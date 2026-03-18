El show de Alexis Mac Allister en la paliza del Liverpool en la Champions: asistencia de laboratorio y participación en otros dos goles

Liverpool demoró 24 minutos en igualar la serie de octavos de final ante Galatasaray en Anfield, y lo hizo de la mano de Alexis Mac Allister. Luego de caer 1-0 en Turquía, los Reds salieron a la cancha con la sangre en el ojo y empardaron la historia con una gran acción de laboratorio en la UEFA Champions League. Fue el principio de una remontada que terminó en goleada 4-0 y aseguró el pasaje en favor de los ingleses a los cuartos, instancia en la que se medirán a PSG.

Una de las figuras de la selección argentina, que acaba de ser convocada por Lionel Scaloni para el amistoso contra Guatemala en la próxima fecha FIFA, se hizo cargo de un córner sobre la banda derecha y lanzó un pase rasante hacia la aparición de un solitario Dominik Szoboszlai. El volante húngaro de 25 años encajó un impecable zurdazo de primera, que se metió en el arco del turco Ugurcan Cakır para el primer tanto en Inglaterra.

Se trató de la 18° asistencia de Macca en 139 partidos con la camiseta del cuadro de Merseyside y la quinta de la temporada en 44 duelos. Esto se suma a los 19 goles de su autoría desde su arribo a mitad de 2023 proveniente del Brighton.

*La pelota de Mac Allister al travesaño

El mediocampista campeón del mundo con la Selección en 2022 estuvo muy cerca de anotarse en la lista de artilleros a los 31 minutos con un intento estrellado al travesaño, aunque la jugada fue invalidada por una falta suya a Cakır en el área chica.

Más allá del partido de este miércoles, la temporada del Liverpool fue una montaña rusa de emociones porque se llegó a dudar de la continuidad de su técnico Arne Slot por una serie de malos resultados. A pesar de eso, fue uno de los mejores tres equipos de la Fase Liga de la Champions League. Y, además, el DT debió gestionar un conflicto con Mohamed Salah por la falta de minutos del egipcio en la previa de la Copa Africana de Naciones. El delantero de 33 años arrancó como titular ante Galatasaray y tuvo una chance crucial para adelantarse en la eliminatoria de 180 minutos, pero Ugurcan Cakır le tapó su penal en el cierre del primer tiempo.

*El 2-0 del Liverpool

De igual manera, Salah se tomó revancha a los 51 minutos del complemento. Tras recibir un pase de Alexis Mac Allister, Mo lanzó un envío cruzado a la aparición de un infalible Ekitike que selló el 2-0. Segundos después, Macca volvió a participar en la jugada que terminó con el festejo de Ryan Gravenberch (3-0).

Y a los 55 minutos, el árbitro anuló el 4-0 de Wilfried Singo en contra a instancias del VAR por un correcto fuera de juego de Jeremie Frimpong. Sin embargo, el cuarto tanto se cristalizó con un tremendo zurdazo a distancia de Mohamed Salah en un trámite definido. En la última jugada, invalidaron el gol de Mac Allister por una falta inexistente sobre el arquero del Galatasaray, pero la tecnología no llamó al juez principal para revisar la secuencia.

En el plano doméstico, los Reds siguen con vida en la FA Cup, competencia en la que jugarán ante Manchester City por los cuartos de final en abril próximo. Ya quedaron eliminados en octavos de la Copa de la Liga y permanecen en la quinta colocación de la Premier League con 49 puntos, en zona de clasificación a la UEFA Europa League y a 2 unidades de los puestos de boleto a la Champions 2026/27. Volverán a jugar este sábado desde las 9:30 (hora argentina) frente a Brighton.

*Nueva participación de Mac Allister en el 3-0 del Liverpool

La agenda de los octavos de final de la Champions League

Martes 17 de marzo

Sporting Lisboa 5-0 (5-3) Bodo Glimt

Manchester City 1-2 (1-5) Real Madrid

Arsenal 2-0 (3-1) Bayer Leverkusen

Chelsea 0-3 (2-8) PSG

Miércoles 18 de marzo

Barcelona 7-2 (8-3) Newcastle

Liverpool 4-0 (4-1) Galatasaray

Tottenham 2-2 (4-7) Atlético de Madrid

Bayern Múnich 4-0 (10-1) Atalanta

Los cruces de los cuartos de final de la Champions League

PSG vs. Liverpool

Real Madrid vs. Bayern Múnich

Barcelona vs. Atlético de Madrid

Sporting de Lisboa vs. Arsenal

*Los segundos equipos definen sus llaves como local

Cuándo se juegan las rondas eliminatorias de la Champions League

Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría