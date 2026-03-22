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El argentino Marco Morelli logró su primer podio en Moto3: su fantástica maniobra para superar a cuatro rivales

El joven de 18 años fue segundo en Goiania, Brasil. Hijo de argentino, decidió representar a nuestro país y es segundo en el campeonato. En un momento hubo un 1-2 albiceleste con Valentín Perrone (7º)

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Marco Morelli, piloto argentino de Moto3, alcanzó su primer podio internacional al finalizar segundo en el Gran Premio de Brasil, cita que marcó la segunda fecha de la actual temporada del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, cuya categoría reina es el MotoGP.

En la carrera disputada este domingo en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania, el joven, integrante del Aspar Team, culminó solo por detrás de su compañero de equipo, Máximo Quiles, en una carrera signada por un inesperado relanzamiento que redefinió el resultado final y permitió a Morelli capitalizar al máximo una estratégica decisión técnica de su escudería.

A pesar de haber nacido en Barcelona el 2 de julio de 2007, Morelli decidió competir bajo la bandera argentina, motivado por el legado de su padre, Bruno Morelli, quien practicaba motociclismo en Argentina de forma amateur antes de radicarse en España. Este dato diferencial sitúa a Morelli como parte de una nueva generación de pilotos con raíces sudamericanas y formación europea, un fenómeno relativamente reciente en las categorías menores del motociclismo mundial.

La espectacular maniobra del argentino Marco Morelli para superar a cuatro rivales en una misma maniobra en la carrera del Moto3 en Brasil

La actuación de Morelli en Brasil representó un hito para el motociclismo argentino: tras largar en la quinta posición, libró un ajustado duelo inicial con Valentín Perrone, el otro representante argentino en Moto3, llegando ambos a ocupar provisionalmente los dos primeros puestos. Dos antecedentes para tomar como referencia son las carreras de 500 cm3 (actual MotoGP) en Argentina en 1961 y 1962, cuando ganaron Jorge Kissling y Benedicto “Chiche” Caldarella, quienes fueron escoltados en ambas carreras por Juan Carlos Salatino.

En la continuidad de la competencia de la divisional menor, el alto ritmo impuesto por David Almansa y su propio compañero de equipo, Quiles, obligó a Morelli a gestionar al límite el rendimiento de su CFMoto del Aspar Team, dado que había iniciado la competencia con un neumático trasero blando.

El desarrollo de la prueba cambió radicalmente en la vuelta 15 de las 24 previstas, cuando la caída del piloto Scott Odger forzó a la dirección de carrera a desplegar la bandera roja. Al no haberse completado las dos terceras partes de la distancia pactada, se decidió relanzar la carrera a cinco giros. Esta interrupción resultó decisiva, ya que durante la pausa el Aspar Team reemplazó el neumático de Morelli, quien encaró la nueva salida desde el séptimo puesto.

Marco Morelli obtuvo su primer
Marco Morelli obtuvo su primer podio en Moto3 (Prensa MotoGP)

En el reinicio, Morelli logró una notable remontada que incluyó una maniobra en la que superó a cuatro rivales en la recta principal. Finalizó en el segundo lugar, sellando así su primer podio en su temporada de debut como titular del equipo, tras haber disputado ocho carreras del campeonato anterior en carácter de invitado. La carrera fue ganada por su compañero de equipo, el español Máximo Quiles, que lidera el campeonato con 48 puntos (segundo es el argentino, con 28).

Luego de la competencia, Marco sostuvo que “me sentí bastante bien con la moto. Cuando empezamos la carrera no me sentía bien con la goma trasera y fue difícil gestionar eso. Me trajo suerte la bandera roja, porque pude montar una goma diferente. Pude empujar todo lo que pude. Me puso muy difícil la carrera mi compañero”.

Perrone, del equipo Red Bull KTM Tech3, terminó en la séptima posición, consolidando una presencia destacada para Argentina en la prueba.

La temporada no tendrá descanso, ya que el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas, en los Estados Unidos.

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