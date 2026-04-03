Los 6 “factores clave” de Alpine para dar un salto en su rendimiento en 2026: el elogio de la F1 a Colapinto

Los seis cambios claves dentro de Alpine para dar un salto en su rendimiento (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Luego de centrar todos sus esfuerzos del 2025 en desarrollar el monoplaza del 2026 con el nuevo reglamento, Alpine tuvo un firme inicio de temporada de la Fórmula 1. El equipo francés acumuló 16 unidades en las primeras tres carreras repartidas entre Pierre Gasly y Franco Colapinto. Más allá de algunos altibajos y dificultades en ciertas piezas que mermaron el rendimiento de los vehículos, el team con sede en Enstone logró asentarse en el quinto puesto del campeonato con los mismos puntos que Red Bull.

El sitio web oficial de la F1 realizó un análisis sobre cuáles fueron los “seis factores clave" para el ascenso de Alpine en la tabla. Uno de los aspectos importantes en el pase adelante que dio el equipo fue en el mencionado “enfoque inicial en el desarrollo” que se centró en centrar recursos desde una etapa temprana en el desarrollo del monoplaza para 2026, aun a costa de sacrificar resultados inmediatos. El respaldo a esta apuesta llegó desde la dirección, cuando el asesor ejecutivo Flavio Briatore se permitió “prometer” una temporada “fantástica” durante la presentación del nuevo modelo A526.

Otro de los aspectos decisivos que acompañaron el proyecto de reconstrucción fue la transición hacia motores y cajas de cambios Mercedes a partir de 2026, tras el anuncio en septiembre de 2024 del cierre del histórico departamento de propulsores de Alpine en Viry-Chatillon. El acuerdo con la marca alemana, efectivo hasta al menos 2030, fue un salto en su rendimiento tanto porque dichas unidades son las más fuertes de la nueva normativa como por el hecho de que era uno de los puntos débiles del equipo en las últimas temporadas.

Luego de cosechar únicamente 22 puntos en 2025, Alpine ya suma 16 unidades en la temporada 2026 de la F1 (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

El tercer factor clave se centró en tener una “mayor estabilidad en todo el equipo”. El periodo inmediatamente anterior al cambio de rumbo estuvo marcado por una elevada rotación en cargos técnicos y deportivos. A finales de 2024 culminó abruptamente la relación con el piloto Esteban Ocon, relevado por Jack Doohan, quien al poco tiempo fue sustituido por el argentino Franco Colapinto. En el plano ejecutivo, las salidas de Oliver Oakes en mayo de 2025 y del entonces director ejecutivo de Renault Luca de Meo en junio evidenciaron inestabilidad.

El regreso de Flavio Briatore al equipo a mediados de 2024, junto al nombramiento de Steve Nielsen como director general en septiembre de 2025, marcaron un giro hacia la consolidación organizacional. Además, Alpine apostó por una alineación de pilotos estable para 2026, manteniendo su confianzan en Gasly y Colapinto, además de incorporar un grupo de nuevos ingenieros cuyo proceso de integración avanza según los periodos de licencia remunerada habituales en la industria. “En los últimos años, Alpine no ha tenido estabilidad. Ahora necesitamos mantenerla. El equipo está creciendo y están llegando muchos ingenieros nuevos”, sintetizó el asesor ejecutivo italiano.

En el cuarto apartado la F1 elogió a la dupla de corredores: “Excelente actuaciones de ambos pilotos”. Pierre Gasly y Franco Colapinto se destacaron desde las pruebas de pretemporada y ambos sumaron puntos en la segunda carrera en China, donde Alpine obtuvo un “gran resultado” en palabras de Briatore: terminar sexto y décimo, respectivamente. Gasly, además, cosechó seis puntos en la tercera fecha en Japón después de defenderse del Red Bull de Max Verstappen durante buena parte de la carrera.

“Si bien la carrera fue menos sencilla para Colapinto, quien cumplió una penalización de parada y salida por una infracción en el procedimiento de salida, un “error operativo” por el que Nielsen se disculpó con el piloto argentino, lo mejor estaba por llegar una semana después en China, donde tanto Gasly como Colapinto sumaron puntos para Alpine al terminar sextos y décimos respectivamente”, argumentó la F1 sobre las carreras en Australia y Shanghái.

Alpine le dio un apoyo total a la dupla de pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto para la temporada 2026 (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

La regularidad del equipo y el “rendimiento constante en diferentes pistas” quedó demostrada en los tres primeros Grandes Premios, superando los desafíos de circuitos de características distintas como Shanghái y Suzuka. Gasly logró sumar puntos en las tres carreras, mientras que Colapinto sumó unidades en Shanghái y peleó por los puestos para aumentar la cosecha a pesar de que se vio perjudicado por diferentes factores como autos de seguridad o errores del equipo. “Todo esto parece ser un buen augurio para el equipo con sede en Enstone de cara al futuro, dados los diferentes desafíos que plantean los diversos circuitos que aún quedan por disputarse en el calendario de 2026”, destacó la F1.

El sexto factor vital para la temporada en Alpine se centra en que todavía se pueden “esforzar más”. A pesar del progreso evidente, el equipo rechaza cualquier atisbo de autocomplacencia. Colapinto enfatizó que el team con sede en Enstone “necesita mejorar su rendimiento” pese al buen inicio, mientras que Gasly pidió “mantenerse motivados y seguir trabajando duro para alcanzar a los que están por delante” tras su duelo con Verstappen.

El compromiso de optimización es compartido por Briatore, quien anunció antes del receso de cinco semanas previo a la ronda de Miami: “No nos quedaremos de brazos cruzados y trabajaremos duro en Enstone para mejorar el rendimiento del coche y seguir ofreciendo las mismas oportunidades a ambos pilotos para que rindan al máximo y sumen puntos”.

A la luz de estos factores —la apuesta anticipada por 2026, el acuerdo con Mercedes, la estabilidad organizacional, la nueva alineación de pilotos y resultados inmediatos— el avance de Alpine en la clasificación se erige como producto de una planificación estructural y de la capacidad del equipo para traducir los cambios internos en rendimiento competitivo efectivo. Tras un mes de abril sin actividad por la cancelación de los GP de Baréin y Arabia Saudita, la siguiente carrera será en los primeros días de mayo con el GP de Miami.