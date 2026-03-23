“El partido fue malísimo”: el llamativo análisis de Coudet sobre el triunfo de River ante Estudiantes de Río Cuarto

Luego de la larga racha adversa que terminó eyectando a Marcelo Gallardo del banco de suplentes, River Plate sumó su tercer triunfo consecutivo con Eduardo Coudet como entrenador. Es más, la serie invicta se estira a cinco encuentros (cuatro triunfos y una parda) si se cuenta el duelo despedida del Muñeco y el interinato de Marcelo Escudero.

El Millonario superó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante, con goles de Gonzalo Montiel de penal y Maxi Salas. Se trató de un partido marcado por las decisiones del árbitro Nazareno Arasa y el VAR, sobre todo, por el gol anulado a Tomás González en el local y el penal a Sebastián Driussi que Gonzalo Montiel transformó en la apertura del marcador.

Tras el encuentro, Coudet, de 51 años, analizó lo ocurrido en Río Cuarto. “Sabíamos que iba a ser un partido más de pelea que de juego. No es una excusa, pero por las condiciones del campo, con una cancha seca y despareja, iba a ser difícil de jugar, se hizo un partido de fricción, trabado”, comenzó su alocución ante los medios.

“Era importante sacar los tres puntos. Si hay que pelear, tenemos que pelear. No tenemos las características para pelear. Con los Subiabre, los Galván, hay que aprender a sacar estos partidos adelante. Corrieron mucho, pelearon mucho. Podemos y tenemos que jugar mucho más. El partido fue malísimo. Pero para llevarnos los tres puntos en un partido malísimo, hay que adaptarse. Son campos muy difíciles, más difíciles para las características de nuestros jugadores. Nos adaptaremos cuando haga falta”, remarcó.

“Tuvimos mucha imprecisión y perdimos muchas pelotas evitables. También es lo que pedía el partido, cerrarnos, venían lanzamientos muy largos, con delanteros a los que siempre les va a quedar la segunda pelota. El partido lindo no fue, todos vamos a coincidir, nos hemos adaptado, terminamos jugando con un 5-3-2. ¿Qué hacés en un partido en el que se saltan las líneas y hay disputa? Así y todo, con la duda del gol anulado, pusimos un delantero más, lo queríamos ganar. Es lo que hablamos en el entretiempo: adaptarlo y sacarlo adelante. Fue feo, acá no vengo a mentir“, buscó no esquivar la polémica por el desarrollo.

“No es un partido de diferencia de dos goles. Si con equipos que nos ponen difíciles las cosas de ese lado igualamos, River puede imponer la jerarquía de sus jugadores. Esperemos que no sean muchos los partidos así porque me gusta otra cosa”, concluyó.

OTRAS DEFINICIONES DE COUDET

“Tenemos mucho para mejorar. Sí me deja conforme el adaptarnos sin tener las herramentas para ese tipo de juego. Cuando se presenta así tenemos que trabajar en un bloque, corto... Fijate en la jugada del gol anulado, la pelota pica y queda... Creo que fue la única jugada que generaron de peligro. Y podías perder en esa pelota, porque después hubiese sido difícil entrar. Intentar, intentamos. Podemos mejorar mucho más el juego. En otras condiciones también podemos jugar a otra velocidad, era todo muy pastoso, lento, y no fluyó el juego. No es una excusa. En nuestro campo se ve otra velocidad de pelota, otra aceleración. Nos llevamos tres puntos importantes de un campo que va a ser difícil para el que venga”.

“No es la idea acostumbrarse a un River más pragmático. Hay una realidad y contextos. El partido pasado pateamos 34 veces al arco. Tampoco es normal. En la semana trabajamos jugar de otra manera. Seguramente se verá como en partidos anteriores un River protagonista en el juego”.

“Ganar te da tranquilidad, tenemos que mirar para arriba, acá siempre se juega para salir primeros. Trataremos de llegar a lo más alto, más allá de que el formato del torneo te da la posibilidad de sumarte igualmente a los playoffs sin ser primero”.

“No es fácil desde que llegamos jugar tres partidos y ganar tres; dos fuera de casa. En un rato pondremos la cabeza en Belgrano, en dos semanas. Ahora los voy a dejar disfrutar a los muchachos un par de días. Hubiesen sido 15 días que nos hubiesen venido bien para trabajar, pero con las convocatorias a las selecciones, vamos a trabajar con los que quedan”.

“Germán Pezzella ya está haciendo fútbol, lo vamos acompañando, cuando se vea una muy buena versión de él, lo vamos a necesitar. No voy a acelerar plazos. Cuando vuelva hay que ver una muy buena versión de él, seguramente lo vamos a ver. Maxi (Meza) todavía no está”.

“¿El cuadro de la Sudamericana? Miro siempre lo positivo, hay que adaptarse a lo que se presenta. El viaje a Venezuela es el más pesado, me ha tocado ir con Atlético Mineiro también. Hay que adaptarse y pensar en ganar. Esto es ganar y ganar".