Deportes

El tremendo codazo de Marcos Rojo que dejó KO a su compañero Santiago Sosa sobre el final de Flamengo-Racing

Cerca del final del encuentro ante Flamengo, el defensor, en plena disputa del balón, le propinó un duro golpe a su compañero de equipo

Guardar

La derrota de Racing Club ante Flamengo en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 dejó la serie abierta, pero también una impactante postal: el codazo de Marcos Rojo a su compañero Santiago Sosa en los minutos finales, que terminó con el volante ensangrentado y con el ojo derecho inflamado.

En los minutos de descuento, cuando el partido ya mostraba signos de tensión por la búsqueda desesperada de Racing por igualar el marcador, Marcos Rojo, ex jugador de Boca Juniors, saltó para disputar una pelota aérea con su compañero y, accidentalmente, su codo impactó de lleno en el rostro del ex River Plate. El golpe no solo provocó una lesión visible en el rostro de una de las figuras del cuadro académico, sino que también dejó su ojo derecho completamente cerrado por la inflamación y con sangre en su camiseta.

El episodio ocurrió poco después de que Rojo se viera involucrado en el gol que significó la victoria 1-0 para Flamengo. Corrían 88 minutos cuando el colombiano Jorge Carrascal asistió a Bruno Henrique, quien remató al arco. El arquero Facundo Cambeses logró tapar, pero el rebote quedó servido para Carrascal, que volvió a rematar. La pelota desvió en Rojo antes de ingresar al arco, descolocando a Nazareno Colombo sobre la línea. Ese tanto terminó definiendo el duelo y consolidó a los brasileños con una mínima ventaja de cara a la revancha en Avellaneda.

Así quedó Santiago Sosa tras
Así quedó Santiago Sosa tras el duro golpe que recibió de Marcos Rojo (REUTERS/Sergio Moraes)

El violento impacto de Rojo a Sosa fue uno de los momentos más comentados de la noche en Río de Janeiro. Sosa, surgido en las divisiones inferiores de River Plate y actual líder de la Academia, permaneció varios minutos siendo atendido por el cuerpo médico a un costado del campo de juego. A pesar de la visible hinchazón y sangrado, pidió volver a ingresar para jugar los últimos instantes del partido.

Las imágenes del rostro lastimado de Sosa, con el ojo derecho prácticamente cerrado y el pómulo cortado, generaron preocupación en el plantel. El cuerpo médico de Racing decidió dejar en observación en el Hospital Quinta D’Or al capitán académico para realizarle los estudios pertinentes para saber con certeza la gravedad del golpe y si podrá estar disponible para el compromiso de vuelta la próxima semana.

La situación resulta relevante dado que Racing no tendrá competencia local durante el fin de semana, debido a la pausa del Torneo Clausura por las elecciones legislativas nacionales. Esta circunstancia otorga al entrenador Gustavo Costas tiempo adicional para recuperar a los futbolistas que sufrieron golpes frente a Flamengo.

Con respecto a lo acontecido en el campo de juego, el experimentado marcador central esbozó: “El resultado es negativo, no es el que queríamos, pero hicimos un gran esfuerzo. Luchamos y metimos ante un gran rival, en un campo difícil. Nos vamos conformes, es un resultado que lo podemos dar vuelta tranquilamente con nuestra gente”. Y luego, en diálogo con ESPN, añadió: “Ahora nos va a tocar a nosotros tener la responsabilidad de salir a buscar el partido, de llevarlos por delante como hoy lo hicieron en su cancha. Iremos por el partido, por el triunfo, y ellos tendrán que aguantar. Veremos si lo podrán hacer como nosotros”.

El ex Manchester United también aprovechó la oportunidad para “agradecer a toda la gente que vino, sabiendo que es un lugar difícil para el hincha argentino. La gente nos acompañó, la familia... Agradecerles y decirles que vamos a dejar todo para pasar a la final”. La revancha será el 29 de octubre, desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda.

“Pateó Carrascal, rebotó en un compañero, me rebotó en la pierna y Naza (Colombo) justo no la pudo sacar en la línea. Fue una pena porque tanto esfuerzo que hicimos y terminar perdiendo por un gol así de rebote fue injusto, pero fue un resultado que lo podemos dar vuelta”, concluyó el zurdo más tarde en zona mixta.

Temas Relacionados

RacingFlamengoMarcos RojoSantiago SosaCopa Libertadores

Últimas Noticias

ATP 500 Viena: se completan los octavos de final con Tomás Etcheverry, Fran Cerúndolo y Jannik Sinner

Los argentinos se presentan en el certamen austríaco con la intención de meterse entre los mejores ocho. Orden de juego y cómo ver la jornada completa

ATP 500 Viena: se completan

La lluvia volvió a frenar la actividad del Challenger de Costa do Sauípe y se viene un jueves repleto de partidos

Las precipitaciones afectaron nuevamente y el miércoles tampoco tuvo partidos. Los organizadores consideran que el mal tiempo pasará y siete argentinos saltarán a pista. ¿A qué hora y cómo ver los partidos?

La lluvia volvió a frenar

Prohibieron el ingreso a las canchas a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile por los incidentes ante Independiente

La medida se hizo efectiva tras su publicación en el Boletín Oficial y será por plazo indeterminado

Prohibieron el ingreso a las

A 30 años del último enfrentamiento entre Maradona y Ruggeri: un intento de caño y una patada que generó un debate sin tiempo

Los campeones del mundo con Argentina en México 86 se cruzaron en un Boca-San Lorenzo en La Bombonera. Y hubo choque de titanes

A 30 años del último

Probó el fernet, disfrutó del asado y recorrió lugares emblemáticos: los entretelones del paso de Simone Biles por Argentina

La mejor gimnasta de todos los tiempos disfrutó poco más de 80 horas en la Ciudad de Buenos Aires durante su visita, en la que brindó una charla sobre su vida y dictó una clínica para el público

Probó el fernet, disfrutó del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fernando de Andreis: “A nivel

Fernando de Andreis: “A nivel nacional va a ganar La Libertad Avanza y en ciudad vamos a ganar bien”

“Yo vi cómo lo empujaron”: habló la novia del joven al que lanzaron por un barranco en un robo

El 12% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires tiene dos o más empleos

Cómo la formación de Júpiter influyó en el origen de planetas y meteoritos, según los científicos

Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

INFOBAE AMÉRICA
El momento en que un

El momento en que un taxista escapó de milagro tras el deslizamiento en un camino de montaña

Estados Unidos y Panamá realizan ejercicios militares en la selva en medio del despliegue antinarcóticos

Rusia busca declarar “terrorista” al Fondo Anticorrupción de Navalny, en un nuevo golpe contra la disidencia

Starmer y Merz dialogaron sobre Ucrania antes de la reunión de los aliados: “Debe estar en la posición más sólida posible”

Crisis en la coalición de Netanyahu tras la renuncia del partido ultraortodoxo Shas

TELESHOW
El homenaje de Fito Páez

El homenaje de Fito Páez a Charly García: fotos retro de su amistad y un mensaje de amor inolvidable

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar