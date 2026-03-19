Una protesta y un insulto al aire: el cruce entre Cuti Romero y Julián Álvarez en Tottenham-Atlético de Madrid

Julián Álvarez fue una de las figuras del Atlético de Madrid en la llave que lo llevó a los cuartos de final de la Champions League. El delantero, de 26 años, anotó un golazo en la caída 3-2 ante el Tottenham Hotspur en Londres, que consolidó la ventaja global para el conjunto dirigido por Diego Simeone, que se impuso 7-5 en el global.

El duelo por la Liga de Campeones de Europa también representó un choque entre compañeros de selección argentina. Del lado de los Spurs, el Cuti Romero. Del español, el citado Julián, Giuliano Simeone, Juan Musso, Thiago Almada y Nahuel Molina.

Con la casaca celeste y blanca son hermanos, como cada vez que los convoca La Scaloneta. Ahora bien, cuando les toca jugar a nivel clubes, por 90 minutos se desconocen. Y eso se pudo probar en el cruce entre el zaguero ex Belgrano y el delantero en el segundo tiempo en Inglaterra.

A los 72 minutos de acción, Johnny Cardoso dominó la pelota en campo del Tottenham y recibió una infracción de Romero, quien había sido amonestado instantes antes, por lo que caminó por la cornisa. Mientras el Cuti dialogaba con el juez Jan Seidel, por detrás apareció Álvarez, quien también se dirigió a la autoridad del partido (¿pidiéndole la amarilla?).

Fue ahí que las cámaras de la transmisión oficial mostraron al zaguero con un consejo subido de tono para el Araña. “Cerrá el orto, Julián”, le espetó. Tres minutos después, el ex River ejecutó un córner perfecto y David Hancko, de cabeza, firmó el 2-2. Sobre el final, Simons firmó el 3-2, pero el dueño de la serie fue el Atleti.

De todos modos, los roces en la cancha quedaron en la cancha. Apenas terminó el encuentro, Romero fue a saludar uno a uno a sus compañeros de Selección, con los que se reencontrará la semana que viene para la concentración en Buenos Aires y el amistoso ante Guatemala.

En el desarrollo del partido, el Atlético de Madrid llegó a Londres con una ventaja de tres goles, tras el 5-2 del primer duelo de la serie. No obstante, el Tottenham abrió el marcador en la primera etapa con un tanto del francés Randal Kolo Muani. Posteriormente, el equipo madrileño mostró capacidad de reacción, destacándose un remate de Julián Álvarez que impactó el travesaño y una oportunidad generada por Giuliano Simeone, hijo del entrenador argentino, que exigió al arquero Guglielmo Vicario.

El show de abrazos al final del encuentro

Apenas iniciado el complemento, Álvarez recuperó una pelota cerca de su propia área y comenzó una jugada de transición rápida que culminó con su remate zurdo al ángulo, estableciendo el empate y el 6-3 en el marcador global. El árbitro alemán Jan Seidel recibió reclamos del conjunto inglés, que solicitó falta de Álvarez sobre Xavi Simons en la medialuna. Sin embargo, Seidel interpretó que fue un duelo físico legítimo y dejó continuar la acción.

Después de esta jugada, Álvarez también participó activamente en el juego ofensivo. Tras otra secuencia, asistió a David Hancko desde un tiro de esquina, permitiendo que el defensor concretara el segundo empate para el Atlético de Madrid. Esta fue la cuarta asistencia de Álvarez en la Champions League actual -le suma además ocho goles-, y el delantero fue reemplazado a cinco minutos del final, recibiendo una ovación tanto de la afición como de Diego Simeone.

El próximo desafío del equipo madrileño será ante el Barcelona, que aseguró su pase tras vencer 7-2 al Newcastle en el Camp Nou, con un Raphinha colosal. En la misma jornada de octavos de final, se disputaron también los encuentros entre Liverpool y Galatasaray, así como el duelo entre Bayern Múnich y Atalanta. Liverpool revirtió la serie en Anfield con una buena actuación de Alexis Mac Allister, mientras Bayern refrendó su pasaje con un global de 10-2.