El giro de Mauricio Pochettino tras su paso por París: “Al terminar el partido contra el Real Madrid, supe que mi ciclo había acabado”

Mauricio Pochettino considera que su experiencia en el PSG fue clave para su crecimiento como técnico de élite en el fútbol internacional (Scott Coleman-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

El paso de Mauricio Pochettino por el club francés Paris Saint-Germain (PSG) estuvo marcado por luces y sombras bajo la exigencia del club y una autocrítica honesta. Tras su salida de París en 2022, el técnico asumió la selección de Estados Unidos, convencido de que cada desafío enfrentado en Europa redefinió su manera de entender el fútbol y transformó tanto su vida profesional como personal.

En conversación con el diario deportivo francés L’Équipe, repasó la gestión de egos, la presión de la elite y las principales lecciones obtenidas de esa experiencia.

La etapa de Pochettino en el PSG supuso una profunda transformación en su carrera como entrenador. El argentino reconoce que los retos vividos en la capital francesa, desde la convivencia con figuras mundialmente conocidas hasta el rigor de la afición y los directivos, lo llevaron a madurar y a preparar la filosofía que hoy aplica al dirigir la selección de Estados Unidos en vísperas de la próxima Copa Mundial.

El entrenador argentino resalta que los desafíos en el Paris Saint-Germain le permitieron madurar y forjar una filosofía para dirigir a la selección de Estados Unidos (REUTERS/Benoit Tessier)

“Llegamos, el club ocupaba la tercera posición en la Ligue 1, afrontaba lesiones y la pandemia complicaba todo. No era el contexto soñado para arrancar un proyecto”, afirmó Pochettino a L’Équipe. Añadió: “París siempre será un recuerdo especial para mí”.

El técnico rechaza la idea de que su paso por el PSG sea sinónimo de fracaso y destaca el crecimiento personal: “No tengo motivos para arrepentirme. Lo más importante, más allá de los resultados, fue el aprendizaje. Muchos olvidan que eliminamos a Barcelona y Bayern Múnich y que estuvimos cerca de alcanzar la final de la Liga de Campeones”.

El reto de dirigir figuras en el PSG

Trabajar con Neymar, Messi y Mbappé implicó desafíos tanto en la gestión táctica como personal. “Formamos una base alrededor de ellos, pero nos faltó algo fundamental: tiempo”, insistió Pochettino en L’Équipe. El entrenador remarcó que la intención de asociar a ese tridente era acertada, aunque la adaptación de Messi, por ejemplo, requirió de una temporada entera.

La gestión de egos y figuras como Neymar, Messi y Mbappé en el PSG representó una de las mayores pruebas en la carrera de Pochettino (REUTERS/Eric Gaillard)

La competencia en el arco tras la llegada de Donnarumma fue uno de los puntos clave. “Ya teníamos a Navas, uno de los mejores del mundo. Traer a Donnarumma, el mejor de la Eurocopa, generó competencia y era imposible que ambos estuvieran conformes. La decisión final siempre corresponde al entrenador”, comentó.

Las críticas sobre la gestión del elenco no pasaron inadvertidas: “He oído que no sabía cómo aprovechar a Messi ni a Mbappé. Que digan lo que quieran, pero lo que duele es la mentira. Uno llega al PSG con un recorrido, nadie regala nada en el fútbol”, subrayó el técnico.

Entre la presión y el aprendizaje en París

En referencia a la eliminación ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, Pochettino compartió: “Sabía que ese partido en el Bernabéu marcaría el final para nosotros. En París, solo importa la Liga de Campeones; la Ligue 1 o la Copa de Francia quedan en un plano secundario”, explicó a L’Équipe.

Pochettino subraya que el aprendizaje en el PSG le sirve ahora para moldear la mentalidad positiva y competitiva en la selección de Estados Unidos rumbo al Mundial (Erich Schlegel-Imagn Images/USA TODAY Sports via Reuters)

Además, apuntó a la inestabilidad institucional como factor determinante: “Faltaba estabilidad en la directiva para lograr objetivos grandes. Ahora el club vive una cohesión entre entrenador, director deportivo y presidente, y eso marca la diferencia”, expresó.

Tras ese episodio, la salida se volvió inevitable para el entrenador. “Cuando terminó el partido contra el Real Madrid, supe que mi ciclo había acabado. Sin embargo, mantengo una relación cordial con Nasser Al-Khelaïfi y estoy orgulloso del trabajo realizado”, afirmó el argentino.

El proceso toma protagonismo en la visión de Pochettino: “Hoy el resultado cuenta más que nunca en el fútbol. Para nosotros, transmitir una visión y lograr que el grupo la hiciera suya era fundamental”.

De París a la selección de Estados Unidos: la evolución de Pochettino

Adaptar su visión y fomentar la unidad en un grupo de jugadores tan diverso es el principal reto de Pochettino al frente de la selección estadounidense (REUTERS/Fernando Carranza)

Sobre su nuevo desafío, Pochettino sostiene que se trata de “un trabajo completamente diferente al de un club”. “Extraño el contacto diario, pero el reto es adaptar el mensaje a jugadores con perfiles variados y lograr una visión común”, explicó a L’Équipe.

La ambición de Estados Unidos para la Copa Mundial es clara: “Aquí, sea el deporte que sea, el objetivo siempre es ganar”, sentenció el entrenador.

El paso por París, reconoce, resultó esencial para afrontar el reto estadounidense: “En el PSG aprendí a gestionar presiones extremas y expectativas altas. Esa experiencia ahora nos ayuda a fomentar una mentalidad positiva en el equipo”, señaló.

La gestión de presiones extremas en el PSG brinda a Pochettino herramientas valiosas para fomentar una mentalidad ganadora en Estados Unidos (AP/Jeff Chiu)

Para Pochettino, cada entrenador debe dejar su huella sin perder la autenticidad: “Lo importante es ser fiel a las propias ideas y adaptarlas al grupo, no al revés. La creatividad es clave para responder a distintos contextos y recursos”.

De cara al futuro, el argentino afirma que el éxito depende de la conexión dentro del grupo: “La dificultad radica en construir un equipo donde cada integrante encuentre su espacio, comparta una visión y disfrute el trayecto”.