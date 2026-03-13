Giro en el calendario del automovilismo: la FIA decidió posponer el inicio del WEC en Qatar por el conflicto en Medio Oriente

El calendario de la temporada 2026 del WEC

El aplazamiento de la primera carrera del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Qatar para finales de octubre es oficial y marca un giro en el calendario automovilístico debido al conflicto bélico en Medio Oriente. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que la cita, originalmente fijada para marzo, se celebrará del 22 al 24 de octubre y no abrirá la temporada, sino que será la penúltima fecha del campeonato.

El conflicto armado en la región, exacerbado por el lanzamiento de drones y misiles de Irán hacia países vecinos y la posterior respuesta militar de Estados Unidos e Israel, obligó a las autoridades a priorizar la seguridad de los participantes. Entre las consecuencias más graves del enfrentamiento, se encuentra la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, un hecho que provocó una oleada de incertidumbre en todas las actividades deportivas programadas en el área.

La FIA, junto con la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Qatar (QMMF) y el Circuito Internacional de Lusail (LIC), tomaron la decisión tras conversaciones constructivas y de colaboración con las partes implicadas. El comunicado oficial publicado este viernes indica: “La actual inestabilidad geopolítica en Oriente Medio obligó al aplazamiento del evento de Qatar, que debía lanzar la 14° temporada de la competición de la FIA WEC a finales de este mes”.

El comunicado sobre el aplazamiento de la prueba de los 1.812 km de Qatar

El calendario actualizado refleja una reestructuración significativa. La temporada 2026 del WEC arrancará ahora con las Seis Horas de Imola, programadas entre el 17 y el 19 de abril en Italia. Antes de esa fecha, el tradicional prólogo de pretemporada tendrá lugar el 14/4. Esta situación le permite a los equipos realizar los últimos ajustes en sus vehículos y estrategias en el Autódromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

La suspensión de la cita inaugural en Qatar se había anunciado a principios de mes, aunque entonces no se había especificado una fecha alternativa. El evento, de 1.812 kilómetros y con una duración máxima de 10 horas, iba a celebrarse del 26 al 28 de marzo. Ahora, la ronda qatarí queda instalada como el antepenúltimo compromiso antes de la final en Bahréin, prevista del 5 al 7 de noviembre.

La temporada 2026 del WEC comenzará con las Seis Horas de Imola (Julien Delfosse / DPPI)

La organización del Mundial de Resistencia insiste en que “la seguridad de los competidores, el personal y los aficionados sigue siendo de suma importancia para QMMF, LIC, la FIA y la organización FIA WEC, y todas las partes continuarán monitoreando los desarrollos en toda la región”. Ante el clima de tensión, la vigilancia de la situación regional será constante hasta la fecha reprogramada.

El aplazamiento en Qatar no es la única consecuencia para el automovilismo internacional. La Fórmula 1 se encuentra también en una situación de espera, evaluando los riesgos para el Gran Premio de Bahréin y el de Arabia Saudita, previstos para los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril respectivamente. Las autoridades, tanto de la FIA como de la F1, enfrentan una carrera contra el tiempo para tomar una decisión definitiva, dadas las exigencias logísticas y los riesgos potenciales para los equipos y el público.

En el caso del WEC, la reorganización del calendario es una muestra de la capacidad de reacción ante circunstancias excepcionales. El campeonato, que tenía previsto iniciar su 14º curso en Qatar, debió alterar sus planes y buscar nuevas fechas en un contexto de gran incertidumbre. La decisión de postergar el evento fue impulsada por motivos de seguridad y por la necesidad de garantizar los tiempos logísticos imprescindibles para el traslado de material, equipos y personal. El test de pretemporada, que debía celebrarse en marzo, también fue reprogramado y se llevará a cabo en Imola el 14 de abril.

La Fórmula 1 y MotoGP aguardan la evolución de la situación para determinar una decisión

La crisis en Medio Oriente ha generado un efecto dominó sobre otros certámenes. Sky Sports ya adelantó que la cancelación del Gran Premio de Qatar de Moto GP, previsto para el 12 de abril, es una posibilidad cada vez más fuerte, aunque todavía no hay confirmación oficial. De concretarse, el calendario de Moto GP sufriría un vacío similar al del Mundial de Resistencia, con la opción de trasladar la prueba hacia el final de la temporada.

A pesar de las dificultades, el WEC ha sido el primero en anunciar cambios en su calendario, mientras la Fórmula 1 y Moto GP mantienen la cautela. La situación sigue siendo fluida, y todas las decisiones estarán sujetas a la evolución del conflicto en Medio Oriente y a la evaluación constante de los riesgos para el deporte automotor internacional.