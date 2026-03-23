El nuevo cruce entre el Cholo Simeone y Vinicius en el clásico Real Madrid-Atlético: la dedicatoria del brasileño tras el partido

El DT del Atlético de Madrid se quedó de un gesto del brasileño en el clásico

El clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid por la liga española, que terminó con la victoria de los Merengues por 3-2 dejó otro áspero cruce entre el Cholo Simeone y Vinicius Junior después del tenso momento que protagonizaron a principios de año por la Supercopa de España. El DT argentino se mostró visiblemente enojado ante una arenga del delantero brasileño al momento de salir del campo de juego reemplazado, lo que detonó otro episodio en su historial reciente.

El punto álgido del cruce se registró en el minuto 86 de partido cuando, una de las figuras del partido y autor de dos goles, fue sustituido por el entrenador Álvaro Arbeloa. En medio de la ovación del público local en el Santiago Bernabéu y dirigiéndose hacia el la línea de la salida, Vinicius comenzó a aplaudir e interactuar con los aficionados madridistas mirando al banco de suplentes del Aleti. Además, miembros del cuerpo técnico del Colchonero se pararon como si el brasileño hubiera pronunciado un comentario que fue recibido como una provocación por la visita.

Frente a esto, la reacción de Simeone fue inmediata: desde su lugar en la zona técnica, lo señaló e interpuso una queja formal al cuarto árbitro, aunque el cuerpo arbitral no aplicó ningún tipo de sanción y la sustitución continuó su curso mientras el estadio celebraba lo que finalmente fue un triunfo clave para el Real Madrid en su lucha por el título de La Liga frente al Barcelona.

Tras el triunfo en el Bernabéu, Vinicius declaró en Real Madrid TV que su doblete estaba dedicado al presidente del club y enfatizó el valor de su rendimiento en momentos clave: “Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Y cuando llega este momento de la temporada... no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias. El presidente (Florentino Pérez) siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos, van para él”, dijo el número 7 de la Casa Blanca, lo que para muchos fue una frase contra el técnico argentino por aquella del primer enfrentamiento en Medio Oriente por la Supercopa española.

El momento de la queja de Simeone contra la actitud de Vinicius (EFE/Juanjo Martín)

Este episodio se suma al ocurrido a principios de 2026 durante la semifinal de la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudita, cuando ambos mantuvieron un tenso intercambio en la zona de los bancos de suplentes. Según el periodista Paco González del medio Cope, las cámaras de Movistar+ captaron a Simeone dirigiéndose a Vinicius con una frase que retumbó fuerte en España: “Florentino te va a echar, acordate lo que te digo”, en alusión a una supuesta decisión futura de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, respecto al futuro del delantero.

Al momento del reemplazo de Vinicius sobre los 81 minutos de aquel duelo por el turco Arda Güller, el Cholo Simeone también se vio involucrado en un tumulto con el brasileño, quien se lo quedó mirando, y el banco de suplentes del Real Madrid. El DT argentino se llevó su mano al oído y señaló al delantero, indicándole que oyera los silbidos del público. Ambos fueron amonestados por conducta antideportiva.

En contraste a lo que sucedió con Vinicius, Simeone evitó la polémica en el final del juego ante el clásico rival del Atlético de Madrid y no mencionó en la conferencia de prensa nada de lo sucedido con el futbolista que es una pieza clave para el conjunto de Arbeloa. “No creo que no hayamos ganado por eso. Tuvimos la oportunidad de generar ocasiones buenas pero no las aprovechamos. Merecíamos al menos un poco más”, fue su primer análisis en la charla con los medios presentes en el Bernabéu.

El delantero brasileño le pidió al público que lo aliente en su salida del campo de juego al ser reemplazado en el clásico (EFE/Juanjo Martín)

“No creo que haya interferido en el partido, pudimos hacer mucho más, pudimos defender mejor los goles de ellos y hacer más cosas en ataque. Tenemos rivales que juegan bien y ante cualquier cosa que les permitas te van a hacer daño”, agregó Simeone sobre el árbitro Munuera Montero.

Cuando se le consultó sobre qué le faltó a su Atlético para llevarse al menos un punto en su visita a la Casa Blanca, el argentino dijo: “Controlar más el juego, atacar de otra manera. No fuimos capaces de poner todo eso en juego en el momento clave. Ya he comentado por cuarta vez lo que creo que ha pasado en el partido”.

Con este resultado, Real Madrid se mantiene a cuatro puntos del Barcelona, que venció en el Camp Nou al Rayo Vallecano por la mínima (1-0) y es líder de la liga de España con 73 unidades contra las 69 del Real Madrid. El Atlético, tras la derrota, quedó en el 4° lugar con 57 puntos, uno menos que los que hasta ahora cosechó el Villarreal (58).