“Prioridad absoluta”: el delantero que quiere Eduardo Coudet para River en el próximo mercado de pases

Gio celebra un gol con su club, con el que tiene contrato hasta junio de 2028 (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

En sus primeras semanas como entrenador de River Plate, Eduardo Coudet piensa en el presente y en el futuro a mediano plazo. Porque trabaja para que el equipo encuentre respuestas como lo hizo en el debut ante Huracán, pero también lo hace en el plantel para la segunda mitad del año. En las horas previas al duelo ante Sarmiento en el Monumental, se confirmó que tiene un delantero apuntado en su carpeta para junio: Giovanni Simeone.

“River Plate está interesado en Gio Simeone como objetivo para el mercado de fichajes de verano europeo. Ha marcado 7 goles y dado una asistencia en una temporada difícil para el Torino, y el nuevo entrenador, Coudet, considera a Cholito una prioridad absoluta”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) Fabrizio Romano, gurú de las transferencias en el Viejo Continente.

El presente de Giovanni Simeone en Italia

El desempeño de Simeone en el fútbol italiano respalda la apuesta de River por su regreso. Según TyC Sports, Simeone suma siete goles en 30 partidos con el Torino y es el máximo goleador de un equipo que ocupa el decimotercer lugar en la Serie A. El atacante de 30 años viene de marcar recientemente en la victoria frente al Parma, lo que refuerza la percepción de que vive uno de sus mejores momentos desde que llegó a Turín.

El Cholito también ostenta pasospor clubes italianos como Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Napoli, consolidando una trayectoria en Europa desde su salida de Argentina. El valor de mercado del futbolista, según Transfermarkt citado por TyC Sports, se sitúa en cinco millones de euros, aunque la obligación de compra que debe ejecutar el Torino ronda los siete millones de euros. Su contrato finaliza el 30 de junio de 2028.

La llegada de Eduardo Coudet revitalizó el interés de River en sumar un delantero centro tras haber pasado el mercado anterior sin refuerzos en ese puesto. Con Marcelo Gallardo como orientador, el club buscó a nombres como Luciano Gondou, pero no logró incorporar un futbolista de esas características.

Gio fue campeón de un Sudamericano Sub 20 con la selección argentina, y fue citado varias veces por Lionel Scaloni al combinado mayor, cuadra con lo que pretende Coudet de su atacante centro: agresividad, intensidad y perfil de primer defensor, además de capacidad de realización.

El posteo de Fabrizio Romano sobre el interés de River por Giovanni Simeone

La trayectoria de Simeone y alternativas en la agenda de River

Formado en las divisiones inferiores de River Plate, Giovanni Simeone debutó en Primera División el 4 de agosto de 2013 con el entrenador Ramón Díaz. Disputó 33 partidos oficiales, anotando cuatro goles y formando parte de los planteles campeones de la Final 2014, Copa Campeonato, Copa Sudamericana y Copa Libertadores, antes de emigrar a Banfield en 2015.

Desde entonces, desarrolló toda su trayectoria profesional en Italia, pasando por varios clubes y logrando, entre otros, dos títulos de liga con el Napoli.

Entre otras alternativas que analiza Eduardo Coudet para el ataque, se encuentra Franco Cervi, quien podría incorporarse con mayor facilidad debido al próximo vencimiento de su contrato con el Celta de Vigo. Mediocampista ofensivo, de 31 años, cuenta con la confianza del entrenador, que ya lo dirigió en Rosario Central y en el club gallego, y su perfil aparece como una opción complementaria.

Mientras, Coudet evalúa el plantel actual en medio de la competencia, que incluye el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.