El áspero comentario del arquero de Bosnia contra Donnarumma tras la “guerra” durante la tanda de penales que dejó a Italia sin Mundial

El comentario de Vasilj sobre Donnarumma encendió la polémica tras la derrota de Italia (REUTERS/Amel Emric)

El desenlace entre Italia y Bosnia en la tanda de penales dejó movilizados a los aficionados y los jugadores, pero fueron las palabras de Nikola Vasilj, arquero bosnio, las que encendieron la polémica tras el partido. El arquero, actualmente en el St Pauli, no ahorró calificativos hacia su colega Gianluigi Donnarumma.

El episodio que desató la controversia ocurrió cuando un joven alcanzapelotas se llevó los apuntes tácticos preparados para Donnarumma, en los que figuraban detalles sobre los ejecutantes bosnios. Ante esa pérdida, el portero italiano habría respondido destruyendo la hoja de datos que utilizaba Vasilj, privando así a ambos de información clave para la definición desde el punto penal.

El "machete" de Donnarumma que "robó" un alcanza pelotas de Bosnia durante la definición por penales ante Italia, según contaron medios locales

Según relató el propio Vasilj, “por suerte, los miembros de nuestro cuerpo técnico tenían una copia de mi papel. Yo no podía creer lo que estaba pasando cuando vi lo que hizo Donnarumma. Nunca me había pasado algo así”, declaró el bosnio, quien mostró al árbitro asistente la hoja rasgada.

El arquero de St Pauli contó: “Donnarumma y yo empezamos a discutir. Después le pedí al árbitro que le mostrara una tarjeta. Me pareció un comportamiento antideportivo por su parte”, sostuvo el jugador que disputará el Mundial.

El seleccionado azzurro quedó afuera de un Mundial por tercera vez consecutiva (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

La eliminación de Italia en el repechaje supuso un duro golpe. El equipo azzurro quedó fuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, generando desconcierto y frustración tanto en el vestuario como entre los seguidores y dirigentes. El resultado desencadenó una crisis sin precedentes en el fútbol del país. Las dimisiones del orientador Gennaro Gattuso, el presidente Gabriele Gravina y Gianluigi Buffon dejaron tanto a la selección nacional como a la Federación Italiana ante un escenario complicado.

En ese contexto, la tensión entre los arqueros sumó un matiz insólito a la ya dramática definición. Durante la tanda, la desaparición de los apuntes de Donnarumma provocó que el italiano tuviera que confiar solo en su intuición. No logró detener ninguno de los cuatro penales ejecutados por Bosnia. En contraste, Vasilj se benefició de los errores de los italianos, que fallaron sus remates decisivos sin que el arquero bosnio necesitara intervenir, únicamente Sandro Tonali logró un disparo efectivo para la selección de Italia.

El medio Sport Sport destacó el rol del alcanzapelotas, a quien calificó como el “héroe discreto” de la jornada por haber alterado el curso de la definición. El incidente, aunque generó discusiones durante el juego, no derivó en sanciones adicionales. Vasilj reflexionó tras el partido: “Al final ganamos nosotros. Le volvió el karma, como dirían algunos. Algo hay de esto en esta historia”.

Tras la clasificación conseguida en Zenica, Bosnia debutará el 12 de junio en Toronto ante Canadá, en la primera fecha del Grupo B. Después, se medirá con Suiza en Los Ángeles y cerrará la fase de grupos contra Qatar en Seattle.

Mientras, Italia busca reinventarse y surgieron las críticas de diferentes sectores. Jürgen Klinsmann, campeón del mundo con la selección alemana y con pasado en el Inter de Milán, fue contundente al hablar de las raíces del problema que tiene al elenco cuatro veces campeón lejos del principal torneo de selecciones.

“Italia está pagando las consecuencias de la falta de líderes, de la falta de jugadores capaces de enfrentarse a sus rivales en el uno contra uno y de la falta de confianza en los jugadores jóvenes”, remarcó en la RAI. Y añadió: “En Italia, probablemente enviarían a Lamine Yamal y Jamal Musiala a la Serie B para que adquirieran experiencia”.

El italiano le rompió los apuntes a Nikola Vasilj durante la tanda de penales y estalló el escándalo