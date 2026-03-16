El cruce entre Verstappen y el jefe de Mercedes que encendió la Fórmula 1 tras el GP de China: “Está en un espectáculo de terror”

Max Verstappen volvió a criticar la nueva era de la Fórmula 1 (REUTERS/Maxim Shemetov)

Max Verstappen es el gran opositor de la nueva era técnica de la Fórmula 1. Toto Wolff, jefe de Mercedes, equipo que dominó con una superioridad impresionante en el inicio de la temporada, es uno de los grandes defensores. El neerlandés, que tuvo que abandonar en el Gran Premio de China por una falla eléctrica, volvió a criticar con brutalidad el camino que tomó la Máxima al afirmar que “esto no es automovilismo”. El líder de las Flechas Plateadas se metió en la disputa y aseguró que el enojo del cuatro veces campeón se relaciona con los problemas de su monoplaza Red Bull.

Las fuerzas de las declaraciones por parte de Verstappen para reprobar el nuevo reglamento escalaron con el correr de las semanas. Luego de comentar que se convirtió en “la Fórmula E con esteroides” y compararlo con un videojuego, el histórico corredor de 28 años disparó una vez más luego del fin de semana en Shanghái. “A quien le guste esto, no entiende de qué va el automovilismo. No tiene ninguna gracia. Es como jugar al Mario Kart. Esto no es automovilismo”, señaló, según replicó el portal especializado Motorsport.

En esta línea, Verstappen aseguró que gran parte del paddock y de los “verdaderos aficionados” de la F1 están descontentos con la situación. “Creo que hablo en nombre de la mayoría de los pilotos. Por supuesto, algunos dirán que es fantástico, porque ganan carreras, lo cual es lógico. Si tienes una ventaja, ¿por qué ibas a renunciar a ella? Al fin y al cabo, nunca sabes si volverás a tener un buen coche”, inició Mad Max.

A esto, sumó: “Pero si hablas con la mayoría de los pilotos, esto no es lo que nos gusta. Y tampoco creo que sea lo que quieren los verdaderos aficionados a la F1. Quizás a algunos aficionados les guste, pero esos no entienden las carreras. Esperemos que podamos deshacernos de esto lo antes posible”.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, aseguró que el enojo de Max se relaciona con su estilo de conducción agresivo y los problemas de Red Bull (REUTERS/Mark Peterson)

Gran parte del malestar de Verstappen en la nueva era de la F1 se enfoca en lo trascendental que se volvió la energía eléctrica. Con las nuevas unidades de potencia, que reparten en partes iguales el motor de combustión y la batería, los competidores deben gestionar todo el tiempo su ritmo para no perder potencia. Además, muchos detractores hablan de “adelantamientos artificiales”.

“Pero fíjate en cómo se corre: adelantas a alguien con el turbo, en la siguiente recta se te agota la batería y entonces él te adelanta de nuevo. No tiene ningún sentido”, destacó Max. Sobre las batallas entre Mercedes y Ferrari que se dieron en las primeras vueltas, señaló: “¿No son siempre Kimi (Antonelli) o George (Russell) los que ganan? No es realmente un ir y venir. Están a años luz del resto del pelotón. A veces, Ferrari simplemente tiene esas buenas salidas, lo que les permite ponerse en cabeza por un momento, y luego tarda unas vueltas en volver todo a su sitio. Como ya he dicho: esto no tiene nada que ver con las carreras”.

Toto Wolff se hizo eco de las fuertes declaraciones de Verstappen y puntualizó en los problemas que tiene el monoplaza de Red Bull y el estilo de conducción del tetracampeón de la F1. “Max realmente está en un espectáculo de terror. Cuando miras las imágenes a bordo que tuvo en la clasificación de ayer, eso es simplemente horrendo de conducir”, soltó el líder de Mercedes en diálogo con Motorsport.

El directivo austriaco, que fue relacionado con una posible compra de Alpine, señaló que la importancia de la gestión de la batería es algo que es opuesto al estilo de Verstappen. “Desde el punto de vista de un piloto, cuando se trata de una vuelta de clasificación a fondo, eso es diferente. Claramente, el lift and coast en la clasificación, estoy seguro de que para alguien como Max, que es un piloto de ataque total, es difícil de aceptar y asimilar”, aseguró el jefe de las Flechas Plateadas.

Después de terminar sexto en Australia, Verstappen abandonó en China por una falla en el ERS de su monoplaza, aunque estaba destinado a cruzar la meta en una posición similar (REUTERS/Go Nakamura)

“Desde una perspectiva de entretenimiento, creo que lo que vimos hoy entre Ferrari y Mercedes fue buena competición, muchos adelantamientos. Todos formamos parte de la Fórmula 1 cuando no había adelantamientos, literalmente. A veces somos demasiado nostálgicos sobre los viejos tiempos, pero creo que el producto es bueno en sí mismo. También vimos bastante lucha en el mediocampo, y eso, creo, es lo positivo”, analizó Toto Wolff sobre el desarrollo de las carreras.

Verstappen afirmó en reiteradas oportunidades que su enojo con la categoría no está relacionado con sus resultados en la pista, al punto de que viene criticando la importancia que se le da a la batería eléctrica hace varios años. “Lo diría incluso si yo mismo ganara carreras, porque me importa el producto que es el automovilismo. No se trata de que esté enfadado por dónde corro, porque, en realidad, ahora lucho incluso más. Pero para mí esto es ridículo”, señaló el neerlandés.

Los cuestionamientos a la nueva normativa se expandieron de tal manera que se realizan debates entre los equipos y la organización para implementar modificaciones. Incluso, se llevará una reunión en el próximo Gran Premio de Japón, que se disputará del 27 al 29 de marzo.