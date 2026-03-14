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“No entiendo por qué está tan alterado”: Isack Hadjar apuntó contra Kimi Antonelli tras un toque en la Sprint y el desplante tras un pedido de disculpas

La colisión en la curva 6 condicionó la actuación del piloto francés, que arremetió contra el italiano

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La carrera sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 celebrada este sábado en el circuito internacional de Shanghái dejó como protagonista un incidente que reavivó el debate sobre los límites de la agresividad en pista. Andrea Kimi Antonelli y Isack Hadjar se vieron involucrados en una maniobra que alteró el curso de la competencia y generó reacciones inmediatas entre los protagonistas. El choque entre ambos pilotos resultó en una sanción y frustró las aspiraciones de puntos para el corredor francés.

Todo comenzó tras una salida accidentada para varios de los favoritos. Isack Hadjar, representante de Red Bull, consiguió avanzar posiciones en los primeros metros y se ubicó en la lucha directa con Antonelli, quien había partido desde la pole position y perdió terreno debido a problemas de potencia en su monoplaza. En la curva 6, ambos monoplazas se encontraron. El italiano buscó el interior de la curva en una maniobra que los comisarios catalogaron como demasiado agresiva, produciéndose el contacto que dañó de manera severa el fondo plano del auto de Hadjar.

La estrategia de Red Bull apostó por neumáticos blandos en el monoplaza de Hadjar, con la intención de capitalizar el ritmo en las primeras vueltas. Sin embargo, el daño sufrido por el coche tras el impacto dejó sin efecto cualquier ventaja estratégica. “Queríamos ver cómo iban a funcionar los neumáticos blandos, y con el fondo plano completamente destrozado, no se puede trabajar”, lamentó el piloto francés, quien expresó su desilusión por la situación. “No entiendo por qué está tan alterado cuando tiene un cohete y va a remontar de todas formas... Bueno, estas cosas pasan”, agregó ante los micrófonos de Canal+.

La reacción de Hadjar no se limitó a las declaraciones públicas. Tras la carrera, cuando Antonelli se acercó al box de Racing Bulls para disculparse, el francés rechazó el gesto. Los testigos observaron cómo Hadjar apartó la mano del italiano con un movimiento de evidente fastidio. “Antonelli me arruinó la carrera. No sé por qué está tan eufórico, tiene un coche que es un cohete”, reiteró Hadjar, haciendo alusión al potencial del monoplaza de Mercedes.

Kimi Antonelli le pidió disculpas a Hadjar, pero no las aceptó

La intervención de los comisarios llegó poco después del incidente. El informe oficial atribuyó la responsabilidad total de la colisión al piloto italiano y justificó la penalidad señalando: “El coche número 6 intentó adelantar al coche número 12 por el exterior en la curva 6. El coche número 6 tenía el eje delantero por delante del del coche número 12 antes de la trazada. Al aplicar las directrices sobre normas de conducción, el coche número 6 había adquirido, por tanto, el derecho a espacio de carrera por el interior. Los elementos examinados han demostrado que el coche número 12 bloqueó una rueda trasera al acercarse a la trazada y subviró hacia el costado del coche número 6, lo que tuvo como consecuencia empujar al coche número 6 hacia fuera, más allá del borde de la pista, y hacerle perder una posición en beneficio del coche número 12. Los comisarios determinaron que el piloto del coche número 12 era el único responsable de la colisión y le impusieron la sanción prevista”.

Andrea Kimi Antonelli asumió su responsabilidad tras el episodio y reconoció el error en sus primeras declaraciones postcarrera: “El turbo no estaba listo al inicio y casi se me cala el motor. El contacto con Hadjar fue culpa mía”. El italiano recibió una penalización de 10 segundos, que cumplió durante la neutralización por coche de seguridad, lo que mitigó parte del impacto en su clasificación. Pese a ello, el piloto de Mercedes logró terminar en la quinta posición, sumando puntos importantes para el equipo tras haber conseguido el segundo puesto en la apertura de la temporada en Melbourne.

La sanción impuesta a Antonelli tuvo consecuencias directas sobre las aspiraciones de Mercedes en la prueba sprint, ya que anuló la posibilidad de un doblete para la escudería alemana. Mientras George Russell se mantuvo en el liderazgo y se llevó la victoria, el castigo al joven italiano impidió que el equipo completara el 1-2 en la clasificación final.

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, expresó su desacuerdo con la magnitud de la sanción. “Claramente fue su culpa, [pero] creo que 10 segundos es un poco severo. Es relativamente severo. Pero al fin y al cabo, también le costó a Hadjar su posición, o incluso su carrera. En mi opinión, los comisarios se encuentran en una posición difícil a la hora de juzgar algo así”. Wolff también señaló su descontento con la reacción de Hadjar ante las disculpas de Antonelli: “Lo aparta con un gesto. Es antideportivo. No se debe hacer así: apartarlo con un gesto”.

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Isack HadjarKimi AntonelliMercedesRed BullFórmula 1F1GP de ShangháiGran Premio de Shanghái

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