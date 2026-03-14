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Gran gol y asistencia de chilena: el show del Diablito Echeverri en la victoria del Girona ante Athletic Bilbao

El argentino marcó su primer tanto con el conjunto catalán: fue clave en el triunfo 3-0

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El argentino puso el 3-0 ante Athletic Bilbao

El argentino Claudio Echeverri tuvo una actuación sobresaliente con el Girona en la fecha 28 de La Liga de España y, a dos meses de su llegada, marcó su primer gol en el club. Su rendimiento no solo cortó la sequía desde su arribo, sino que además incluyó una asistencia de chilena que contribuyó de manera decisiva en la victoria 3-0 sobre el Athletic Bilbao.

En su séptimo partido oficial con el elenco español, Echeverri asistió a los 77 minutos a Azzedine Ounahi para el segundo gol del equipo. La jugada llamó especialmente la atención porque el Diablito resolvió de espaldas al arco y, tras no poder definir inicialmente, improvisó una chilena que habilitó a su compañero para que anotara con el arco desguarnecido.

El propio Echeverri selló el marcador a los 92 minutos con una definición precisa. Tras un pase de Viktor Tsygankov y luego de eludir a su marca dentro del área, el volante surgido de las inferiores de River Plate colocó el balón junto al poste derecho con un tiro cruzado y tuvo su bautismo de gol.

El argentino ensayó una pirueta para darle el balón a Azzedine Ounahi

Esta anotación representa su sexto grito como profesional, tras registrar cuatro tantos con River y uno con el Manchester City, club que actualmente posee sus derechos federativos. Desde su ingreso a las divisiones juveniles del Millonario a los 9 años, Echeverri fue ascendiendo en el sistema formativo hasta alcanzar la Primera División con 17. En el registro oficial quedó marcado su debut el 23 de junio de 2023 ante Instituto, dato que resalta la precocidad y proyección del chaqueño. Vale recordar que antes de firmar con el club catalán, Echeverri ya había atravesado por una etapa reciente en el Bayer Leverkusen de Alemania, en la que disputó 11 partidos y sumó 270 minutos de juego.

En ese periodo, generó una asistencia, consolidando su perfil de mediocampista creativo pese a la corta edad. Esta experiencia internacional resulta relevante dado que, pese a su fichaje por el City por un monto cercano a los 25 millones de euros (29 millones de dólares), Echeverri solo participó en tres encuentros oficiales con el equipo que dirige Pep Guardiola. Su único gol bajo la camiseta celeste llegó en el Mundial de Clubes 2025 ante Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Al no conseguir la regularidad esperada, su destino se orientó a España, donde el Girona le abrió una nueva oportunidad de consolidarse en el fútbol de élite.

Por otro lado, el partido en Montilivi, que se abrió con un tanto del lateral derecho Hugo Rincón, tuvo un valor estratégico para Girona, equipo que apunta a consolidar su posición y, en un año especialmente competitivo, mantenerse alejado de la zona de descenso. Para Athletic Club, la derrota lo obliga a buscar recuperación en las jornadas restantes si aspira a clasificaciones europeas. La victoria se inscribe en una fecha del certamen marcada por la intensidad de la disputa por los lugares en el tramo intermedio de la tabla, con márgenes mínimos entre los diferentes clubes.

Los Blanquivermells se ubican en la duodécima posición de la Liga de España 2025 con 34 puntos, mientras que el elenco de Bilbao permanece décimo con 35 unidades. La victoria, además, le permite al Girona distanciarse seis puntos del descenso y centrar esfuerzos en la pelea por entrar a puestos de competiciones europeas, una meta que parecía lejana tras una racha de tres partidos sin ganar.

El próximo partido para el Girona de Echeverri tendrá lugar el sábado 21 de marzo cuando tenga que viajar a Pamplona para visitar al Osasuna, en el estadio El Sadar, desde las 14:30 (hora de Argentina).

*El resumen del partido

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