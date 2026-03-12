La atajada clave del Dibu Martínez a una “víctima” del Mundial 2022 en el triunfo del Aston Villa en Francia: el hostil clima que vivió

Aston Villa logró un trabajado triunfo 1-0 ante Lille en Francia por el cruce de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, en un partido que tuvo el condimento adicional de la visita de Emiliano Martínez, quien sintió el rigor de los fanáticos y respondió en la cancha con un rendimiento superlativo para asegurar la victoria con vistas a la revancha en Birmingham.

Al igual que lo sucedido hace dos años en la Conference League, los hinchas locales le dieron una hostil bienvenida al Dibu, con sonoros silbidos en su salida al calentamiento, una muestra de que la final perdida por Francia ante Argentina en el Mundial 2022 sigue siendo una herida abierta. Este gesto se repitió cuando el guardameta se acomodó en su arco después de la salida de los equipos a la cancha y en cada ocasión que tocó la pelota. “Martínez no es bienvenido”, se leyó en una de las banderas dedicadas a él.

La etapa inicial en el Estadio Pierre-Mauroy mostró a dos equipos que se repartieron el dominio, pero la jugada más clara sucedió a los 43 minutos, con un remate envenenado de Romain Perraud desde afuera del área, que obligó a una contención a medias por parte de Martínez y un rechazo salvador de Pau Torres ante el asedio de Olivier Giroud.

El momento cúlmine de la historia llegó a los 60′ con otra nueva intervención del arquero de 33 años, quien atenazó un cabezazo de Giroud. Vale remarcar que el atacante participó del Mundial 2022 y disputó los primeros 41 minutos en la definición sucedida en el Estadio Lusail hasta salir reemplazado en esa mitad inicial. En los segundos posteriores al intento del centrodelantero, Emiliano Buendía bajó un pelotazo largo y Ollie Watkins rompió la paridad para sellar el 1-0.

*La asistencia de Emiliano Buendía a Ollie Watkins

Incluso, el arquero fue clave para conservar la ventaja con una magnífica estirada frente a un remate de Matías Fernández-Pardo a los 74′. Esto se suma a otra gran respuesta ante un tiro cruzado a corta distancia a los 85′, aunque esa última acción no valía por un milimétrico fuera de juego rival.

Se trató de la cuarta visita de Emiliano Martínez a Francia, todas ellas como campeón del mundo con la selección Argentina, y el sexto enfrentamiento ante equipos de ese país con un saldo de tres victorias y tres caídas en los 90 minutos (este jueves cosechó su primer triunfo en condición de visitante). La actuación más destacada sucedió en su primer partido en ese suelo porque terminó con Aston Villa asegurando la clasificación a semifinales de la Conference League 2023/24.

El Dibu fue repudiado en la entrada en calor por los hinchas del Lille y recibió una estruendosa silbatina desde las tribunas en cada toque de balón. Luego de ganar la ida por 2-1, el club inglés cayó por el mismo margen y todo finalizó en los penales. “El regreso de la pesadilla argentina”, titularon los medios galos, luego de que el marplatense tapara dos ejecuciones y celebró la victoria desde los doce pasos con un baile provocador. La derrota contra Olympiacos de Grecia truncó el sueño de llegar a la final para los Villanos.

Más adelante, fue el capitán del Aston Villa en el traspié 1-0 ante Mónaco en el Principado por la Fase Liga de la Champions League 2024/25. En los cuartos de final de esa edición, fue eliminado por París Saint-Germain (PSG) tras perder 3-1 la ida e imponerse 3-2 en el duelo de vuelta.

Aston Villa y Lille resolverán la eliminatoria de octavos el próximo jueves a partir de las 17:00 (hora argentina) en Villa Park. El ganador se cruzará en cuartos con el vencedor de la serie italiana entre Bologna y Roma. De ese costado de la llave, Nottingham Forest o Porto pican en punta para llegar a semifinales, mientras que Olympique de Lyon y Betis son los más fuertes en el lado antagónico del cuadro.

Los mejores momentos de Emiliano Martínez

*“Martínez no es bienvenido”: la bandera dedicada al Dibu y los chiflidos en el precalentamiento

*Los silbidos a Emiliano Martínez antes de comenzar el partido de este jueves

*La atajada del Dibu Martínez en el primer tiempo

*Los chiflidos en cada ocasión que tocó la pelota

*Su estirada frente a un remate de Matias Fernandez-Pardo

*Una nueva atajada del Dibu: ¿Había fuera de juego?