Franco Colapinto volverá a competir antes del parate de un mes en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Japón

Tras sumar puntos por primera vez en Alpine, Franco Colapinto tendrá actiidad en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana con el Gran Premio de Japón que ocupará la tercera fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1. El argentino, que viene de lograr su mejor resultado en Alpine, protagonizará una agenda de actividades común con tres prácticas, la clasificación y la carrera principal a 53 giros el domingo 29 de marzo desde las 2 de la mañana en Argentina.

La carrera del domingo en Suzuka marcará un quiebre en la agenda de la Máxima, que deberá entrar en un forzado parate de un mes a raíz de la situación geopolítica en Medio Oriente que obligó a suspender las carreras de Baréin y Arabia Saudita que iban a desarrollarse en abril. En ese contexto, la actividad se reiniciará en 33 días: el viernes 1 de mayo saldrán a pista para realizar la única práctica libre del Gran Premio de Miami que tendrá jornada Sprint y la carrera principal.

El argentino viene de conseguir una de sus mejores posiciones desde que desembarcó en la Fórmula 1 y la actuación más destacada en Alpine tras quedar 10° en la carrera del Gran Premio de China para sumar su primer punto desde que llegó al equipo con sede en Enstone. Este año había firmado previamente un 14° lugar en la principal de Australia y la misma colocación en la Sprint de Shanghai.

Hasta entonces, Franco había logrado un 11° lugar en el Gran Premio de Países Bajos del 2025 para tener su mejor actuación con Alpine, aunque toda la temporada pasada no había tenido un coche que le permitiese acercarse a los buenos resultados cosechados en su breve estadía con Williams. En el team de Grove fue 8° en el Gran Premio de Azerbaiyán, 10° en el Gran Premio de Estados Unidos, 11° en el Gran Premio de Singapur, 12° en el Gran Premio de México y 12° en la Sprint de EE.UU.

Será la primera vez para el piloto de 22 años en el mítico circuito japonés de Suzuka, que recibió un Gran Premio de Fórmula 1 por primera vez en 1987, consta de 5.807 metros de distancia y tendrá una carrera principal a 53 giros. Andrea Kimi Antonelli, con un Mercedes en 2025, marcó la vuelta más rápida en carrera con un tiempo de 1:30.965, aunque el tiempo de pole position el año pasado lo firmó Max Verstappen con 1:26.983 en la Q3. Previamente, el propio neerlandés había sido el más veloz de la qualy 2024 con un giro de 1:28.197 y de 1:28.877 en 2023.

Con las suspensiones de las mencionadas dos carreras, el calendario 2026 de la Fórmula 1 quedará compuesto por un total de 22 Grandes Premios con un total de 28 carreras sumando las seis Sprint planificadas.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

Jueves 26 de marzo

Práctica Libre 1: 23.30 (Argentina) / 11.30 (del viernes 27 de Japón)

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 2: 03.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Práctica Libre 3: 23.30 (Argentina) / 11.30 (del sábado 28 en Japón)

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Domingo 29 de marzo

Carrera a 53 vueltas: 02.00 (Argentina) / 14.00 (Japón)

Los detalles del circuito de Suzuka del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

DÍAS Y HORARIOS DE LAS CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint