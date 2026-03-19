Revelaron un dato clave sobre la performance de Alpine en el GP de China de F1 que ilusiona a los fanáticos de Colapinto

Franco Colapinto en acción en China, donde sumó su primer punto para Alpine (Alpine F1 Team / Alex Bierens de Haan)

Alpine sumó puntos en la Fórmula 1 con sus dos pilotos luego de casi un año y medio. Es séptimo en el Campeonato Mundial de Constructores y su presente difiere del de 2025, cuando terminó en el fondo de la tabla. Esta temporada, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly tienen en el A526 un coche competitivo y, según un análisis, este fin de semana la escudería gala fue la que tuvo la cuarta mejor performance.

El equipo con base en Enstone, Inglaterra (su génesis fue la escuadra Toleman en 1981), tuvo el cuarto mejor rendimiento en China, según el mencionado análisis. El global de Colapinto y Gasly le permitió a Alpine quedar a 1,424 segundos del mejor team, que fue Mercedes, que manda en los dos campeonatos debido a las victorias en las dos fechas iniciales de George Russell (líder del torneo de Conductores) en Australia y Kimi Antonelli en China.

La posición se determinó a partir de estimaciones fundamentadas en la agrupación y comparación de todas las vueltas relevantes de la carrera entre los distintos pilotos, buscando identificar el ritmo real de cada monoplaza, de acuerdo con el análisis de Delta Data, una cuenta especializada en telemetría automovilística en X.

El rendimiento de Alpine en China (@DeltaData_)

El método empleado considera tanto los resultados de clasificación como las sesiones para la carrera Sprint, que es la que se corre los sábados y representa un tercio de la del domingo.

Además, el análisis varía según el circuito. En el caso de Mónaco, la clasificación adquiere una importancia superior, mientras que en la mayoría de los Grandes Premios apenas es alrededor del 10 % en la valoración total. Por su parte, los fines de semana con formato Sprint aportan aproximadamente un 30 % a la ponderación global del análisis.

Sin embargo, se aclara que estas cifras son solo orientativas y deben interpretarse como una guía, ya que factores diversos pueden afectar el rendimiento real durante un fin de semana de Gran Premio. La totalidad de los datos procesados ha sido publicada para facilitar el acceso y la revisión independiente por parte de los interesados.

Colapinto es el primer argentino en sumar puntos con dos equipos distintos desde Reutemann en 1977. Además, junto a Fangio, son los únicos compatriotas en cosechar unidades con un motor Mercedes

Colapinto pudo cosechar su primera unidad al completar el top diez en el Circuito Internacional de Shanghái. Mientras que Gasly fue sexto. Alpine se ubica en la séptima colocación en el certamen de Constructores con 10 puntos.

El corredor bonaerense cumplió con una notable labor y se recuperó a un inicio complicado del fin de semana. En la clasificación para la carrera principal quedó afuera por 5/1000 de la tercera instancia, también conocida como Q3. En carrera largó décimo, ya que los dos McLaren no formaron parte de la competencia, y llegó a pelear la punta ya que se ubicó segundo en un tramo de la carrera.

El punto ganado por el pilarense marcó otro hito en su campaña, ya que luego de 49 años un argentino logró sumar puntos con dos escuderías diferentes. El último fue Carlos Alberto Reutemann, cuando en su segunda carrera con Ferrari completó el podio en Argentina. El Lole había ganado cuatro carreras con Brabham entre 1974 y 1975. Además, Colapinto junto a Juan Manuel Fangio son los únicos compatriotas que puntuaron con un motor Mercedes. El Chueco logró dos de sus cinco títulos con la escudería alemana en 1954 y 1955.

La próxima fecha será el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo. Luego habrá una pausa de más de un mes debido a la cancelación de las carreras en Bahréin (12/4) y Arabia Saudita (19/4) por el conflicto en Medio Oriente. La acción volverá el 3 de mayo en Miami.