Alpine

Por otra parte, las innovaciones en el Alpine A526 no solo han dotado al equipo de una mayor competitividad, sino que también han cambiado las expectativas acerca de lo que puede conseguir una escudería que no parte de una plataforma revolucionaria, pero que compensa con creatividad técnica y una gestión precisa de recursos y talento. Motorsport enfatizó que la combinación de un proyecto sólido y soluciones aerodinámicas “fantásticas” es lo que permite que Alpine compita tanto en términos de consistencia como de riesgo calculado en el desarrollo.

De esta manera, la presencia de la Alpine A526 como quinta fuerza en la Fórmula 1, tras iniciar el campeonato sumando en todas las pruebas, constituye un “renacimiento” y un cambio de paradigma respecto a su posición previa, impulsado por el aporte de la unidad de potencia Mercedes y la inventiva aerodinámica de David Sánchez y su equipo, que han apostado por innovaciones singulares como el DRS invertido y otros detalles que serán determinantes en la evolución futura del monoplaza. Se verá con el correr de la temporada y la próxima prueba será por los puntos en el GP de Miami, el 3 de mayo.

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Por otro lado, se dieron a conocer los valores de las entradas de la exhibición que realizará Franco Colapinto en Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril.

La jornada se centrará en el barrio porteño de Palermo, donde Colapinto pilotará el monoplaza Alpine E20, con motor Renault V8 y los colores de la escudería francesa. Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule oficialmente por Buenos Aires, destacando la magnitud del acontecimiento para la escena deportiva de Argentina.

Los precios de las entradas para ver a Colapinto

Motorola Grandstand Dorrego : $180.000 + s/c

Latin Securities Grandstand Libertador : $180.000 + s/c

Mercado Libre Grandstand Monumento : $180.000 + s/c

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: $80.000 + s/c

Mapa y precios de las entradas para ver a Franco Colapinto en Argentina

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial“, afirmó Colapinto.