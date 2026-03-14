El lamento de Colapinto tras su increíble eliminación en la clasificación del Gran Premio de China: “Da mucha bronca”

Luego de finalizar 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de China, Franco Colapinto afrontó la clasificación de cara a la atracción principal en el Circuito Internacional de Shanghái. El argentino completó una buena actuación en la qualy y largará 12° después de quedar eliminado en la Q2 por 0.005 segundos. Flavio Briatore, líder de Alpine, lo felicitó cuando se bajó del monoplaza. Su compañero, Pierre Gasly, logró meterse en la Q3 y partirá en la séptima plaza.

Una vez finalizada la actividad en pista, Colapinto habló en la rueda de prensa y se lamentó por la mínima diferencia que lo marginó de la última tanda de clasificación que vio a Andrea Kimi Antonelli alcanzar la pole. “Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo 2 décimas de tiempo en el auto. Es algo que sabemos con el equipo, lo tenemos claro. Pero cuando te falta tan poco por pasar y estar un poquito más cerca de los puntos para mañana da mucha bronca”, destacó en diálogo con ESPN.

El argentino analizó su trabajo en la clasificación: “Fue una qualy buena, hice buenas vueltas. La última vuelta fue buena. Bloqueé en una curva lenta. Perdí un poco de tiempo. Después, saliendo de la última curva, tuve clipping y me quedé sin energía y perdí media décima más. Entonces, cuando tratás de buscar esa diferencia tan chica es muy fácil de encontrarla. Eso da más bronca todavía. Hay que tratar de laburar para mañana y entender qué hay que mejorar. Obviamente, optimista. Pero cuando te quedas afuera por tan poco da mucha bronca”.

Colapinto registró en esa Q2 un tiempo de 1:33.357 que fue apenas más lento que el de Isack Hadjar (1:33.352), quien avanzó a Q3 como el 10° más veloz de la tanda. Entre ellos, además, se ubicó Nico Hülkenberg con su Audi (1:33.354).

Así quedó la grilla de largada de la carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1 (Foto: @F1)

Más allá del fastidio tras quedar afuera por una ínfima diferencia, el argentino hizo hincapié en las diferencias entre ambos monoplazas de Alpine y las dificultades técnicas que tiene su A526. “Sabemos las cosas de la suspensión de atrás y los puntos de aerodinámica que me faltan. Voy pateando un poquito más, deslizando. Mejoramos la parte delantera de ayer a hoy en la aerodinámica. Lo de atrás hay que cambiar la caja y no da tiempo. Hay que laburar este fin de semana para estar ahí cerquita y sacar más información para Japón, que vamos a estar de vuelta más competitivos en relación a las partes del auto”, remarcó el argentino.

Cuando fue consultado sobre la distancia de rendimiento que tuvo con Gasly el viernes, Colapinto fue tajante: “Es la realidad. Ayer tenía mucha diferencia. Problemas que fueron encontrando. Cuando haces dos autos de cero es muy difícil replicarlos exactamente".

"Tuvimos un par de temas que tuvieron un upgrade en Melbourne que yo no tenía y después acá, funciona tres veces mejor de lo que pensaban. Entonces es mucha carga de atrás la que no tenía ayer. Y sumado a una pérdida muy grande del ala de adelante, que habían hecho una mejora en mi alerón no había entrado”, argumentó.

A pesar de dichas dificultades, el joven de 22 años se mostró optimista de cara al resto del GP de China: “Hay muchos temas por seguir entendiendo. Lo importante es que se entendió el porqué ayer estuve tan lejos y perdido. Era lo que me preocupaba mucho. Pero el haber entendido la pérdida de performance me dejó más tranquilo. Sabemos que hay más por venir entre auto y auto. Es parte del proceso de los autos nuevos. Confío mucho en el equipo. Me están ayudando a entender las cosas que tienen pocas explicaciones por momentos. Eso lo aprecio mucho. Estamos trabajando bien entre todos. Vamos por buen camino”.

*El resumen de la clasificación del GP de China

Colapinto utilizó tres compuestos blandos nuevos durante la Q1. El argentino fue uno de los primeros en salir a pista y registró un tiempo alto de 1:35.973, mientras que Gasly hizo lo propio en 1:34.503. El argentino avisó por radio que tenía problemas de subviraje, algo que podría estar relacionado con la “lesión aerodinámica” que tiene el monoplaza A526 en las primeras carreras.

El corredor albiceleste continuó con las complicaciones durante su segundo intento y únicamente pudo mejorar su marca a 1:34.388. El francés de Alpine frenó el cronómetro en 1:33.904 y ya se aseguró su lugar en la Q2, al punto de que no realizó una última vuelta rápida para guardar neumáticos. La tercera salida de Colapinto en la primera tanda fue la mejor: registró un tiempo de 1:33.634 y clasificó en la décima posición.

El ex hombre de Williams inició la segunda tanda con un nuevo juego de neumáticos rojos. Franco mejoró levemente su última vuelta en la Q1 y registró un tiempo de 1:33.616. Sin embargo, quedó a poco más de tres décimas de Gasly, que marcó 1:33.280.

Finalmente, Colapinto computó su mejor vuelta del fin de semana en su último intento en la Q2: frenó el cronómetro en 1:33.357, pero no pudo superar el corte del 10° lugar que tuvo al Red Bull de Isack Hadjar (1:33.352) por una diferencia de 0.005 segundos. El argentino largará 12° y Flavio Briatore le dio un gran abrazo cuando se bajó del monoplaza para respaldarlo.

Del otro lado del garage, Pierre Gasly pudo meterse a la Q3 con un tiempo de 1:33.003. El francés logró maximizar el rendimiento de su monoplaza y largará en la séptima ubicación después de registrar una marca de 1:32.873. El hombre de Alpine quedó por delante de los hombres de Red Bull (Max Verstappen e Isack Hadjar) y del Haas de Oliver Bearman.

* El resumen de la actividad de Colapinto este sábado entre la Sprint y la clasificación

Tras la Sprint en el primer turno del día sábado en Shanghái, Colapinto ya había adelantado que tenía algunas dificultades técnicas en su monoplaza que marcaron la diferencia respecto a su compañero: “Cuando veías la data, iba más lento en todas las curvas que Pierre. La verdad que no hay una razón clara. Hay muchas cosas chiquititas en el auto que son diferentes y que obviamente por partes... Tuvimos un problema en la caja de cambios y tuvimos que usar la de repuesto que tiene otra parte aerodinámica, y perdemos bastante carga atrás”. Este problema también fue confirmado por Flavio Briatore en la previa de la Sprint.

Los problemas quedaron en evidencia durante la jornada del viernes para el joven de 22 años. Colapinto se ubicó 15° en la FP1 y, más allá de que quedó con un registro cercano a Gasly (10°), siempre rodó por detrás de su compañero. Las diferencias se profundizaron en la clasificación con un piloto francés que se mostró muy firme en su rendimiento. La distancia entre ambos se estiró hasta las nueve décimas y Gasly comenzó la Sprint en el séptimo puesto. El pilarense, por su parte, quedó eliminado en la SQ2 y largó 16°.

“Es un mix de cosas que me hicieron tener menos performance que Pierre ayer. Creo que hoy lo maximizamos un poquito mejor, pero creo que entendemos que hay que mejorar en varias áreas, en varios aspectos. La degradación ahora en la carrera fue muy grande, mucho graining adelante y eso también hay que trabajar para mañana. Pero mi foco es la performance comparado con mi compañero que ayer estuve muy lejos. Mejorar en eso es lo primordial, entender al menos el por qué”, reconoció Colapinto después de la Sprint, antes de afrontar la clasificación.

La carrera principal del Gran Premio de China se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 04:00 (hora argentina) y contará con un total de 56 vueltas.

*El compacto de la carrera Sprint en la que Colapinto finalizó 14°