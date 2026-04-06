La polémica “desaparición” de un referente del São Paulo: “Continúa sin dar señales de vida”

Robert Arboleda quedó envuelto en un escándalo en Brasil al marchase sin previo aviso del Sao Paulo (REUTERS/Ueslei Marcelino)

São Paulo quedó envuelto en un fuerte escándalo en los últimos días después de que Robert Arboleda se marchara sin autorización de la institución. El defensor ecuatoriano, que ya lleva más de una década en el Tricolor, dejó en claro su malestar con la institución por no poder marcharse. La situación escaló a un punto crítico después de que abandonara Brasil sin el consentimiento del club y viajara a Ecuador en protesta por no haber sido transferido en enero. El club paulista continúa sin poder contactar al jugador y, según informó el portal local Lance!, el propio agente del futbolista desconoce su paradero.

De acuerdo con los medios brasileños, el episodio se agravó el sábado 4 de abril, cuando Arboleda no se presentó a la concentración previa al partido en que el São Paulo venció 4-1 a Cruzeiro en Morumbi. Consultado en conferencia de prensa tras el encuentro, Roger Machado, entrenador del equipo, expuso la situación: “Fue convocado, no vino y fue descartado. A partir de ahí remitimos el caso a la directiva. Estábamos preocupados, obviamente. Como no sabíamos qué había pasado, estábamos preocupados. Pero ahora solo queda esperar. Está fuera de mi control”.

Al cierre de la tarde del domingo 5, la entidad paulista persistía en sus intentos de localizar al defensor sin éxito. “Arboleda continúa sin dar señales de vida a São Paulo, ignorando todos los intentos de comunicación del club”, indicó Lance!, que detalló que un amigo del jugador ya había retirado sus pertenencias de las instalaciones del equipo. Este comportamiento estaría ligado a la molestia de Arboleda por no haber sido vendido en el último mercado de pases y a su desacuerdo con la gestión deportiva de la institución.

El club todavía no pudo entablar contacto con Arboleda desde que se fue de Brasil (REUTERS/Carla Carniel)

El São Paulo no determinó cuál será el destino contractual de Arboleda ni la sanción exacta que aplicará a su regreso. Integrantes del entorno dirigencial anticipan que el jugador afrontará una multa económica luego de la “desaparición injustificada”. El club había otorgado en febrero un permiso al defensor para atender asuntos personales en Ecuador, pero el reciente viaje se realizó sin justificación y sin anunciar motivos a la directiva. El futbolista tiene contrato hasta diciembre de 2027.

“El São Paulo aún desconoce el futuro del defensor, así como la sanción que se le impondrá cuando comparezca para dar explicaciones. Sin embargo, se espera que se le imponga una multa al ecuatoriano por su desaparición sin previo aviso. El atleta tomó un vuelo a Ecuador, su país natal, pero no explicó los motivos de este viaje de última hora”, explicó Lance!.

El escándalo creció por la trayectoria de Arboleda en la institución. El marcador central ecuatoriano de 33 años está en el club hace 10 años en los que acumuló más de 300 partidos y es el cuarto extranjero con más presencias en la historia de la entidad. También ganó tres títulos: Campeonato Paulista (2020-2021), Copa de Brasil (2023) y Supercopa de Brasil (2024).

Robert Arboleda está en el Sao Paulo hace más de 10 años y acumula más de 300 partidos con el Tricolor (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de buscar marcharse del club en el último mercado de pases, Arboleda quedó relegado en el equipo en la presente temporada. Con Hernán Crespo como director técnico, el defensor ecuatoriano jugó los 90 minutos completos en ocho partidos en 2026, además de figurar fuera de convocatoria en cinco ocasiones. Sin embargo, la salida del entrenador argentino supuso un punto de inflexión y dejó de ser considerado parte fundamental del equipo.

Bajo el mando de Roger Machado, su rol se redujo drásticamente, participando apenas en los tramos finales de los últimos compromisos oficiales del equipo. En los últimos cinco partidos, el ecuatoriano acumuló menos de 50 minutos de juego. Su participación se limitó a breves ingresos en los minutos finales ante Chapecoense y Red Bull Bragantino, además de disputar únicamente el segundo tiempo frente a Palmeiras.