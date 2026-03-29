“Es un equipo que no corre”: la llamativa declaración de una de las figuras de Zambia antes de enfrentar a la selección argentina

La alineación de Zambia durante la última Copa Africana de Naciones (REUTERS/Stringer)

La expectativa en torno al amistoso entre Argentina y Zambia aumentó tras el arribo de la delegación africana a Buenos Aires, y los jugadores y el entrenador interino, George Lwandamina, ya palpitan el encuentro en La Bombonera, pautado para este martes desde las 20.15. Los futbolistas analizaron el desafío de enfrentar al vigente campeón del mundo y detallaron su motivación para representar al país.

Los integrantes de la selección de Zambia, incluidos sus jugadores y cuerpo técnico, declararon que ven el duelo como una oportunidad única. La Albiceleste viene de vencer 2 a 1 a Mauritania, también en el estadio de Boca Juniors.

“Estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes”, afirmó Kingstone Mutandwa, delantero del SV Ried de Austria. “Este martes tendremos que dar un 200 por ciento”, añadió tras la peculiar declaración.

Expectativas y sensaciones de Chanka Zimba

Chanka Zimba, delantero del Inverness Caledonian Thistle de Escocia, expresó su entusiasmo por haber sido convocado y por la posibilidad de enfrentarse al campeón mundial. “Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo. Pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia. Y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo...”, relató.

Para Zimba y el resto del plantel, disputar su primer encuentro internacional ante Argentina supone un reto especial. El hecho de jugar en un estadio de alta relevancia deportiva incrementa la motivación del grupo, según sus propias palabras.

El entrenador interino George Lwandamina destacó las dificultades que implica adaptarse al cambio horario y la logística del viaje. “Es importante que nos acostumbremos lo antes posible”, señaló el orientador.

La delegación africana llegó tras una travesía extensa desde Lusaka con escalas en Addis Abeba, Uganda y San Pablo. El equipo lleva siete partidos consecutivos sin victoria desde octubre, sumando dos empates y cinco derrotas.

Zambia, que ocupa el puesto 91 del ranking FIFA, terminó en la cuarta posición de su grupo en las últimas eliminatorias africanas, con nueve puntos, lejos de Marruecos, el clasificado. La selección nunca ha jugado la fase final de una Copa del Mundo, pero ganó la Copa África en 2012, un logro relevante para el fútbol del país.

En la última Copa Africana de Naciones, disputada entre fines de diciembre de 2025 y enero de 2026, Zambia ocupó el Grupo A junto a Marruecos, Mali y Comoras, y apenas cosechó dos puntos.

El duelo ante los africanos será el último de Argentina antes de la presentación de la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La nómina preliminar, que puede constar de entre 35 y 55 futbolistas, debe llegar a la FIFA el 11 de mayo. Y el 30 del mismo mes debe estar pulida la selección de 26 nombres. Ese mismo día, los jugadores comenzarán a llegar a Kansas para la concentración. En Estados Unidos, además, habrá dos amistosos antes del comienzo de la gran cita.

El debut del seleccionado argentino en la Copa del Mundo está programado para el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium a las 22, hora argentina. Las siguientes presentaciones serán el lunes 22 de junio ante Austria en el Dallas Stadium a las 14 y el cierre en la fase inicial será el sábado 27 frente a Jordania, también en Dallas, a las 23.

Así promociona Zambia el partido ante Argentina

La lista de convocados por Zambia

Arqueros:

Willard Mwanza (Power Dynamos FC)

Mangani Banda (Kabwe Warriors FC)

Victor Chabu (Nchanga Rangers FC)

Defensores

Owen Mwamba (Mufulira Wanderers)

Dominic Chanda (Power Dynamos FC)

Tinklar Sinkala (Zanaco FC)

Fredrick Mwiimanzi (Zanaco FC)

Brian Chilimina (Red Arrows FC)

Kondwani Chiboni (Power Dynamos FC)

Mediocampistas

Given Kalusa (FC MUZA)

Kelvin Mwanza (FC MUZA)

Prince Mumba (Power Dynamos FC)

Wilson Chisala (Zanaco FC)

Owen Tembo (Power Dynamos FC)

David Simukonda (Ceramica Cleopatra de Egipto)

Fredrick Mulambia (Power Dynamos FC)

Obino Chisala (Al Merrikh SC)

Delanteros

Patson Daka (Leicester de Inglaterra)

Chanka Zimba (Inverness Caledonian Thistle de Escocia)

Kingstone Mutandwa (SV Ried de Austria)

Fashion Sakala (Al Fayha FC de Arabia Saudita)

Albert Kangwanda (Red Arrows FC)

Pascal Phiri (Pyramids FC de Egipto)