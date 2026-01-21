Deportes

El estremecedor relato de un futbolista a siete años de la tragedia de Emiliano Sala: “Podría haber estado en ese avión”

El jugador reveló que estuvo a punto de viajar con el recordado delantero argentino. Por qué no lo hizo y su reacción al enterarse de su muerte

El homenaje de los hinchas
El homenaje de los hinchas del Nantes a Emiliano Sala, días después de su trágico accidente (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Hace siete años, el accidente aéreo que costó la vida a Emiliano Sala marcó un antes y un después en la Ligue 1 e influyó de forma decisiva en la trayectoria del francés Denis-Will Poha. Ahora, mientras busca un nuevo destino profesional como agente libre tras su paso por el Sion, analiza el significado de aquel suceso y cómo una simple llamada no recibida determinó el rumbo de su vida y su carrera.

El volante de 28 años explicó que aquel 21 de enero de 2019 estuvo a instantes de abordar el mismo avión que transportaba al delantero argentino. “Un agente tenía un avión que salía de Francia esa misma tarde a las 19:00 con uno de sus jugadores, que debía fichar allí. Si el entrenador del club de la Premier League en cuestión llamaba antes de las 19:00, tomaría ese avión, iría allí y empezaría a entrenar de inmediato”, detalló en diálogo con Top Mercato.

Esa noche, Poha aguardó ansioso la llamada que podría haberle abierto la puerta de la Premier League. El club que lo pretendía era el Cardiff City, el mismo por el cual viajaba Sala en aquel fatídico trayecto. “Pasó el tiempo, llegaron las 19:00 y nada. Me quedé dormido, frustrado”, recordó el francés.

Al día siguiente, su agente lo contactó con un mensaje inusual: debía “rezar y dar gracias a Dios antes de hacer nada”, le sugirió. “Miré: Emiliano Sala había muerto en un accidente aéreo, y el club que me quería era el Cardiff“, añadió Poha.

Denis-Will Poha podría haber viajado
Denis-Will Poha podría haber viajado en el mismo avión de Emiliano Sala

Después de aquel episodio, Poha abandonó el Rennes y su deseo inmediato de competir en la liga inglesa. Optó por continuar su carrera en Portugal con el Vitória Guimarães, inicialmente cedido y luego como refuerzo definitivo. Posteriormente defendió a clubes como el Portimonense, Pau, Quevilly Rouen y el propio Sion suizo.

Hoy mantiene la convicción de que la gratitud y el aprendizaje surgen incluso de situaciones frustrantes. “En mi carrera, me he enfrentado a muchos retos que me han permitido aprender, poner las cosas en perspectiva y comprender que, a veces, incluso cuando algo parece malo, hay algo bueno que ganar”, compartió.

La reflexión le impulsó a lanzar su propio proyecto mientras espera una nueva oportunidad en el fútbol profesional. Así nació The Ball, una aplicación creada por él mismo para analizar partidos y ofrecer asesoramiento individual a jugadores. “Tenía mucho tiempo libre, ya que no tenía club, así que veía muchos partidos. Pensé en analizar estos partidos desde mi perspectiva de jugador profesional. Se lo planteé a algunos jugadores que conocía. Les gustó mucho el consejo que les di, la perspectiva que tenía sobre sus actuaciones. Así que empecé con eso. Un jugador, dos jugadores, tres jugadores...”, relató Poha.

Con su emprendimiento, busca aportar valor a quienes transitan los altibajos del fútbol profesional y transmitir aquello que aprendió en una década de carrera. Además, organiza sesiones individuales de entrenamiento para colegas que desean aprovechar su experiencia. “Es una herramienta importante, increíblemente valiosa para el desarrollo de un jugador. También empecé a dar sesiones individuales. Como entrenaba solo, algunos jugadores querían entrenar conmigo, así que organicé algunas sesiones. Lo disfrutaron”, explicó.

Quien fuera internacional francés Sub 20, dejó claro que su prioridad sigue siendo su familia, aunque también insiste en que está enfocado en la preparación física y mental para no dejar pasar ninguna oportunidad. “Me estoy centrando en lo que puedo controlar, que es estar preparado por si se me presenta una oportunidad interesante”, sentenció. Pese al tiempo alejado de la élite, Poha subraya su compromiso con el deporte: “Amo demasiado el fútbol. Amo el juego, amo el deporte. Lo amo demasiado como para parar”.

