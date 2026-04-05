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El emotivo homenaje de River Plate al Beto Alonso en el Monumental por los 40 años de sus históricos goles a Boca con la pelota naranja

La institución de Núñez recordó la épica actuación del ídolo en La Bombonera ante un estadio repleto de hinchas

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Ocurrió antes del duelo ante Belgrano

En la víspera del enfrentamiento entre River Plate y Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura, el club le rindió un nuevo homenaje a Norberto Alonso para conmemorar los 40 años del histórico Superclásico en el que, con dos goles y una pelota naranja, selló uno de los capítulos más memorables en la rivalidad con Boca Juniors. El acto tuvo lugar en la previa del partido frente al Pirata en el Estadio Monumental, marcando un nuevo aniversario de aquel cotejo que definió una era para los hinchas millonarios.

Con un estadio repleto de aficionados del Millonario, River le dedicó un homenaje especial. Las pantallas del estadio mostraron el histórico gol de cabeza con la pelota naranja en La Bombonera y, posteriormente, quedó con la icónica fotografía del cabezazo con la mención al 40° aniversario. El Beto Alonso salió al terreno de juego bajo una ovación por parte de los hinchas presentes.

El exfutbolista estuvo acompañado por Ignacio Villarroel (vicepresidente 2°) y Mariano Taratuty (vicepresidente 3°), quienes le entregaron una plaqueta especial. Además, el Beto Alonso recibió una camiseta de River Plate con su nombre y el dorsal 10 en la espalda, algo que generó una nueva ovación por parte de los hinchas.

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El gol con la pelota naranja en un Superclásico en La Bombonera del Beto Alonso que pasó a la historia de River

Al cumplirse cuatro décadas de la legendaria tarde del 6 de abril de 1986, la memoria de Alonso sigue presente entre los aficionados de River. En esa jornada, la utilización de una pelota naranja —introducida para permitir la visibilidad entre una lluvia de papelitos en la Bombonera— sumó un elemento distintivo a una actuación ya imborrable. La imagen de Alonso conectando de cabeza el primer gol y luego marcando el segundo para sellar el 2-0 definitivo constituye uno de los íconos visuales en la historia del fútbol argentino.

La decisión de usar la pelota naranja respondió a la acumulación de papeles en el campo. Ese mismo día los jugadores de River Plate realizaron una recordada vuelta olímpica como campeones en La Bombonera, tras haber asegurado el título días antes al vencer a Vélez Sarsfield por 3 a 0, con anotaciones de Héctor Enrique, Néstor Gorosito y Enzo Francescoli. Ese mismo 6 de abril, el equipo del entrenador Héctor “Bambino” Veira llegaba en condición de campeón a la cancha de Boca y consiguió un triunfo que se tradujo en celebración doble: victoria en el superclásico y coronación ante su máximo rival.

El homenaje es parte de la política de River Plate de celebrar los aniversarios de los hitos más relevantes de su historia con actividades especiales. En 2016, al cumplirse treinta años del suceso, el club presentó una camiseta conmemorativa, íntegramente naranja y con la banda negra cruzada, incorporando un parche alusivo a aquel 6 de abril de 1986. Estos gestos refuerzan la vigencia del recuerdo entre generaciones de simpatizantes, quienes consideran a Norberto Alonso no solo como una de las máximas glorias de la institución, sino también uno de los grandes futbolistas nacidos en Argentina.

Desde su debut en el Metropolitano de 1971 (derrota por 2-1 contra Atlanta), Norberto Alonso defendió la camiseta de River en 422 oportunidades, marcó 156 goles y obtuvo nueve títulos, entre ellos la primera Copa Libertadores en 1986 y la Copa Intercontinental contra el Steaua de Bucarest en el mismo año. El Beto también se consagró campeón de la Copa del Mundo con la selección argentina en 1978.

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Beto Alonso es uno de los grandes ídolos de la historia de River

El homenaje al Beto Alonso por un nuevo aniversario del gol de la pelota naranja se produjo en el marco de la previa del enfrentamiento entre River y Belgrano en el Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet llegó al duelo con tres victorias (Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto) al hilo desde que tomó el mando del banco millonario. Del otro lado, el Pirata Cordobés de Ricardo Ruso Zielinski llegó con la obligación de imponerse en condición de visitante para acercarse a los primeros puestos de la zona B del Torneo Apertura.

River - Belgrano
La plaqueta que le entregó la dirigencia al Beto Alonso Foto: FOTOBAIRES Fecha 13 Torneo Apertura Liga Profesional.
River - Belgrano
La emoción del Beto, con la casaca en la mano Foto: FOTOBAIRES Fecha 13 Torneo Apertura Liga Profesional.

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