Magistral actuación de Max Verstappen en Nürburgring: ganó en su debut en una carrera de resistencia

La largada de Max Verstappen

Max Verstappen sigue enalteciendo su historia en el automovilismo como un piloto de época. En el mismo mes en el que ganó el GP de Italia en Monza y el GP de Azerbaiyán en las calles de Bakú con la Fórmula 1, completó una actuación deslumbrante en su estreno en carreras de resistencias y concretó su primer triunfo. Al mando de la Ferrari Nº 31 de Emil Frey Racing junto a Christopher Lulham, el neerlandés dominó en su debut en la categoría GT3 del Nordschleife, en una competencia que duró cuatro horas en el mítico circuito de Nürburgring. No conforme con esto, el cuatro veces campeón de la F1 anticipó que anhela competir en las 24 horas del trazado.

El encargado de iniciar la carrera, de tomar el liderato en la largada y sacar una notable diferencia en las primeras vueltas fue el propio Verstappen. La estrategia del equipo se evidenció cuando, tras una salida en la que Mad Max avanzó del tercer al primer puesto, logró abrir una brecha de aproximadamente un minuto respecto al resto del pelotón durante las dos primeras horas.

La ventaja de la Ferrari que llevaba los colores de Verstappen.com Racing -proyecto del piloto que busca integrar equipos de carreras del mundo real y virtual, apoyándolos a alcanzar su potencial- llegó a ser de 1 minuto y 2 segundos sobre el Ford Mustang GT3 Nº 6. Esto le permitió que su compañero Chris Lulham tomara el relevo al final de la vuelta 14 con una posición sumamente favorable. El británico de 22 años, conocido por su experiencia en simuladores de carreras, se encargó de llevar el coche hasta la meta, cruzando la línea de llegada con 24,5 segundos de ventaja sobre el trío conformado por Dennis Fetzer, Jann Mardenborough y Fabio Scherer.

Verstappen ganó en su primera carrera de resistencia con una actuación deslumbrante (@Max33Verstappen)

La reducción de la diferencia en el tramo final no obedeció a una merma en el ritmo del Ferrari, sino a la aparición de banderas amarillas que afectaron el desempeño del coche Nº 31. A pesar de este contratiempo, la actuación de Verstappen fue impecable, como lo demuestra el hecho de que marcó la vuelta rápida de la carrera con un tiempo de 7:51.514 segundos, superando por 4,5 segundos a su rival más cercano.

En el podio, la satisfacción de Verstappen era evidente. Su última victoria fuera de la Fórmula 1 databa del 18 de octubre de 2014, cuando se impuso en la primera carrera del cierre de temporada de Fórmula 3 en Hockenheim.

Tras la competencia, el piloto de Red Bull compartió sus impresiones. “Fue fantástico. El coche volvió a comportarse de forma magnífica en seco durante los primeros stints, algo que ya sabía de la clasificación. Hubo un poco de mala suerte, claro, pero en la carrera, con el tráfico, todo salió bien. No creo haber cometido ningún error importante en los dos primeros stints. Ganar aquí por primera vez es fantástico, sin duda”, declaró el corredor neerlandés de 27 años.

Christopher Lulham, el compañero de Max Verstappen en la Ferrari N°31 (@Max33Verstappen)

Inmediatamente, Verstappen manifestó su interés en afrontar el deseo de seguir llevando a cabo el desafío de competir en categorías de resistencia. “Por supuesto que me gustaría hacer la carrera de 24 horas. Si eso sucede el año que viene… ya veremos. Pero bueno, todavía necesitamos más experiencia. Ojalá el año que viene participemos en más carreras de la NLS”, afirmó Max, con la determinación de regresar y enfrentarse a los mejores pilotos de GT3 en una de las pruebas más exigentes del calendario.

Cabe recordar que Verstappen, más allá de que es tetracampeón de la Fórmula 1, tuvo que superar una serie de evaluaciones teóricas y prácticas en el histórico circuito de Nürburgring antes de poder competir oficialmente con el permiso DMSB Nordschleife.

Después de completar un septiembre en el que ganó por primera vez en la categoría GT3 del Nordschleife y de sumar dos victorias en la Fórmula 1, el neerlandés viajará a Singapur para continuar su lucha por el título de la Máxima frente a los pilotos de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris.

La Ferrari Nº 31 de la escudería Emil Frey Racing, el vehículo que manejó Verstappen en su victoria en Nürburgring