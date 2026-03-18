La actuación de Juan Sebastián Verón como un “Peaky Blinders” para promocionar el estreno de la película

La Bruja, presidente de Estudiantes de La Plata, fue el elegido de cara al lanzamiento de la nueva producción de Peaky Blinders

Este viernes 20 de marzo, Netflix estrenará la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, que volverá a tener el personaje de Tommy Shelby como eje de una historia que cuenta con seis temporadas en formato de serie y millones de seguidores en todo el mundo. Y a propósito del lanzamiento de esta filmación, la plataforma eligió promocionarla con la presencia estelar de Juan Sebastián Verón.

La grabación aprovecha la similitud del presidente de Estudiantes de La Plata con el personaje que interpreta el actor irlandés Cillian Murphy. “Mirá qué facha. Voy a empezar a usar boina”, se escucha decir a una persona al principio del video que se extiende por más de un minuto. A lo largo de toda la producción, se utilizan frases con doble interpretación que bien podría caber sobre el ficticio Tommy Shelby o sobre la Brujita Verón.

“Parece que su hijo, el más grande, está siguiendo sus pasos”, dicen. El doble sentido utiliza las figuras de Deian Verón, futbolista de 25 años que surgió de Estudiantes de La Plata y actualmente está en Sportivo Bella Italia de Uruguay, y la de Erasmus Duke Shelby.

La cadencia del presidente del Pincha lo muestra caminando hasta sentarse para tomar un café, mientras se escuchan otros comentarios de los comensales. “¿No estaba exiliado?“, se pregunta alguien y le responden: ”Seis meses, hoy es el único que se le planta a la mafia".

Más adelante, se recordó un viejo cruce que tuvo la Brujita por su actuación en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2002, cuando él jugaba en el Manchester United. “Pero no, mucha gente dice que es puro humo este inglés”, manifestó uno de los presentes y Verón tomó la palabra después de un silencio prolongado para replicar su respuesta del pasado: “Escuchame una cosa, no digas mucha gente porque acá la gente no está, lo estás diciendo vos”.

Una de las imágenes de Juan Sebastián Verón en la grabación

En ese instante, le aclararon que hacían referencia al personaje de Tommy Shelby (interpretado por el actor Cillian Murphy). “Ah, perdoná. Sí, la peli de Peaky Blinders se viene con todo”, se disculpó la Brujita.

A continuación, le soltaron diferentes comentarios sobre el argumento de la película a estrenarse, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y en la amenaza nazi en el Reino Unido. “Los nazis están en una” o “la banda está en crisis”, se oyó decir de otros individuos y Verón volvió a tomar la palabra: “No, uf, en crisis. Uh, una crisis bárbara tienen”.

En este sentido, se dejó escuchar un comentario sobre una cierta ironía del dirigente devenido en actor, quien remató la grabación con un mensaje: “No, pará, pará, pará, pará. ¿Sabés lo que pasa? Que dicen que Tommy Shelby es un mito y el que piensa que es un mito es un estúpido“.

La figura de Juan Sebastián Verón se lució con esta participación en una faceta muy diferente a sus últimos meses, en los cuales se desempeñó al 100% en la función de presidente en Estudiantes de La Plata. De hecho, meses atrás quedó en el foco cuando sus jugadores hicieron un “pasillo de espaldas” para recibir a Rosario Central, que venía de ser distinguido con el título de Campeón de Liga.

Debido a esto, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo suspendió seis meses de “toda actividad relacionada con el fútbol” por una infracción al art. 12 del Código Disciplinario, aunque recibió la aprobación de la medida cautelar presentada al TAS en enero pasado “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que ha sido apelada y se encuentra a la espera de una resolución”, indicó el Pincha a través de un comunicado.

En la parte futbolística, Verón acaba de tomar una decisión sensible con el nombramiento de Alexander Medina en lugar del saliente Eduardo Domínguez, quien figura como el segundo DT con más títulos en la historia del club con cinco trofeos (Osvaldo Zubeldía tiene 6) y se fue para asumir las riendas del Atlético Mineiro de Brasil. El Cacique registra dos victorias y dos derrotas en sus primeros cuatro partidos.