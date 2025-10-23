El tremendo codazo de Marcos Rojo que dejó KO a su compañero Santiago Sosa sobre el final de Flamengo-Racing

La derrota de Racing Club ante Flamengo en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 dejó la serie abierta, pero también una impactante postal: el codazo de Marcos Rojo a su compañero Santiago Sosa en los minutos finales, que terminó con el volante ensangrentado y con el ojo derecho inflamado.

En los minutos de descuento, cuando el partido ya mostraba signos de tensión por la búsqueda desesperada de Racing por igualar el marcador, Marcos Rojo, ex jugador de Boca Juniors, saltó para disputar una pelota aérea con su compañero y, accidentalmente, su codo impactó de lleno en el rostro del ex River Plate. El golpe no solo provocó una lesión visible en el rostro de una de las figuras del cuadro académico, sino que también dejó su ojo derecho completamente cerrado por la inflamación y con sangre en su camiseta.

El episodio ocurrió poco después de que Rojo se viera involucrado en el gol que significó la victoria 1-0 para Flamengo. Corrían 88 minutos cuando el colombiano Jorge Carrascal asistió a Bruno Henrique, quien remató al arco. El arquero Facundo Cambeses logró tapar, pero el rebote quedó servido para Carrascal, que volvió a rematar. La pelota desvió en Rojo antes de ingresar al arco, descolocando a Nazareno Colombo sobre la línea. Ese tanto terminó definiendo el duelo y consolidó a los brasileños con una mínima ventaja de cara a la revancha en Avellaneda.

Así quedó Santiago Sosa tras el duro golpe que recibió de Marcos Rojo (REUTERS/Sergio Moraes)

El violento impacto de Rojo a Sosa fue uno de los momentos más comentados de la noche en Río de Janeiro. Sosa, surgido en las divisiones inferiores de River Plate y actual líder de la Academia, permaneció varios minutos siendo atendido por el cuerpo médico a un costado del campo de juego. A pesar de la visible hinchazón y sangrado, pidió volver a ingresar para jugar los últimos instantes del partido.

Las imágenes del rostro lastimado de Sosa, con el ojo derecho prácticamente cerrado y el pómulo cortado, generaron preocupación en el plantel. El cuerpo médico de Racing decidió dejar en observación en el Hospital Quinta D’Or al capitán académico para realizarle los estudios pertinentes para saber con certeza la gravedad del golpe y si podrá estar disponible para el compromiso de vuelta la próxima semana.

La situación resulta relevante dado que Racing no tendrá competencia local durante el fin de semana, debido a la pausa del Torneo Clausura por las elecciones legislativas nacionales. Esta circunstancia otorga al entrenador Gustavo Costas tiempo adicional para recuperar a los futbolistas que sufrieron golpes frente a Flamengo.

Con respecto a lo acontecido en el campo de juego, el experimentado marcador central esbozó: “El resultado es negativo, no es el que queríamos, pero hicimos un gran esfuerzo. Luchamos y metimos ante un gran rival, en un campo difícil. Nos vamos conformes, es un resultado que lo podemos dar vuelta tranquilamente con nuestra gente”. Y luego, en diálogo con ESPN, añadió: “Ahora nos va a tocar a nosotros tener la responsabilidad de salir a buscar el partido, de llevarlos por delante como hoy lo hicieron en su cancha. Iremos por el partido, por el triunfo, y ellos tendrán que aguantar. Veremos si lo podrán hacer como nosotros”.

El ex Manchester United también aprovechó la oportunidad para “agradecer a toda la gente que vino, sabiendo que es un lugar difícil para el hincha argentino. La gente nos acompañó, la familia... Agradecerles y decirles que vamos a dejar todo para pasar a la final”. La revancha será el 29 de octubre, desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda.

“Pateó Carrascal, rebotó en un compañero, me rebotó en la pierna y Naza (Colombo) justo no la pudo sacar en la línea. Fue una pena porque tanto esfuerzo que hicimos y terminar perdiendo por un gol así de rebote fue injusto, pero fue un resultado que lo podemos dar vuelta”, concluyó el zurdo más tarde en zona mixta.