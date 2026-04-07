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Con un regreso esperado y un estreno: los 24 citados por Coudet para el debut de River Plate en la Copa Sudamericana

El Millonario buscará estirar su racha positiva ante Blooming: lleva cuatro triunfos consecutivos

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Las fotos del último entrenamiento de river antes de viajar a Bolivia para su debut en la Copa Sudamericana
Montiel vuelve a la consideración tras superar una lesión muscular

River Plate confirmó la lista de 24 futbolistas citados para su debut en la Copa Sudamericana ante Blooming, destacando el regreso de Gonzalo Montiel y la primera convocatoria de Tobías Ramírez como principales novedades. El entrenador Eduardo Coudet definió los nombres para el viaje a Santa Cruz de la Sierra, donde el equipo buscará continuar su buen inicio de ciclo este miércoles, desde las 21.30.

Con el Chacho al frente del grupo, la Banda acumula cuatro triunfos al hilo (y seis partidos sin perder). Este envión le permitió ubicarse en la segunda colocación del Grupo B del Torneo Apertura, solo detrás del líder, Independiente Rivadavia. Además, el equipo está en 16avos de final de la Copa Argentina.

Ahora, le llegó el turno en el plano internacional: River integra el Grupo H, del que también forman parte Red Bull Bragantino y Carabobo. “Siempre trato de poner a los que mejor estén en cada partido. En el fútbol hay injusticias también, los entrenadores podemos equivocarnos, pero vamos a tratar de embocar los equipos pensando en lo que podemos generar y de acuerdo a los rivales. Por eso a veces cambio de nombres a pesar de haberlo hecho bien”, anticipó el DT que podía haber rotación por la Sudamericana.

El Millonario difundió la nómina completa para el estreno internacional en sus redes sociales. Los convocados para el enfrentamiento incluyen el regreso de Gonzalo Montiel, quien vuelve tras recuperarse de una lesión muscular que no le permitió participar de la ventana internacional con la selección argentina, y la incorporación del defensor Tobías Ramírez, de 19 años, citado por primera vez desde su llegada de Argentinos Juniors. Por su parte, Marcos Acuña y Maximiliano Salas quedan fuera por la suspensión que acarrean de los duelos ante Palmeiras de la Copa Libertadores pasada.

La lista de concentrados de River para su debut en la Copa Sudamericanaa
La nómina publicada por el club en sus redes sociales

El lateral Montiel retorna al plantel tras superar una lesión grado 1 en el bíceps femoral izquierdo, sufrida durante el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto. No se ha confirmado aún si será titular o comenzará entre los suplentes, pero su presencia aporta una alternativa de jerarquía para el debut en la Copa Sudamericana.

Novedades y ausencias en la lista de River Plate

La citación de Tobías Ramírez representa la gran novedad. Según consignó el Bicho en sus redes sociales, River adquirió el 50% de su ficha. Marcos Acuña debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en el último partido internacional, mientras Maximiliano Salas recibió dos jornadas de castigo tras la tarjeta roja sufrida ante Palmeiras en la Libertadores 2025. Además, Lautaro Pereyra, quien debutó en el triunfo 3-0 ante Belgrano, y Juan Cruz Meza, de gran ingreso en el Monumental, permanecen entre los considerados por el cuerpo técnico de Coudet para futuros encuentros. El técnico también incluyó a Franco Jaroszewicz como tercer arquero, una práctica recurrente en viajes internacionales.

Lista completa de convocados para la Copa Sudamericana

La nómina publicada por Olé señala que los arqueros serán Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión y Franco Jaroszewicz. Los defensores seleccionados incluyen a Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña, Ramírez, Montiel y Facundo González. El mediocampo estará conformado por Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juanfer Quintero, Kendry Páez y Juan Cruz Meza. En la delantera aparecen Lautaro Pereyra, Joaquín Freitas, Sebastián Driussi, Facundo Colidio e Ian Subiabre.

Las fotos del último entrenamiento de river antes de viajar a Bolivia para su debut en la Copa Sudamericana
Colidio volvió al gol en el triunfo contra Belgrano

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