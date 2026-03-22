AFA dio a conocer el precio de las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania: cuándo saldrán a la venta

Lionel Messi y Argentina se despedirá de su público en La Bombonera (REUTERS/Agustin Marcarian)

La selección argentina se despedirá de su público con dos partidos amistosos después de la cancelación de la Finalissima ante España en Qatar. Es por eso que de cara a la venta de entradas, la AFA publicó el valor de las entradas para el primero de los dos duelos a jugarse en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, frente al combinado de Mauritania el próximo viernes 27 desde las 20.15.

La venta de localidades para el cotejo comenzará este lunes 23 de marzo a las 10 horas a través de la plataforma Deportick. La estructura de precios para el encuentro presenta valores diferenciados según sector y ubicación en el estadio ubicado en la calle Brandsen 805. Las entradas generales tienen un costo de $90.000, mientras que los menores hasta 10 años abonarán $25.000 para ubicarse en la zona de populares.

En relación a las plateas, la platea Alta K tendrá un costo de 150 mil pesos, mientras que en el mismo sector pero las H-I-J-F-G valen $200.000. La platea media (C, D y M) costará uno 330 mil pesos y la A-B $350.000, lo mismo que la platea baja (L). Por último, la preferencial, que es la que está por encima de los bancos de suplentes, costará 490 mil pesos.

En cuanto al retiro de tickets, la información oficial indica que el canje de entradas se hará de manera presencial desde el martes 24/03 hasta el jueves 26/03 en boleterías del estadio de Huracán (Av. Amancio Alcorta 2544) de 9 a 15 hs. Cabe recordar que los menores a partir de los 3 años deben abonar el valor de platea completa para acceder, mientras que las personas con discapacidad deben gestionar el ingreso anticipado a través del sitio que se encarga de la venta (www.deportick.com), sin posibilidad de hacerlo el día del partido.

La apertura del estadio Alberto J. Armando está prevista para las 16.30, y las autoridades recomiendan concurrir con la suficiente antelación para evitar demoras en los accesos. Por último, AFA confirmó que habrá show musicales a cargo de Pablo Lescano y Mala Fama, y fuegos artificiales.

Hay que recordar que tras el conflicto que generó la cancelación del duelo ante España, y por ende ante Qatar, que se iban a disputar en Doha, la AFA anunció que los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a dos combinados africanos. Primero será Mauritania y, luego, el martes 31, Argentina volverá a jugar en La Bombonera y a la misma hora (20.15), pero esta vez ante Zambia.

Messi y la Selección vuelven a la Bombonera (REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante la preparación, Scaloni sorprendió al incluir a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) en la convocatoria, sumados a la nómina que había difundido dos días antes y que también presentó novedades locales, como Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing Club). Se quedaron al margen por lesión Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, mientras que Mastantuono, Alejandro Garnacho y Panichelli inicialmente no habían sido tenidos en cuenta por decisión técnica. Entre los jugadores que llegan desde el exterior destacan Valentín Barco (Racing Estrasburgo), Máximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras), quienes aspiran a integrar la nómina final para el Mundial.

El cronograma de Argentina para el Grupo J del Mundial 2026 quedó definido: debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22.00 (hora argentina), tendrá su segundo partido ante Austria el lunes 22 de junio a las 14.00 en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23.00, también en Dallas.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).