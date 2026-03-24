La AFA publicó los audios del VAR en el triunfo de River Plate ante Estudiantes de Río Cuarto: la polémica del gol anulado

Se conoció la comunicación entre Nazareno Arasa y Salomé Di Iorio

La trabajada victoria de River Plate por 2 a 0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Antonio Candini de Córdoba registró diferentes intervenciones del VAR, a cargo de Salomé Di Iorio, con foco en el trabajo del árbitro Nazareno Arasa en campo, y este martes se dieron a conocer los audios de dos de las jugadas en las que debió ser utilizada la tecnología.

La primera de ellas sucedió a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Gonzalo Montiel lanzó un pase que pegó en la mano de Matías Valenti cerca del área. Inicialmente, Arasa sancionó la infracción como penal, pero cambió su decisión a un tiro libre tras la revisión en el monitor.

“El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades, identifica que la mano existe, que es sancionable, pero que se comete fuera de los límites del área penal. Por tal motivo, y tal como el protocolo lo permite, invita al árbitro a una revisión en campo, quien luego de ver las imágenes cambia su decisión correctamente, cancela el penal y marca tiro libre directo y tarjeta amarilla por tratarse de un ataque prometedor”, resumieron en la filmación publicada en el canal de la AFA en YouTube antes de dar paso a escuchar los audios y videos entre el juez y la cabina.

Antes de ser llamado a observar la acción, Nazareno Arasa afirma que, para él, el contacto se produjo “sobre la línea”. Tras mirar las diferentes tomas, dijo que “el jugador está parado por fuera y el punto aéreo no está sobre la línea del área”. “Voy a cambiar decisión: voy a ir con tiro libre directo y tarjeta amarilla por ataque prometedor”, concluyó.

Se trató de una jugada muy fina, donde la tecnología interviene, pero la determinación final quedó en manos del árbitro. La equivocación de Arasa pasó por no recuperar todo el tiempo perdido porque pasaron 6 minutos y 40 segundos desde la sanción original hasta su nuevo cobro y solo adicionó cinco minutos en el cierre de la primera etapa.

El audio del VAR de Estudiantes de Río Cuarto-River Plate

Más adelante, a los 11 minutos del complemento, Estudiantes de Río Cuarto rompió la paridad con el tanto de Tomás González, pero el grito fue anulado por offside del futbolista, que a criterio del juez aprovechó un rechazo de Lucas Martínez Quarta, quien no tenía control total de la situación.

Así detallaron la jugada en el audio publicado en los canales oficiales de la casa madre del fútbol argentino: “El jugador adelantado saca ventaja de su posición al recibir el balón luego de un desvío por parte del jugador número 28 de River (Martínez Quarta), el cual no tiene la posibilidad de controlar el balón tal como lo marca la regla al realizar un salto, una extensión de sus extremidades sin control de su cuerpo en una acción claramente exigida y con el cual consigue tan solo un ligero contacto con el balón. Por tal motivo, se invita al árbitro a una revisión en campo, quien luego de ver las imágenes e interpretar correctamente la regla, modifica su decisión inicial, cancela el gol y reanuda con un tiro libre indirecto por fuera de juego por ganar ventaja de la posición”.

En todo momento, Salomé Di Iorio y Lucas Germanotta, asistente principal en el VAR, intentaron determinar si el rechazo del defensor se trató de un movimiento “deliberado” o un “desvío”. Si hubiera sido lo primero, el gol hubiera sido válido.

El llamado a Arasa se produjo para que el juez de campo pudiera interpretar la secuencia. Di Iorio le señaló que Martínez Quarta “está exigido, juega en el aire” y, a continuación, Nazareno arrojó su sentencia: “Lo que observo es que no tiene control total de su cuerpo. Se lanza y se exige para jugar la pelota. Es un desvío del defensor de River y está en offside el jugador número 10 de Estudiantes de Río Cuarto”. La acción también fue muy fina: no se evaluó solo la posición, sino el impacto real en el rival.

*El penal cometido a Driussi

Promediando la parte final, el Millonario destrabó el duelo en La Docta a instancias de Gonzalo Montiel. Cachete convirtió un penal sancionado a instancias del VAR por una infracción de Facundo Cobos a Sebastián Driussi. La revisión de Arasa comprobó que existió una falta conforme a la Regla 12, ya que el defensor cometió una imprudencia en la disputa del balón. Maximiliano Salas selló el 2-0 en los instantes finales del encuentro.