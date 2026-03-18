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La AFA confirmó que Argentina jugará uno de los últimos amistosos antes del Mundial 2026 en La Bombonera

Tras la cancelación de la Finalíssima, la Albiceleste enfrentará a Guatemala el 31 de marzo en el estadio de Boca Juniors

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Argentina jugará en la Bombonera
Argentina jugará en la Bombonera (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Luego de la cancelación de la Finalíssima ante España que debía disputarse en Qatar, la selección argentina reorganizó su agenda y confirmó en las últimas horas que disputará un amistoso contra Guatemala en La Bombonera durante la fecha FIFA de marzo.

“Estadio confirmado”, publicó en las redes sociales la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con una imagen del capitán Lionel Messi posicionado delante del Estadio Alberto J. Armando, sin dar mayores precisiones.

Sin embargo, la referencia es clara: Argentina jugará contra Guatemala el martes 31 de marzo en la casa de Boca Juniors en el que será, posiblemente, su último juego preparatorio en el país antes de viajar al Mundial 2026.

Hay que tener en cuenta que antes del debut por el Grupo J contra Argelia el martes 16 de junio, habrá chance de disputar otros duelos amistosos según el calendario FIFA. Aunque esos choques deberán ser pautados del 1 al 9 de junio, por lo que suena más probable que se realicen en norteamérica para estar en una zona cercana donde días más tarde comenzará el trayecto para la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá.

Argentina jugará en La Bombonera
Argentina jugará en La Bombonera antes del Mundial 2026 (Foto: AFA)

Será el regreso de la Albiceleste a un recinto que está empezando su proceso para la tan ansiada ampliación, según confirmó el presidente Juan Román Riquelme días atrás. Argentina jugó por última vez en La Boca el 19 de noviembre del 2024: venció 1-0 a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

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