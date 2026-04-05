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De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

El equipo dirigido por el Chacho Coudet goleó 3-0 a Belgrano en un encuentro en el que se destacó el aporte goleador de dos figuras claves en el ataque

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El regreso de River Plate al Estadio Monumental fue con una goleada por 3 a 0 ante Belgrano de Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, tras el parate por fecha FIFA. El encuentro contó con el debut goleador de Tomás Galván, quien, luego de un largo camino de cesiones, logró sus primeras dos conquistas con la camiseta del equipo de Núñez; el restante fue de Facundo Colidio, quien pudo romper con una larga sequía goleadora.

El primer tiempo mostró a un River decidido a imponer condiciones y a recuperar terreno. Desde los minutos iniciales, el conjunto dirigido por el Chacho Coudet exhibió una estrategia de presión alta y dominio territorial, con Sebastián Driussi como principal generador de peligro en el área rival.

River y Belgrano
Tomás Galván marcó el primer tanto de River ante Belgrano (Fotobaires)

Durante los primeros 20 minutos, el ataque del Millonario encontró en Driussi a su hombre más incisivo. El delantero se acercó al gol con un remate que impactó en el palo y otro disparo que se perdió cerca del arco, mientras que el arquero Thiago Cardozo se lució con una atajada decisiva ante una tercera llegada clara del local.

A los 36 minutos, River destrabó el marcador tras un error defensivo de Belgrano. La jugada comenzó cuando el equipo local recuperó la pelota en campo rival; Driussi, con espacio para conducir el juego, remató fuerte al arco; Cardozo logró rechazar el disparo, pero el rebote cayó justo a los pies de Tomás Galván, quien no dudó y definió con precisión para colocar el 1-0.

Este tanto significó el primer gol de Galván con la camiseta del Millonario, después de haber disputado 21 partidos en el primer equipo. El tanto convertido fue celebrado con una emoción especial por el mediocampista, que viene de un recorrido extenso por distintos clubes del fútbol argentino.

River vs Belgrano
El conjunto del Chacho Coudet inició el partido con ventaja ante el Pirata

El autor del primer tanto, nacido en El Talar, tuvo su estreno en la máxima categoría en el Superclásico frente a Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2021. Aquel encuentro quedó en la memoria por haberse jugado con varios juveniles, tras un brote de coronavirus que afectó al plantel Millonario.

Lejos de consolidarse en ese primer ciclo, Galván pasó por cuatro préstamos consecutivos: Defensa y Justicia en 2022, Colón de Santa Fe en 2023, Tigre en 2024 y Vélez el año pasado. Esos pasos permitieron que el mediocampista sumara experiencia y madurez en diferentes contextos, antes de regresar a River para enfrentar el reto de afianzarse en el plantel actual. El primer gol frente a Belgrano representa un espaldarazo en su objetivo de consolidarse definitivamente en el club que lo formó.

river vs belgrano
El segundo gol de River lo marcó Facundo Colidio (Fotobaires)

La segunda mitad del partido trajo consigo una nueva alegría para River. Apenas iniciado el complemento, Facundo Colidio logró cortar una larga sequía también goleadora y estiró la diferencia a favor del conjunto de Núñez. El avance del Millonario se sostuvo en la intensidad y el despliegue colectivo, sin perder la iniciativa sobre el campo de juego. Fue en ese contexto que Juan Cruz Meza y Fabricio Bustos protagonizaron una jugada asociada por el sector derecho.

La combinación entre ambos permitió un rebote que favoreció nuevamente a Meza, quien no dudó en enviar la pelota precisa al área con un centro aéreo, que encontró a Colidio en el punto penal. El delantero conectó de cabeza y estableció así el 2-0.

La anotación de Colidio tuvo un significado especial, debido a que su último gol oficial con la camiseta de River había sido el 19 de julio de 2025, durante una victoria contundente ante Instituto de Córdoba por el Torneo Clausura. Desde entonces, el delantero atravesó una prolongada racha sin convertir en el torneo local (pasaron 26 juegos), lo que le aportó mayor valor a su conquista frente a Belgrano.

Pese a que River ya contaba con 2 goles de diferencia, una jugada excepcional encaminó la goleada ante Belgrano. La acción que definió el 3-0 surgió en los pies de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano, con su habitual visión de juego, habilitó a Aníbal Moreno que filtró un pase preciso entre líneas para Galván, quien firmó su segundo tanto del encuentro y consolidó una actuación inolvidable en el Monumental.

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