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El espeluznante accidente que casi termina en tragedia y obligó a retrasar la largada del GP de Japón de F1

Un auto de la Porsche Supercup Japan volcó y terminó en la zona del público. La monomarca fue telonera de la Máxima en el Autódromo de Suzuka

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El impresionante accidente en la Porsche Supercup Japan que obligó a retrasar la largada de la Fórmula 1

Un grave accidente protagonizado por el piloto Masa Taga durante la Porsche Carrera Cup Japan (PCCJ) alteró el desarrollo de la jornada del Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka este domingo. El incidente, que implicó un espectacular vuelco y daños considerables en la infraestructura del trazado, obligó a retrasar el inicio de la carrera principal.

El episodio ocurrió al comenzar la competencia de la monomarca, que fue el soporte del Gran Premio de Japón, cuando Masa Taga chocó con otro competidor en la curva 200R, también conocida como “Macchan Corner” y, tras varios vuelcos, superó las defensas y pasó hacia el sector donde se ubica el público. Afortunadamente, el auto quedó justo al lado de la valla metálica y no llegó adonde se encontraba la gente.

Según informaron Motorsport y GPblog, el piloto no resultó herido tras el impacto. Este dato relevante contrasta con la magnitud del accidente, pero debido a las reparaciones en el lugar se definió la suspensión inmediata de la carrera con bandera roja.

El accidente provocó una serie de consecuencias operativas en el circuito de Suzuka, donde este fin de semana convergieron más de 300.000 espectadores a lo largo de los tres días del certamen. El impacto fue tal que varios postes de la valla de la curva 12 resultaron doblados, generando reparaciones de emergencia en una zona de acceso general frecuentada por el público.

Otro toma del choque en la Porsche Supercup Japan que obligó a retrasar la largada de la Fórmula 1

Los trabajos para el arreglo en el lugar obligaron a los comisarios a extender el margen entre las competencias programadas, asegurando así que la F1 pudiera celebrarse bajo “condiciones 100% seguras”, según indicó la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que retrasó diez minutos el inicio de la carrera de F1.

La entidad rectora informó: “El inicio de la vuelta de formación se retrasará debido a las reparaciones de las barreras en la curva 12 tras un incidente en una categoría de apoyo. Proporcionaremos más información sobre la nueva hora de inicio de la vuelta de formación. El tiempo de apertura del pit lane para las vueltas de reconocimiento también se retrasará”. Finalmente, la vuelta de formación del Gran Premio de Japón se realizó a las 14:10 hora local, diez minutos después de lo previsto inicialmente.

Originalmente, la final de la Porsche Carrera Cup Japan estaba programada para concluir a las 11:30 locales, es decir, dos horas y media antes del inicio de la carrera de F1, tercera fecha de la temporada 2026. El trabajo de reparación incluyó vehículos de rescate y técnicos reforzando vallas y barreras, lo que retrasó la apertura del pitlane hasta las 13:30, y la organización emitió el comunicado con dicho retraso.

Amén de la mencionada demora, luego se disputó la carrera de F1 con el triunfo de Kimi Antonelli con su Mercedes. El italiano de 19 años es el piloto más joven en la historia en liderar el campeonato de la F1.

La monomarca de Porsche tiene divisionales en distintas partes del mundo y suelen ser partenaire de las carreras de F1. Por ejemplo, el argentino Luciano Martínez corre en la Supercup de Italia y dicha divisional es telonera de la Máxima en las carreras en el Autódromo de Monza, sede del Gran Premio de ese país.

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