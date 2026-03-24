Deportes

Franco Colapinto volverá a competir antes del parate de un mes en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Japón

El argentino, que viene de sumar puntos por primera vez en China, girará por primera vez en el circuito de Suzuka

Guardar
Tras sumar puntos por primera
Tras sumar puntos por primera vez en Alpine, Franco Colapinto tendrá actiidad en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana con el Gran Premio de Japón que ocupará la tercera fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1. El argentino, que viene de lograr su mejor resultado en Alpine, protagonizará una agenda de actividades común con tres prácticas, la clasificación y la carrera principal a 53 giros el domingo 29 de marzo desde las 2 de la mañana en Argentina.

La carrera del domingo en Suzuka marcará un quiebre en la agenda de la Máxima, que deberá entrar en un forzado parate de un mes a raíz de la situación geopolítica en Medio Oriente que obligó a suspender las carreras de Baréin y Arabia Saudita que iban a desarrollarse en abril. En ese contexto, la actividad se reiniciará en 33 días: el viernes 1 de mayo saldrán a pista para realizar la única práctica libre del Gran Premio de Miami que tendrá jornada Sprint y la carrera principal.

El argentino viene de conseguir una de sus mejores posiciones desde que desembarcó en la Fórmula 1 y la actuación más destacada en Alpine tras quedar 10° en la carrera del Gran Premio de China para sumar su primer punto desde que llegó al equipo con sede en Enstone. Este año había firmado previamente un 14° lugar en la principal de Australia y la misma colocación en la Sprint de Shanghai.

Hasta entonces, Franco había logrado un 11° lugar en el Gran Premio de Países Bajos del 2025 para tener su mejor actuación con Alpine, aunque toda la temporada pasada no había tenido un coche que le permitiese acercarse a los buenos resultados cosechados en su breve estadía con Williams. En el team de Grove fue 8° en el Gran Premio de Azerbaiyán, 10° en el Gran Premio de Estados Unidos, 11° en el Gran Premio de Singapur, 12° en el Gran Premio de México y 12° en la Sprint de EE.UU.

Será la primera vez para el piloto de 22 años en el mítico circuito japonés de Suzuka, que recibió un Gran Premio de Fórmula 1 por primera vez en 1987, consta de 5.807 metros de distancia y tendrá una carrera principal a 53 giros. Andrea Kimi Antonelli, con un Mercedes en 2025, marcó la vuelta más rápida en carrera con un tiempo de 1:30.965, aunque el tiempo de pole position el año pasado lo firmó Max Verstappen con 1:26.983 en la Q3. Previamente, el propio neerlandés había sido el más veloz de la qualy 2024 con un giro de 1:28.197 y de 1:28.877 en 2023.

Con las suspensiones de las mencionadas dos carreras, el calendario 2026 de la Fórmula 1 quedará compuesto por un total de 22 Grandes Premios con un total de 28 carreras sumando las seis Sprint planificadas.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

Jueves 26 de marzo

Práctica Libre 1: 23.30 (Argentina) / 11.30 (del viernes 27 de Japón)

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 2: 03.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Práctica Libre 3: 23.30 (Argentina) / 11.30 (del sábado 28 en Japón)

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 (Argentina) / 15.00 (Japón)

Domingo 29 de marzo

Carrera a 53 vueltas: 02.00 (Argentina) / 14.00 (Japón)

Los detalles del circuito de
Los detalles del circuito de Suzuka del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

DÍAS Y HORARIOS DE LAS CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineGran Premio de JapónGP de JaponPierre GaslyFormula 1F1F1 hoy

Últimas Noticias

El dueño de un histórico equipo de béisbol hizo una oferta para comprar las acciones de Alpine en la Fórmula 1

Steve Cohen, propietario de los New York Mets, se sumó a la carrera por adquirir Otro Capital. Compite contra Christian Horner y Mercedes

El dueño de un histórico

El motivo detrás del cambio de arquero a los 2 minutos de partido que abrió el debate en Paraguay

Juan Antoniel Armoa, arquero de 2 de Mayo, dio la nota de la jornada en el fútbol guaraní

El motivo detrás del cambio

La espeluznante lesión antes de una volcada que dejó horrorizados a los jugadores de la NBA: “Le falló la pierna”

Moses Moody, de los Golden State Warriors, sufrió una severa herida en una de sus rodillas tras el salto. IMÁGENES SENSIBLES

La espeluznante lesión antes de

Insólita pelea entre dos figuras del tenis por acusaciones cruzadas de seducción: “Si vas a coquetear conmigo, necesitas un servicio más potente”

La ex tenista estadounidense Danielle Collins volvió a quedar en el centro de la escena tras sus dichos sobre el accionar de Corentin Moutet, quien desmintió su relato

Insólita pelea entre dos figuras

Messi llegó a la Argentina para sumarse a la Selección de cara a los amistosos antes del Mundial

El astro rosarino bajó de su avión a las 7.10 de la mañana y luego se trasladó al predio que lleva su nombre para sumarse a la concentración argentina

Messi llegó a la Argentina
DEPORTES
El dueño de un histórico

El dueño de un histórico equipo de béisbol hizo una oferta para comprar las acciones de Alpine en la Fórmula 1

El motivo detrás del cambio de arquero a los 2 minutos de partido que abrió el debate en Paraguay

La espeluznante lesión antes de una volcada que dejó horrorizados a los jugadores de la NBA: “Le falló la pierna”

Insólita pelea entre dos figuras del tenis por acusaciones cruzadas de seducción: “Si vas a coquetear conmigo, necesitas un servicio más potente”

Messi llegó a la Argentina para sumarse a la Selección de cara a los amistosos antes del Mundial

TELESHOW
El inesperado reencuentro de Andrea

El inesperado reencuentro de Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano: el gesto que sorprendió a todos

La emotiva reflexión de Sofía Calzetti a su hija: “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan”

AC/DC encendió el Monumental: la potencia del rock volvió a la Argentina tras más de una década

Los mensajes y presencia de los famosos en el Día de la Memoria: “Esta lucha es amor”

El emotivo mensaje de Sebastián Nebot a Lizy Tagliani “Gracias por amar como amás”

INFOBAE AMÉRICA

Cada día, 88 adolescentes dan

Cada día, 88 adolescentes dan a luz en Ecuador y cinco son niñas menores de 14 años

La defensa aérea de Ucrania enfrenta retrasos mientras aumentan los ataques de Rusia

Afganistán anunció la liberación de Dennis Coyle, un ciudadano estadounidense detenido

Bob Woodward revela los secretos mejor guardados de su carrera en su nuevo libro

EEUU actualiza la alerta de viaje a este país tras advertencia de ataque emitida por su embajada