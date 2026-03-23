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La imagen de Antonela Roccuzzo que mostró el crecimiento de su hijo Thiago Messi a sus 13 años

La esposa del astro rosarino posteó una fotografía de su hijo mayor y llamó la atención su llegada a la adolescencia

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La imagen de Thiago Messi
La imagen de Thiago Messi que posteó Antonela Roccuzzo y generó furor en las redes sociales (@antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo compartió una foto en su cuenta de Instagram sobre un partido de Thiago Messi sentado en el banco de suplentes del Inter Miami que atrajo la atención de los seguidores por su notorio paso a la adolescencia. La publicación reflejó el desarrollo de su hijo mayor con Lionel, hoy con 13 años, algo que se viralizó automáticamente en las redes sociales. Esto sucedió en la previa de los amistosos de la selección argentina contra Mauritania y Zambia en La Bombonera tras la cancelación de la Finalissima ante España.

Thiago Messi, quien cumplió años en noviembre pasado, integra actualmente la Academia de Inter Miami. La fotografía compartida por Roccuzzo —donde aparece con la camiseta alternativa del club de la Florida— se viralizó en redes como ejemplo de la nueva etapa que transitan tanto él como sus hermanos y sus padres. Esta foto se ubica entre las publicaciones frecuentes de la empresaria rosarina, que utiliza sus redes para compartir fotos de sus hijos.

Hace algunos días publicó fotos de su hijo menor, Ciro Messi, quien cumplió ocho años y también inició su camino en el fútbol infantil del club estadounidense. En dicha ocasión, Antonela Roccuzzo publicó: “Feliz cumple bebé. Ya son 8 años viéndote crecer. ¡Estamos muy orgullosos de vos Ciro! Te amamos mucho". Mateo Messi, el hijo del medio entre la rosarina y Lionel, tiene 10 años.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro (@antonelaroccuzzo)

En el plano deportivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el calendario definitivo de amistosos tras la reestructuración forzada por la suspensión de los partidos previstos ante España y Qatar. En ese contexto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania el viernes 27 de marzo a las 20:15 y a Zambia el martes 31 de marzo en el mismo horario, ambos en La Bombonera.

Lionel Scaloni incluyó a Lionel Messi entre los convocados. La Pulga viene de ser protagonistas al convertir un gol de tiro libre en la victoria del Inter Miami por 3-2 sobre el New York City. A su vez, entre semana, el astro rosarino alcanzó los 900 goles marcados a lo largo de toda su carrera, un hito impresionante que enalteció su trayectoria.

Lionel Messi con sus tres
Lionel Messi con sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por su parte, la convocatoria de la selección argentina confirmó la inclusión de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo), figuras jóvenes que se suman a otras novedades como Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing Club). Estas adiciones forman parte de las pruebas que Scaloni encara en la última fecha FIFA antes del Mundial, que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los nombres provenientes del fútbol internacional figuran Valentín Barco (Racing Estrasburgo), Máximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras), todos aspirantes a los cupos definitivos para la cita mundialista.

Tres futbolistas permanecieron al margen de la nómina debido a lesiones: Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez. Por decisión técnica, Mastantuono y Panichelli no habían sido considerados inicialmente, aunque finalmente recibieron la oportunidad de integrarse.

La reconfiguración de los amistosos obedece a la cancelación de la Finalissima y el amistoso ante Qatar, que llevaron a la AFA a remodelar por completo la ruta de preparación del equipo nacional. Estos encuentros serán los últimos antes de que el seleccionador ajuste su lista definitiva de jugadores para defender el título obtenido en el Mundial anterior. Además, la FIFA habilitó una ventana suplementaria de partidos entre el 1 y el 9 de junio, aunque esa etapa estará reservada para planteles ya confirmados.

La Selección Argentina forma parte del Grupo J en el Mundial 2026, con inicio el 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22.00 (hora argentina). El segundo partido será ante Austria el 22 de junio a las 14.00 en el Dallas Stadium, y el tercero contra Jordania el 27 de junio a las 23.00, también en Dallas. La inauguración del torneo se efectuará el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica.

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