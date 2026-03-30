Tras quedar eliminado del Repechaje al Mundial 2026, el entrenador de Rumania fue internado de urgencia por una “arritmia cardíaca grave”

El entrenador Mircea Lucescu fue hospitalizado (REUTERS/Murad Sezer)

La salud de Mircea Lucescu, seleccionador nacional de fútbol de Rumanía, fue hospitalizado de urgencia este domingo en Bucarest tras sufrir una grave arritmia cardíaca durante una reunión técnica con el plantel. El episodio, confirmado por la Federación Rumana de Fútbol, dejó al entrenador de 80 años fuera de peligro inmediato, aunque bajo estricta observación médica. El incidente ocurrió apenas días después de la eliminación de su equipo en el Repechaje europeo para el Mundial 2026 frente a Turquía.

Durante la reunión, Lucescu experimentó un súbito malestar frente a jugadores y cuerpo técnico. El personal médico del seleccionador intervino de inmediato. El traslado al hospital universitario de Bucarest se realizó en minutos y la situación generó una gran conmoción en toda la delegación, que suspendió todas las actividades deportivas y canceló el entrenamiento del día por decisión federativa.

En la jornada del domingo, los especialistas determinaron que el seleccionador presentaba irregularidades severas en su ritmo cardíaco, información confirmada por la Federación Rumana. Por precaución, quedó internado bajo vigilancia médica permanente. Autoridades sanitarias explicaron que el seguimiento clínico será exhaustivo durante los próximos días y no hay fecha prevista para el alta de Lucescu.

Lucescu permanecerá internado en observación (REUTERS/Murad Sezer)

En declaraciones al medio local Gazeta Sporturilor, Lucescu aseguró sentirse recuperado y permanece en el hospital solo por chequeos adicionales: “Ahora me siento bien, me he recuperado completamente. Aún me están realizando algunas pruebas, así que permaneceré en el lugar”, transmitió el entrenador. El diagnóstico oficial, divulgado tanto por la federación como por el hospital universitario, apunta a una “arritmia cardíaca grave” y motivó la interrupción inmediata de la sesión técnica y el traslado en ambulancia al hospital de la capital.

Con este escenario, el partido amistoso previsto ante Eslovaquia sigue en pie para el martes en Bratislava, ya que las gestiones para su reprogramación resultaron infructuosas, informó la federación nacional. La dirección del seleccionado recaerá temporalmente en Ionel Gare, segundo entrenador, hasta que Lucescu reciba el alta médica definitiva.

El contexto inmediato agrava el impacto del incidente: la selección venía de sufrir una derrota clave frente a Turquía en semifinales de la repesca mundialista, resultado que la dejó sin opciones de jugar en la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Esta eliminación impidió a Rumanía regresar a un Mundial tras 28 años, un golpe que afectó anímicamente tanto al cuerpo técnico como a los futbolistas.

La trayectoria de Mircea Lucescu en el seleccionado nacional comprende dos ciclos. Ocupó el cargo entre 1981 y 1986, y tras varias décadas en clubes europeos, regresó a Rumanía en 2024. Su vuelta coincidió con una clasificación marcada por dificultades y la reciente eliminación a manos del equipo turco.

El hospital universitario de Bucarest será el único autorizado para informar sobre la evolución médica y el tratamiento de Lucescu mientras duren las pruebas y la vigilancia por las anomalías cardíacas detectadas. La federación rumana comunicó que, por el momento, toda la logística de la selección estará supeditada a la evolución del entrenador, uno de los técnicos más experimentados de Europa.

En cuanto a la final del Repechaje mundialista a la que no pudo acceder el elenco rumano, el boleto directo al Grupo D del certamen ecuménico se decidirá entre Kosovo y Turquía, que jugarán el martes 31 de marzo a las 15:45 (hora de Argentina).

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Martes 31 de marzo

• Grupo A del Mundial: República Checa vs. Dinamarca

• Grupo B del Mundial: Bosnia y Herzegovina vs. Italia

• Grupo D del Mundial: Kosovo vs. Turquía

• Grupo F del Mundial: Suecia vs. Polonia

• Grupo I del Mundial: Irak vs. Bolivia (Monterrey)

• Grupo K del Mundial: Congo vs. Jamaica (Guadalajara)