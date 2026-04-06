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Se dieron a conocer los valores de las entradas para la exhibición de Colapinto en Buenos Aires: cómo adquirirlas

El piloto argentino se presentará a bordo de un auto de Fórmula 1 el próximo domingo 26 de abril en Palermo

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Mapa y precios de Colapinto en Argentina
Franco Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires

La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril no solo será un acontecimiento para los fanáticos, sino un gesto central en la estrategia para recuperar el Gran Premio de Argentina tras casi 30 años de ausencia. El evento, que tendrá lugar en un circuito especialmente montado sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, ya tiene oficializados los valores de las entradas y cómo adquirirlas.

La jornada se centrará en el barrio porteño de Palermo, donde Colapinto pilotará el monoplaza Alpine E20, con motor Renault V8 y los colores de la escudería francesa. Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule oficialmente por Buenos Aires, destacando la magnitud del acontecimiento para la escena deportiva de Argentina.

Más allá del despliegue técnico, el road show tiene un significado especial para Colapinto, quien afirmó: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial“.

Mapa y precios de Colapinto en Argentina
El trazado de la exhibición: los espacios pagos y los gratuitos

Los organizadores prevén una impronta de festival, con sectores abiertos y gratuitos, tribunas, fan zones y espacios de hospitalidad con servicios diferenciados, que incluirán Hospitality y Garage Tours con acceso a boxes. El Fan Zone ofrecerá propuestas interactivas, entretenimiento y activaciones de marcas, buscando replicar el ambiente vibrante de otros destinos emblemáticos de la Fórmula 1.

El regreso del show de Fórmula 1 a la Argentina se enmarca en el momento de mayor crecimiento global de la disciplina, cuyas audiencias y fanáticos están en expansión. Para la ciudad, es una oportunidad de lucirse ante patrocinadores, medios internacionales y el público local, atrayendo a visitantes y posicionando la marca Buenos Aires en un circuito de experiencias deportivas de primer nivel.

La Fórmula 1 no realiza un Gran Premio en Argentina desde 1998. La exhibición de Colapinto se diferencia de anteriores road shows de autos de Fórmula 1 realizados en Buenos Aires, como los organizados por Red Bull en 2008 y 2012, en este caso por la mayor centralidad del piloto argentino y el despliegue vinculado al proyecto de retorno de la F1.

El secretario de Deportes de la ciudad, Fabián Turnes, anticipó que la figura de Colapinto funciona como un puente en las negociaciones para que la capital vuelva a recibir el Gran Premio. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa actualmente su mayor proceso de remodelación estructural, con obras que incluyen nuevos edificios de boxes y la aspiración de recibir al MotoGP en marzo de 2027 y eventualmente la Fórmula 1 a partir de 2028, siempre sujeto al avance de las negociaciones y a las limitaciones del calendario.

Exponer un auto de Fórmula 1 en la vía pública requiere condiciones logísticas y económicas excepcionales. El Lotus E20 que conducirá Colapinto será transportado junto a un equipo de mecánicos especializados en eventos de exhibición, distintos de aquellos que asisten a las competencias oficiales. Este procedimiento replica lo realizado por otras escuderías en ocasiones anteriores; por ejemplo, cuando Williams participó en exhibiciones en Buenos Aires entre 2004 y 2007.

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN y Disney+ Plan Premium, que actuarán como media partners del evento.

CÓMO ADQUIRIR LAS ENTRADAS

Desde la organización informaron que la preventa exclusiva de entradas, limitada al pago con la tarjeta de crédito Mercado Pago y en 3 cuotas sin interés, está disponible desde este 6 de abril a las 16. La venta general, con todos los medios de pago, comenzará el martes 7 de abril a la misma hora, pero quienes utilicen la tarjeta Mercado Pago seguirán accediendo al beneficio de cuotas sin interés.

Las entradas y paquetes de hospitalidad pueden adquirirse en enigmatickets.com, mientras que las consultas para Garage Tours serán canalizadas a través de Bigbox Argentina.

EL VALOR DE LOS TICKETS

Mapa y precios de Colapinto en Argentina
Mapa y precios de la exhibición de Colapinto en Argentina
  • Motorola Grandstand Dorrego: $180.000 + s/c
  • Latin Securities Grandstand Libertador: $180.000 + s/c
  • Mercado Libre Grandstand Monumento: $180.000 + s/c
  • YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: $80.000 + s/c

Colapinto no corrió aún en autos en la Argentina. Su trayectoria profesional incluye el campeonato argentino de karting en 2018 y sus primeras competencias en monoplazas fueron en Uruguay y luego en España. En agosto de 2024 participó en una demostración con un Shelby Cobra en Palermo, pero esta será su primera vez al mando de un Fórmula 1 en territorio argentino.

Este año, Colapinto ha disputado cuatro carreras en tres Grandes Premios de Fórmula 1: fue 14° en la cita principal de Australia, repitió el 14° lugar en la Sprint de China y sumó su primer punto para Alpine alcanzando el 10° puesto en el Gran Premio principal de Shanghái; y concluyó 16° en el Gran Premio de Japón.

La cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto en Medio Oriente provocó que el calendario de la F1 2026 se reanude recién el 1° de mayo en Miami, con prueba libre y nuevas clasificatorias ese mismo día a partir de las 13:30 (hora de Argentina).

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