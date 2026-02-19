Revolución en la Fórmula 1 por la innovación nunca vista que estrenó Ferrari: un alerón que gira 180 grados

*Así funciona el alerón trasero de Ferrari

En medio de los test, una imagen provocó una revolución. Ferrari presentó un alerón trasero móvil totalmente inédito durante las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin, lo que generó un impacto tanto en la parrilla como en los fanáticos. En el penúltimo día de ensayos, el monoplaza SF-26, conducido por Lewis Hamilton, incorporó una solución aerodinámica que no tiene precedentes.

La innovación radica en el mecanismo de apertura del alerón trasero, que difiere por completo de las interpretaciones vistas en otros equipos. El reglamento técnico actual ofrece una amplia libertad para diseñar estos sistemas, lo que ha propiciado enfoques variados. Mientras algunos equipos han preferido mantener una estrategia cercana al antiguo DRS (Drag Reduction System), otros, como Alpine, han apostado por mecanismos alternativos. Sin embargo, Ferrari llevó la creatividad a otro nivel al desarrollar un sistema en el que el flap superior del alerón rota unos 180 grados, cambiando radicalmente la gestión del flujo aerodinámico en carrera.

Ferrari sorprendió en las prácticas de F1 con la introducción de un alerón innovador que gira 180 grados (Captura de video)

A diferencia de los sistemas convencionales, donde el pivote de rotación se sitúa en el borde de salida y solo permite el movimiento de la parte delantera del alerón, la escudería italiana instaló el pivote en el centro. Este cambio posibilita que tanto la sección anterior como la posterior del flap se desplacen. Cuando se activa el mecanismo, el flap no solo alcanza la posición horizontal, sino que continúa su rotación hasta invertirse por completo. La parte delantera, que porta el logotipo de HP, termina orientada hacia abajo, mientras que la trasera, identificada con el patrocinio de IBM en azul, apunta hacia arriba.

Esta disposición genera una expansión en el flujo de aire, con la sección central del flap funcionando como guía principal para los gases que salen del monoplaza, según el informe del sitio especializado Motorsport.

La cuenta oficial de la F1 no escondió la sorpresa que hubo en la jornada de actividad y compartió varios posteos en redes sobre el tema. “¡Una llamativa obra de ingeniería de Ferrari! El jueves por la mañana temprano, se pudo ver cómo su alerón trasero giraba desde una posición invertida en la recta, de una forma más espectacular que cualquier otro diseño aerodinámico activo que hayamos visto hasta ahora...“, firmó. Y agregó: ”¡Me tienes completamente descolocado! Esta es la innovadora solución de Ferrari para mover el alerón superior trasero como parte de la introducción de la aerodinámica activa esta temporada“.

La presencia de Lewis Hamilton al volante del SF-26 durante la prueba resaltó la importancia de la novedad técnica. El piloto británico saltó a la pista con la configuración inédita, bajo la atenta mirada de ingenieros y rivales. No obstante, según informó Motorsport, el equipo aclaró que la solución está en fase experimental y que su implementación definitiva dependerá de los resultados obtenidos y del análisis posterior.

La introducción de este alerón activo coincide con la entrada en vigor de nuevas normativas que permiten mayor libertad en la aerodinámica activa. Por este motivo, la parrilla exhibió una variedad de interpretaciones, aunque ninguna tan radical como la de Ferrari. El diseño desafía la tendencia seguida por otros equipos y plantea un nuevo horizonte de desarrollo en la categoría.

Así funciona el alerón 180° de Ferrari

En la sesión de la mañana de este jueves, el equipo italiano solamente giró 5 vueltas. Lewis Hamilton cerró su performance en el décimo puesto con un tiempo de 1:39.670, solamente superando a Valtteri Bottas, de Cadillac.

No es la primera vez que la escudería de Maranello sorprende en la pretemporada. En la jornada previa, Ferrari ya había captado la atención con una aleta situada justo detrás del único escape trasero, una innovación que también destacó por su complejidad y el desafío que supone replicarla bajo el marco reglamentario actual.

La gestión del flujo aerodinámico y la eficiencia en recta se perfilan como factores determinantes para la temporada 2026, donde cada innovación técnica podría traducirse en ventajas decisivas. El desarrollo del alerón trasero móvil de Ferrari obedece a la búsqueda de optimizar el equilibrio entre carga aerodinámica y velocidad punta. Al modificar la forma en que el aire circula por la parte trasera del coche, el equipo intenta reducir la resistencia en rectas y mejorar la adherencia en curvas, dos aspectos centrales en la competición moderna.

El objetivo principal de las pruebas en Bahréin radica en evaluar la fiabilidad del mecanismo, así como su impacto real en la gestión de los flujos y la respuesta del coche bajo diferentes condiciones.

Además del alerón, Ferrari introdujo mejoras en el difusor trasero, otro componente clave en la eficiencia aerodinámica. La suma de actualizaciones confirma la apuesta de la escudería por mantenerse en la vanguardia técnica, un objetivo que persigue desde el inicio de la nueva era reglamentaria.

Vale recordar que la temporada pasada estuvo lejos de ser la esperada por il Cavallino Rampante. En el campeonato de pilotos su mejor exponente fue Charles Leclerc, que culminó en el sexto lugar con 242 puntos, a 181 del campeón Lando Norris. Lewis Hamilton, por su parte, quedó séptimo con 156 unidades. En el mundial de constructores, en cambio, Ferrari finalizó en la cuarta ubicación con 398 puntos, 435 menos que el campeón McLaren.