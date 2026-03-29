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El impactante choque en cadena por el error de un piloto que involucró a 20 automóviles en el NASCAR: “Lo siento”

Lee Pulliam se disculpó tras provocar un choque en cadena que dejó fuera de competencia a algunos competidores

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Masivo accidente en una carrera de NASCAR

El debut de Lee Pulliam en la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series en el circuito de Martinsville quedó marcado por un incidente que involucró a casi una veintena de pilotos y alteró el desenlace de la competencia. Pulliam, al volante del Chevrolet número 9 de JR Motorsports, mostró solidez en la pista al liderar varias vueltas y posicionarse entre los primeros lugares en la última parte de la carrera. Sin embargo, un error en el cambio de marchas durante una reanudación desencadenó un accidente de grandes proporciones, según se pudo ver a través de la transmisión oficial.

El incidente se produjo cuando Pulliam, ubicado en la primera fila externa a falta de 20 vueltas, no logró realizar el cambio correctamente. La falla provocó que su vehículo perdiese velocidad de manera abrupta y fuera impactado por detrás por su compañero de equipo Carson Kvapil.

El choque generó una reacción en cadena en la recta principal que dejó fuera de competencia a varios autos, entre ellos los de Sam Mayer, Jeb Burton, Austin Green, Harrison Burton, Brandon Jones, Brent Crews, Josh Williams, Rajah Caruth, Anthony Alfredo, Lavar Scott, Andrew Patterson, Taylor Gray, Joey Gase, Patrick Staropoli, Austin Hill, Ryan Sieg, Parker Retzlaff y William Sawalich.

La magnitud del accidente obligó a la dirección de la carrera a mostrar la bandera roja para limpiar la pista. La interrupción se prolongó durante 26 minutos, tiempo en el que los equipos revisaron los daños y los pilotos intercambiaron impresiones sobre lo ocurrido.

Algunos competidores, como Carson Kvapil, sufrieron daños irreparables en sus autos y no pudieron continuar. Otros, como Ryan Sieg, salieron prácticamente ilesos. Austin Green, uno de los afectados, expresó su frustración tras abandonar la competencia. “Es una lástima. No sé qué pasó”, manifestó en diálogo con el periodista Noah Lewis. “Obviamente, se nos escapó un buen final y teníamos la suficiente ventaja de puntos como para haber tenido un buen día”. Green subrayó el trabajo hecho por su equipo y lamentó no haber podido traducirlo en un resultado positivo. “Si hubiéramos mantenido la bandera verde, no sé si habríamos entrado a boxes al final, pero creo que definitivamente habríamos terminado entre los diez primeros”, explicó.

Tres coches de carrera NASCAR transitan la pista. Un coche azul a la izquierda, uno blanco y amarillo en el centro y uno rojo y negro a la derecha
Pulliam pudo continuar y terminó quinto tras la bandera roja (AFP)

El propio Pulliam reconoció su responsabilidad en la cadena de incidentes. “Dios, odio eso. Dios, lo siento”, declaró al periodista Jordan Bianchi de The Athletic. Minutos después, en declaraciones a The CW, amplió: “Para empezar, quiero disculparme rápidamente con todos a quienes decepcionamos allá arriba. Simplemente no pude arrancar. Es un poco de inexperiencia, pero estoy muy agradecido de estar aquí y de poder hacer esto... Fue un día de ensueño”.

La reacción en el equipo de JR Motorsports no tardó en llegar. El propietario, Dale Earnhardt Jr., brindó apoyo inmediato a Pulliam a través de la radio. “Sé que no querías que eso sucediera, pero no te preocupes. Estas cosas pasan”, le transmitió Earnhardt Jr. Posteriormente, el expiloto se acercó a Pulliam para darle un abrazo al finalizar la carrera.

La recta principal del Martinsville Speedway se transformó en una zona de autos detenidos y restos de carrocería, una escena que suele repetirse en este circuito corto y estrecho, especialmente tras reanudaciones en la parte final de las pruebas. Una vez retirada la bandera roja y con el circuito despejado, la carrera se reanudó con Justin Allgaier al frente. Pulliam, pese al accidente, logró finalizar en la quinta posición en su primera presentación en la serie.

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