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La patada de Marcos Rojo a un compañero en la victoria de Racing sobre Belgrano por el Torneo Apertura

En el triunfo de la Academia por 2-1 sobre el Pirata cordobés, el ex defensor de Boca Juniors golpeó Marcos Di Césare cuando intentaba rechazar la pelota

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*Así fue el golpe de Rojo a un compañero en el triunfo de Racing

Racing se quedó con una importante victoria en condición de visitante al imponerse por 2-1 sobre Belgrano de Córdoba en el estadio Julio César Villagra, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura. Una de las novedades en el equipo dirigido por Gustavo Costas que se quedó con los tres puntos fue el retorno de Marcos Rojo como titular en la zaga central. El experimentado defensor protagonizó un curioso momento al realizar una fuerte entrada sobre su compañero Marcos Di Césare.

Antes del primer gol a los 30 minutos de Adrián Toto Fernández, un cruce accidental entre Rojo y su compañero de zaga en su propia área desencadenó la primera gran reacción de la noche. Lucas Zelarayán lanzó un centro al área de la Academia que cayó de forma estrepitosa después de un leve desvío en la espalda de Santiago Sosa. Di Césare anticipó la pelota y logró despejar con la cabeza.

Sin embargo, Marcos Rojo no advirtió la presencia de su compañero y, en su intento por rechazar el balón, propinó una contundente patada en el pecho a Di Césare, quien cayó al césped retorciéndose de dolor. Esto obligó a que el árbitro Andrés Merlos detuviera el encuentro de forma momentánea. Después de algunos segundos en el piso, el exdefensor de Argentinos Juniors logró reponerse, mientras que el exhombre de Boca Juniors fue a verificar cómo estaba.

Esta no es la primera oportunidad en la que Marcos Rojo le pega accidentalmente a un compañero. En el marco de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Racing y Flamengo en el Estadio Maracaná, el defensor de 36 años le propinó un impresionante codazo en la cara a Santiago Sosa en una disputa aérea. El mediocampista sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho y, hasta el día de la fecha, sigue con secuelas en su rostro a pesar de las múltiples intervenciones que se realizó.

*El compacto de la victoria de Racing a Belgrano de Córdoba

Algunos minutos más tarde del golpe entre los defensores, una secuencia de toques sobre la banda izquierda culminó con la definición de Adrián Toto Fernández para poner en ventaja al equipo de Avellaneda. Belgrano tuvo rápidamente la oportunidad para empatar tras una mano revisada por el VAR que originó un penal a su favor. Sin embargo, Facundo Cambeses contuvo el tiro de Uvita Fernández con los pies.

Marcos Rojo volvió a quedar en el foco de los flashes en la igualdad del Pirata. Tras un pase comprometido de defensor a Bruno Zuculini en campo propio, el balón terminó en poder de Franco Vázquez, que asistió a Nicolás Uvita Fernández. Este, a su vez, habilitó a Lucas Zelarayán, quien se deshizo de Santiago Sosa y definió junto al palo izquierdo para vencer al arquero Facundo Cambeses, decretando el 1-1 parcial.

Aunque el fervor en el estadio Gigante de Alberdi duró poco: solo cinco minutos después, Gabriel Rojas envió un centro pasado, Sosa asistió de cabeza y Di Césare, protagonista del altercado anterior, definió sin oposición para el 2-1 definitivo.

Desde su llegada a mediados
Desde su llegada a mediados de 2025, Marcos Rojo acumula 13 partidos con Racing. En 2026 dijo presente en cinco oportunidades (@RacingClub)

A raíz de la victoria en Córdoba, la Academia suma 18 puntos en la zona B y escaló hasta la tercera posición, quedando a un punto de Belgrano. Independiente Rivadia lidera en soledad con 20 unidades.

Racing enfrentará próximamente a San Martín de Formosa por Copa Argentina en el estadio de Banfield y luego disputará el clásico de Avellaneda ante Independiente por la siguiente jornada del torneo local. Por parte del elenco dirigido por Ricardo Zielinski, su próximo desafío será ante Atlético Rafaela por Copa Argentina y luego visitará a River Plate.

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