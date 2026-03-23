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La selección argentina anunció la incorporación de un nuevo integrante a su staff

La AFA confirmó que Leonardo Di Lorenzo se suma como “encargado de la oficina de scouting nacional”

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Tiki Tiki, de 44 años,
Tiki Tiki, de 44 años, surgió de San Lorenzo y se convirtió en ídolo de Temperley (Nicolas Stulberg)

En el umbral de los amistosos ante Mauritania y Zambia en La Bombonera, como parte de la preparación de la selección argentina para la defensa del título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la AFA anunció la incorporación de otro integrante al staff técnico del combinado nacional. Se trata de Leonardo Di Lorenzo, de 44 años, quien supo formar parte de la familia del predio de Ezeiza en los seleccionados juveniles.

El ex mediocampista zurdo, surgido de San Lorenzo e ídolo de Temperley, "se suma al staff Albiceleste En el umbral de los amistosos ante Mauritania y Zambia en La Bombonera, como parte de la preparación de la selección argentina para la defensa del título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la AFA anunció la incorporación de otro integrante al staff técnico del combinado nacional. Se trata de Leonardo Di Lorenzo, de 44 años, quien supo formar parte de la familia del predio de Ezeiza en los seleccionados juveniles.

El ex mediocampista zurdo, surgido de San Lorenzo e ídolo de Temperley, "se suma al staff Albiceleste como encargado de la oficina de scouting nacional". La entidad confirmó la información en sus redes sociales, junto a una foto de Tiki Tiki -tal su apodo- con Claudio Tapia, presidente de la AFA. ". La entidad confirmó la información en sus redes sociales, junto a una foto de Tiki Tiki -tal su apodo- con Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Clase 81, Di Lorenzo (viejo socio de Leandro Romagnoli en las Divisiones Inferiores y luego en Primera del Ciclón), pasó por las selecciones juveniles en la era de José Pekerman. También actuó en Atlético de Rafaela, Argentinos Juniors, Ottawa Fury y Montreal Impact (canadá), Deportes Concepción y Universidad de Concepción (Chile), Acassuso y Temperley. Se retiró en 2021.

El posteo con la confirmación
El posteo con la confirmación de la AFA

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