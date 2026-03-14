Escándalo en el fútbol femenino: el seleccionador de Luxemburgo fue despedido por enviar “mensajes inapropiados” a sus jugadoras

Daniel Santos, antes de ser destituido por la federación de Luxemburgo (Grosby)

La Federación Luxemburguesa de Fútbol (FLF) anunció la destitución inmediata de Daniel Santos, seleccionador del equipo nacional femenino, a raíz de denuncias formales por mensajes considerados inapropiados enviados a jugadoras.

La FLF comunicó la decisión tras recibir varios reportes de comportamientos que entran en conflicto con los principios éticos y el marco de respeto que rige la institución. Según el comunicado, la federación tomó conocimiento de los hechos el 11 de marzo y decidió rescindir el contrato de Santos con efecto inmediato. La prioridad declarada fue “proteger a las jugadoras involucradas y preservar la integridad del entorno deportivo”.

Daniel Santos, de 44 años y ascendencia portuguesa, ocupó el cargo de seleccionador nacional femenino desde el verano europeo de 2020, después de haber trabajado como asistente en las selecciones masculinas sub-21 y sub-19. Durante su gestión, el equipo atravesó distintas etapas de reorganización, aunque recientemente se vio afectado por una serie de derrotas en la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2027. En sus dos primeros partidos de las eliminatorias, Luxemburgo perdió ante Escocia por 0-5 y 0-7, lo que sumó presión a un vestuario ya convulsionado.

El comunicado de la FLF subraya que las conductas atribuidas a Santos “ocurrieron en el marco de una relación de autoridad y responsabilidad”, lo que agrava la situación al tratarse de un vínculo jerárquico. La federación enfatizó que estos comportamientos resultan “contrarios a los valores éticos y al marco de respeto exigido”. La decisión se fundamentó en la gravedad de los hechos reportados y en la pérdida manifiesta de confianza expresada por las propias jugadoras, quienes, según la federación, consideraron insostenible la continuidad del técnico al frente de la selección.

Daniel Santos fue despedido por enviar “mensajes inapropiados” a sus jugadoras (Grosby)

Una vez conocidos los informes, el Consejo de Administración de la FLF actuó sin demoras y recabó testimonios que reflejaron la pérdida de confianza dentro del grupo. “Los testimonios recogidos y la pérdida manifiesta de confianza expresada por las jugadoras han hecho imposible cualquier colaboración”, señala la comunicación oficial de la federación.

La FLF no ha informado por el momento quién asumirá de manera interina la dirección técnica del equipo nacional femenino ni si habrá cambios adicionales en la estructura deportiva. Las jugadoras continúan con su preparación en medio de un ambiente de incertidumbre, mientras la federación evalúa los siguientes pasos para restablecer la normalidad y reconstruir la confianza dentro del plantel.

El último partido de Daniel Santos al frente de la selección femenina de Luxemburgo tuvo lugar el 7 de marzo de 2026 frente a Escocia en el estadio Josy Barthel de Luxemburgo. El encuentro, correspondiente a la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2027, finalizó con una victoria visitante por 7-0. La selección local tuvo dificultades para contener el ataque rival, que marcó cuatro goles en la primera mitad y amplió la diferencia en el complemento. El equipo nacional de Luxemburgo no logró generar situaciones de peligro y cerró el ciclo de Santos con una nueva derrota abultada en casa.

EL COMUNICADO DE LA FLF:

El 11 de marzo de 2026, la Junta Directiva de la FLF decidió rescindir, con efecto inmediato, el contrato firmado con el Sr. Daniel Santos, entrenador de la Selección Nacional Femenina, tras graves acusaciones que llegaron a su conocimiento.

Diversos informes indicaron que el entrenador envió mensajes inapropiados a ciertas jugadoras del equipo. Esta conducta, que se produce dentro de una relación de autoridad y responsabilidad, es contraria a los valores éticos y al marco de respeto que exige la FLF.

Tan pronto como tuvimos conocimiento de estas acusaciones, actuamos sin demora para proteger a las jugadoras involucradas y preservar la integridad del entorno deportivo. Los testimonios recabados y la clara pérdida de confianza expresada por las jugadoras hicieron imposible cualquier colaboración futura. En consecuencia, el entrenador fue destituido de su cargo con efecto inmediato.

La FLF desea reiterar su compromiso absoluto con un entorno seguro, respetuoso y profesional para todas las jugadoras y todos los miembros de la comunidad deportiva. La federación subraya que las conductas que atentan contra la dignidad no pueden tolerarse bajo ninguna circunstancia y continuará apoyando a las jugadoras involucradas.