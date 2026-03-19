El gol de Valentín Barco que le dio la clasificación al Racing de Estrasburgo a los cuartos de final de la Conference League

El encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025/26 entre el Racing de Estrasburgo y el Rijeka tuvo al argentino Valentín Barco como protagonista estelar. El jugador con pasado en Boca Juniors fue el autor del gol que le dio la ventaja de 3-2 en el global al equipo francés para que pudiera acceder a la siguiente instancia.

El 1-1 favoreció a los locales, quienes contaban con la victoria 2-1 obtenida en el encuentro de ida. La serie se igualó al minuto 20, cuando Toni Fruk abrió el resultado tras un centro desde la izquierda.

La clasificación del elenco francés quedó definida a 20 minutos del final, momento en el que el ex Sevilla de España se adelantó en el área, tras un buen pase de Sebastian Nanasi, giró y remató junto al poste más alejado para establecer el 1-1 final. También fue parte del encuentro el argentino con pasado en River Plate Joaquín Panichelli.

El festejo del Colo Barco (REUTERS/Christian Hartmann)

Ahora, el Estrasburgo, que alcanzó los cuartos de final de una competencia continental por primera vez desde 1980, enfrentará a Mainz en la siguiente fase, tras la victoria del club alemán sobre Sigma Olomouc. Este fue el segundo gol del Colo Barco con los colores del Racing de Estrasburgo. El argentino lleva disputados 52 partidos, en los que también brindó 11 asistencias.

La adaptación de Barco al fútbol europeo ofrece un caso de transformación posicional. De figura ofensiva por la banda izquierda en Boca Juniors, el argentino pasó a consolidarse como mediocampista en el Racing de Estrasburgo. El argentino llegó a la Ligue 1 este año tras su paso por el Brighton & Hove Albion en la Premier League y su cesión temporal al Sevilla de España.

Al ocupar la posición de volante, Barco alteró su rol en el esquema del equipo francés: ahora es responsable de iniciar jugadas, asociarse de manera constante como opción de pase y organizar la circulación desde el centro del campo. El interés técnico dejó de centrarse en el desborde y pasó a valorar la toma de decisiones y la lectura de situaciones.

Dado este rendimiento, Barco recibió un espaldarazo del técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, quien lo incluyó en la lista de convocados de cara a la próxima fecha FIFA que afrontará el elenco nacional. Ante la proximidad del Mundial, este llamado del estratega albiceleste lo candidatea seriamente para ser parte de la lista de jugadores que viajarán a la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio del corriente año.

Vale recordar que el argentino de 21 años ya había recibido el llamado de Scaloni para el amistoso que el representativo nacional había disputado ante Angola.

El próximo compromiso para Barco y el Racing de Estrasburgo será el domingo 22 de marzo, cuando tenga que visitar al Nantes, por la fecha 27 de la Ligue 1, en el Estadio de la Beaujoire, a las 16:45 (hora de Argentina). Les Bleu et Blanc se encuentran octavos en el certamen francés con 37 puntos, producto de 10 triunfos, siete empates y nueve derrotas, a seis unidades del último clasificado a competencias internacionales, el Mónaco (43).

*El resumen del partido