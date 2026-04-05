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El ácido análisis de una leyenda del fútbol sobre la crisis de Italia: “A Lamine Yamal y Musiala los mandarían a jugar a la Serie B”

Jürgen Klinsmann sorprendió al dar sus razones por las que la Azzurri lleva tres Mundiales sin lograr la clasificación

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Klinsmann afirma: “Lamine Yamal y Jamal Musiala irían a la Serie B” (REUTERS/Stephane Mahe)
Klinsmann afirma: “Lamine Yamal y Jamal Musiala irían a la Serie B” (REUTERS/Stephane Mahe)

La reciente derrota de Italia por penales frente a Bosnia que la dejó fuera del Mundial desencadenó una crisis sin precedentes en el fútbol italiano. Las dimisiones de Gennaro Gattuso, Gabriele Gravina y Gianluigi Buffon dejaron tanto a la selección nacional como a la Federación Italiana de Fútbol ante un escenario complicado. La repercusión de este resultado reavivó el debate sobre el destino del Calcio.

Las críticas a la gestión y el rumbo del fútbol italiano no tardaron en llegar. Entre las voces más resonantes se encuentra la de Jürgen Klinsmann, campeón del mundo con la selección alemana y con pasado en el Inter de Milán. El ex futbolista expresó su opinión y análisis sobre el presente que atraviesa la Azzurri.

El exdelantero alemán analizó el presente de la selección italiana (REUTERS/Lee Smith)
El exdelantero alemán analizó el presente de la selección italiana (REUTERS/Lee Smith)

Klinsmann sostuvo ante la RAI que “Italia está pagando las consecuencias de la falta de líderes, de la falta de jugadores capaces de enfrentarse a sus rivales en el uno contra uno y de la falta de confianza en los jugadores jóvenes”. Para ilustrar, el alemán lanzó una comparación contundente: “En Italia, probablemente enviarían a Lamine Yamal y Jamal Musiala a la Serie B para que adquirieran experiencia”.

La eliminación en el repechaje mundialista provocó una reacción en cadena. Gattuso, quien había asumido la dirección técnica en junio de 2025 con la misión de llevar nuevamente a la Azzurra a la máxima cita del fútbol, anunció su salida a través de un comunicado oficial. “Con el dolor en el corazón, al no haber alcanzado el objetivo que nos habíamos fijado, considero concluida mi experiencia en el banquillo de la selección”, expresó.

Jürgen Klinsmann subrayó la escasa confianza en las nuevas generaciones (EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)
Jürgen Klinsmann subrayó la escasa confianza en las nuevas generaciones (EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)

El técnico italiano confesó que “ha sido un honor poder dirigir a la selección y hacerlo, además, con un grupo de muchachos que han mostrado compromiso y apego a la camiseta”. En su despedida, agradeció a los aficionados por el apoyo incondicional recibido y a la federación por la confianza depositada en él durante su ciclo.

La renuncia de Gattuso se produjo horas después de la salida de Gravina, presidente de la FIGC, quien reconoció sentir “gran amargura” y calificó su decisión como “convencida y meditada”. Buffon, jefe de delegación y figura histórica del arco italiano, también se apartó del cargo, definiendo su acto como uno de “responsabilidad”.

El alemán sumó su opinión durante la crisis en Italia, tras la eliminación mundialista (REUTERS/Molly Darlington)
El alemán sumó su opinión durante la crisis en Italia, tras la eliminación mundialista (REUTERS/Molly Darlington)

La voz de Klinsmann reflotó un debate sobre la falta de oportunidades para los jóvenes es uno de los males endémicos del fútbol italiano. El exdelantero subrayó que “la cultura táctica también supone un obstáculo. Muchos entrenadores, incluso hoy en día, trabajan con el objetivo de no perder en lugar de querer ganar a toda costa. Y estos son los resultados”.

El dolor de la eliminación se siente con fuerza entre quienes vivieron la época de Klinsmann, quien llegó al Inter en la temporada 1989/1990 y fue campeón de la Copa UEFA 1991, confesó: “Sufrí muchísimo con mis amigos italianos de Los Ángeles. La noche posterior al partido tuve problemas para conciliar el sueño”.

El exatacante rememoró los tiempos en que Italia era referente mundial, tanto en clubes como en selecciones. En el que el contraste con el presente es notorio: la Serie A lleva 16 años sin un campeón de Champions League y la selección suma tres ausencias consecutivas en la cita global.

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