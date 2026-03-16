Un medio inglés armó un polémico ranking de pilotos en el GP de China de F1: el llamativo lugar de Colapinto

La largada del Gran Premio de China de F1 con Lewis Hamilton adelante con su Ferrari (REUTERS/Jakub Porzycki)

El medio especializado The Race suele hacer un ranking con el rendimiento de los pilotos de la Fórmula 1 en las diversas carreras. El sitio inglés emplea diversos parámetros para evaluar y en el Gran Premio de China ubicó 15° a Franco Colapinto, algo que llamó la atención por la buena labor del corredor argentino, que sumó su primer punto en Alpine.

“El fin de semana de Franco Colapinto parecía ir por el mismo camino que el de Melbourne, con problemas de ritmo, pero logró progresar, aunque eso solo le permitió quedar a tres décimas de Gasly en la clasificación final”. comenzó el análisis sobre la perfomance del bonaerense de 22 años.

“El Gran Premio en sí fue intenso, comenzando con neumáticos duros y viéndose obligado a permanecer en pista bajo el coche de seguridad, lo que lo catapultó al segundo puesto, pero fue un gran inconveniente para su carrera en general; aunque se defendió bien mientras estuvo arriba e hizo todo lo posible por ayudar a su compañero de equipo”, amplió la evaluación sobre el pilarense en el Circuito Internacional Shanghái.

Colapinto clasificó 12°, pero largó décimo debido a que los dos McLaren no pudieron arrancar. Ganó dos lugares en la partida, luego otro por el trompo de Isack Hadjar (Red Bull) y después hizo dos sobrepasos. Se ubicó sexto en los primeros metros de carrera y llegó a ser segundo en la primera neutralización. Tras su detención en la vuelta 33°, regresó a pista en el 13° puesto y avanzó hasta el décimo lugar.

The Race destacó el toque que sufrió Franco a manos de Esteban Ocon (Haas) y lo tomó como atenuante en su labor: “Entró en boxes y salió justo delante de Ocon, quien inmediatamente chocó contra él en la curva 3. Colapinto fue la víctima inocente, ya que perdió tiempo inmediatamente por el trompo y sufrió daños en el suelo que dificultaron lo que siempre iba a ser una última tanda, en la que necesitaba ganar terreno".

El piloto Franco Colapinto aparece en la posición número 15 del ranking de The Race

Aunque el medio destacó que no logró plasmar el sobrepaso sobre Carlos Sainz (Williams): “No pudo acercarse lo suficiente a Sainz como para luchar por el noveno puesto, pero al menos consiguió su primer punto en Alpine”.

Justamente, The Race puso al mencionado piloto español en el puesto número 1 y subrayó las limitaciones del coche del madrileño. Pese a ello “en carrera, su remontada hasta la 12ª posición en el Sprint tras salir con neumáticos duros fue impresionante, mientras que en el Gran Premio aprovechó las oportunidades que le brindaron los abandonos e incidentes para mantener a raya a Colapinto y sumar un par de puntos. No hubo indicios de que dejara nada al azar".

Según los parámetros informados por el sitio, “los 22 pilotos son evaluados tras cada Gran Premio con base en una clasificación que mide desde el ritmo y la técnica de carrera hasta la consistencia y la ausencia de errores clave. La evaluación considera especialmente la proximidad de cada piloto al límite del potencial de su coche, lo que puede alterar las posiciones cada fin de semana".

“El desempeño a lo largo de toda la competencia se toma en cuenta para determinar la posición final, lo que implica que la clasificación resultante puede variar de forma notable entre pruebas. Además, aunque la parrilla inicial se deriva de la sesión clasificatoria, la comparación excluye cualquier valoración general sobre las cualidades de los pilotos y se limita a lo visto en el fin de semana analizado", aclara.

“El sistema reconoce que los 11 equipos en pista presentan diferencias fundamentales en cuanto a rendimiento disponible y que factores como la fortuna -ajenos por completo al control de los competidores- pueden influir en el rumbo de la carrera. Consecuentemente, la clasificación generada por este método puede distanciarse de los resultados oficiales obtenidos en el evento", concluye.

Franco Colapinto aparece detrás de pilotos que abandonaron como Max Verstappen (Red Bull) y Fernando Alonso (Aston Martin) o los dos de McLaren que no largaron, Lando Norris y Oscar Piastri. También llama la atención que el ganador, Kimi Antonelli (Mercedes), fue ubicado en la quinta colocación.

EL RANKING COMPLETRO DE THE RACE EN CHINA:

1. Carlos Sainz (Williams)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Oliver Bearman (Haas)

4. George Russell (Mercedes)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Nico Hulkenberg (Audi)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Max Verstappen (Red Bull)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Valtteri Bottas (Cadillac)

13. Lando Norris (McLaren)

14. Oscar Piastri (McLaren)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Alex Albon (Williams)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Arvid Lindbland (Racing Bulls)

19. Isack Hadjar (Red Bull)

20. Sergio Pérez (Cadillac)

21. Gabriel Bortoleto (Audi)

22. Esteban Ocon (Haas)