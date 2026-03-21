El show de sobrepasos de Max Verstappen para ganar en una carrera de resistencia en Nürburgring: “Fue increíblemente divertido”

El neerlandés realizó una destacada actuación para ganar en Nordschleife

Max Verstappen aprovechó el fin de semana libre de la Fórmula 1 y, con una actuación deslumbrante, se impuso con el equipo Winward-AMG (vehículo Mercedes) en la carrera NLS2 del Nordschleife. El neerlandés se adentra cada vez más en las citas de resistencia y se prepara para competir en las 24 Horas de Nürburgring que se disputarán a mediados de mayo. Acompañado por Daniel Juncadella y Jules Gounon, alcanzó la victoria con un margen de casi un minuto.

Verstappen consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Nürburgring Langstrecken-Serie en GT3, tras haberse impuesto previamente en el NLS9 el año pasado junto a Chris Lulham en un Ferrari. El resultado definitivo del trío sobre el BMW número 99 de Rowe se gestó tras una competencia caracterizada por múltiples adelantamientos del piloto de Red Bull en la F1.

La competencia comenzó con Verstappen partiendo desde la pole position al volante del Mercedes-AMG GT3 número 3 de Winward Racing, en una carrera de cuatro horas que sirvió de inauguración para la serie. Durante la primera vuelta, Christopher Haase del Audi #16 de Scherer Sport PHX, logró superar al piloto de Red Bull. Se prolongó entonces un intenso duelo entre Haase y Verstappen a lo largo de varias vueltas, lo que mantuvo la incertidumbre en la punta hasta que el neerlandés recuperó la posición antes de entregar el coche a Juncadella.

Max Verstappen formó equipo con Daniel Juncadella y Jules Gounon (@VerstappenCOM)

Las paradas en boxes marcaron momentos decisivos. El Audi #16 se adelantó temporalmente gracias a una detención más eficiente, pero Juncadella impuso rápidamente el ritmo, superando a Nico Hantke, quien disputaba apenas su segunda competencia en GT3 en el Nordschleife. Durante su turno, el español extendió su relevo a ocho vueltas, incrementando la diferencia antes de ceder el testigo a Jules Gounon.

Verstappen regresó al volante para el último relevo. Encontró el camino despejado y supo gestionar la ventaja acumulada, perfeccionando sus tiempos en solitario hasta recibir la bandera a cuadros con más de un minuto sobre su más inmediato perseguidor. De acuerdo al informe de Motorsport, esta gestión consolidó a Winward-AMG y su alineación —que sumará a Lucas Auer en la carrera de resistencia principal— como la referencia indiscutible dentro del certamen GT3 de Nordschleife.

Este resultado representa la segunda victoria consecutiva de Verstappen en la Nürburgring Langstrecken-Serie en GT3 y refuerza al equipo como candidato principal para las próximas 24 Horas de Nürburgring. “Para mí, todo este fin de semana se trató de familiarizarme con el coche en el Nordschleife, y fue increíblemente divertido. El equipo también preparó muy bien el coche, lo que nos permitió realizar pruebas exhaustivas y me sentí cómodo de inmediato. Fue una experiencia realmente buena pilotar aquí hoy”, comentó el cuatro veces campeón de la F1 en diálogo con Motorsport.

La impactante postal que remarcó el furor que causó Verstappen en Nürburgring (@amgmotorsport)

“He trabajado mucho en el simulador durante los últimos años, también para este circuito. Eso ayuda enormemente, especialmente cuando conduces aquí por primera vez como novato. Al menos así sabes adónde tienes que ir, y eso marca una gran diferencia. Después, se trata de ir ganando velocidad en estos coches”, afirmó el piloto de 28 años.

El neerlandés destacó que “todo el evento es simplemente increíble” y el ambiente es “fantástico”. Además, se deshizo en elogios con el histórico trazado de Nürburgring: “Para mí, este es uno de los circuitos más increíbles del mundo, en el buen sentido. Llevo mucho tiempo siguiéndolo y es el tipo de carrera en la que uno sueña con participar algún día. Este año por fin tengo esa oportunidad”.

La cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudita en la F1 por los conflictos en Medio Oriente alivió la apretada agenda de Verstappen. Ante los fines de semana que se liberaron, el neerlandés aseguró que podría volver a participar en Nordschleife antes de las 24 Horas de Nürburgring. “Lo estamos estudiando. Depende de si es factible con mi agenda. Ya compito mucho, por supuesto, pero intento hacer todo lo posible. En cualquier caso, siempre disfruto estando activo aquí”, aseguró sobre la carrera de cuatro horas de la NLS3, programada para el 11 de abril.

A pesar de esto, Verstappen volverá a competir con la Fórmula 1 el próximo fin de semana. Suzuka albergará el Gran Premio de Japón en el marco de la tercera jornada de la Máxima. Mad Max terminó sexto en el debut en Australia y no pudo cruzar la bandera a cuadros en China por una falla técnica de su monoplaza Red Bull. El tetracampeón expresó su enorme malestar con el presente de la categoría y dejó la puerta abierta sobre una hipotética salida en un futuro cercano.

Max Verstappen ganó con un minuto de diferencia (@VerstappenCOM)