Deportes

Racing confirmó que Santiago Sosa sufrió una fractura en su rostro tras el brutal codazo que recibió de Marcos Rojo

El capitán de la Academia permaneció en observación durante la madrugada tras el fuerte impacto y el club informó que será revisado por especialistas en Buenos Aires para decidir el tratamiento

Guardar

Racing Club confirmó este jueves el diagnóstico médico de Santiago Sosa: el volante central sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho, producto de un duro golpe que le propinó su compañero Marcos Rojo en el tramo final del partido contra Flamengo en el Maracaná (derrota 1-0), correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El club detalló que el futbolista será evaluado en Buenos Aires por un cirujano maxilofacial para definir los pasos a seguir.

El incidente se produjo en los minutos de descuento, cuando Marcos Rojo saltó para disputar una pelota aérea e impactó con el codo el rostro de su compañero. El golpe dejó a Sosa tendido sobre el césped, con una marcada inflamación y sangrado en el ojo derecho, lo que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico. Luego de ser atendido en el campo de juego, el mediocampista solicitó disputar los instantes finales del pleito. Una vez concluido el enfrentamiento, el deportista fue trasladado por precaución al Hospital Quinta D’Or de Río de Janeiro, donde quedó en observación durante la madrugada.

Durante la mañana, tras recibir el alta médica, Sosa se reintegró al plantel para el retorno a la Argentina. Finalmente, a media mañana, el parte médico oficial notificó la fractura en el seno maxilar, una lesión que demandará estudios y la valoración de especialistas en cirugía facial para determinar si el jugador podrá estar disponible para la revancha del torneo continental.

“Santiago Sosa fue trasladado anoche a un Centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica“, informó el club.

No obstante, según informó ESPN, Santiago Sosa está descartado para la vuelta, lo que suma un importante dolor de cabeza para el entrenador Gustavo Costas, ya que se trata de uno de los futbolistas más regulares en la temporada y líder del equipo.

El violento choque se registró pocos minutos después del gol de la victoria para Flamengo. Tras una jugada iniciada por el colombiano Jorge Carrascal, el arco de Racing Club estuvo bajo presión y, en el rebote, la pelota terminó desviada en Rojo antes de ingresar al arco, lo que sentenció el 1-0 a favor de los brasileños. El resultado configura un escenario abierto de cara al partido de vuelta, previsto para el 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda.

Vale recordar que la Academia llegó a esta instancia gracias a quedarse con el primer puesto del Grupo E (superando a Fortaleza de Brasil, Atlético Bucaramanga de Colombia y Colo Colo de Chile). Luego, en octavos de final, eliminó a Peñarol de Uruguay al caer 1-0 en Montevideo e imponerse por 3-1 en el Cilindro de Avellaneda. Y en cuartos de final superó 1-0 en ambos juegos al Vélez de Guillermo Barros Schelotto. En total, los de Avellaneda llevan recuadados US$ 9.570.00. El campeón se alzará con 24 millones de dólares y el subcampeón recibirá 7 millones.

Flamengo, por su parte, fue escolta de Liga de Quito en el Grupo C, donde también formaron parte Central Córdoba de Santiago del Estero y Deportivo Táchira de Venezuela. En octavos de final goleó 3-0 a Inter de Porto Alegre y en cuartos superó por penales a Estudiantes de La Plata.

La otra serie comenzará a escribir su historia este jueves, cuando Liga de Quito reciba a Palmeiras en el Rodrigo Paz Delgado. Luego se verán las caras el 30 de octubre, en el Allianz Parque de San Pablo.

Temas Relacionados

RacingFlamengoSantiago SosaMarcos RojoCopa Libertadores

Últimas Noticias

Conmoción en el fútbol de Brasil: una promesa de 20 años murió tras chocar con su motocicleta contra una vaca

Antony Ylano regresaba de un evento familiar y se topó con un grupo de animales en la carretera

Conmoción en el fútbol de

La reacción de Franco Colapinto cuando vio un niño con la camiseta de Boca Juniors y la particular frase sobre su futuro en la Fórmula 1

El piloto de Alpine participó de una presentación en la que habló de la próxima temporada con Alpine. El furor de los argentinos por su presencia

La reacción de Franco Colapinto

La explosiva crítica de Oscar Ruggeri a Alejandro Garnacho: “Se le subieron los humos a la cabecita”

El Cabezón le apuntó al futbolista del Chelsea y también cuestionó las formas del padre de Lamine Yamal

La explosiva crítica de Oscar

El blooper en la transmisión de un partido de Champions League que se hizo viral y la divertida reacción del Bambino Pons

Durante la televisación de Eintracht Frankfurt-Liverpool se mostró por error la cabina en el estudio. Ante la desesperación de su compañero, el relator bromeó sobre el tema

El blooper en la transmisión

Lanús visitará a Universidad de Chile por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Granate chocará ante la U en su búsqueda por conseguir un lugar en la final del certamen continental. Desde las 19, por ESPN y DSports

Lanús visitará a Universidad de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de brownies sin TACC,

Receta de brownies sin TACC, rápida y fácil

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Fuerte recuperación en la confianza del consumidor en octubre: subió 6,3% mensual

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.505 para la venta

¿Cómo elige un gato a su persona favorita?

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo

Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo parlamentario a Rodrigo Paz “a cambio de nada”

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Así son los submarinos que transportan cocaína por mares y océanos

Bryan Johnson, el magnate obsesionado con la longevidad, vuelve a la polémica: ahora afirma haber eliminado el 85% de los plásticos tóxicos de su cuerpo

TELESHOW
Guido Kaczka protagonizó un momento

Guido Kaczka protagonizó un momento desopilante al aire que paralizó a todo el barrio

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”

Lourdes Fernández reapareció con un video tras el escándalo por la denuncia de su madre: “Me acabo de levantar”

El misterio de Lourdes Fernández: atendió una llamada en vivo luego de la denuncia de su madre

El homenaje de Fito Páez a Charly García: fotos retro de su amistad y un mensaje de amor inolvidable