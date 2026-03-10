Deportes

Histórica presentación del argentino Kevin Vallejos en UFC: protagonizará la velada estelar contra el norteamericano Josh Emmett

El Chino saltará a escena el 14 de marzo. Será el segundo luchador argentino en la historia de la compañía en encabezar una velada

Kevin Vallejos encabeza la cartelera
Kevin Vallejos encabeza la cartelera en Las Vegas

El marplatense Kevin Vallejos será el protagonista de la pelea estelar de la UFC el sábado 14 de marzo en Las Vegas frente al experimentado Josh Emmett. Este combate marca un momento histórico para las artes marciales mixtas de Argentina, pues Vallejos, con apenas 24 años, suma un ascenso meteórico en la liga más prestigiosa del deporte y se convertirá en el segundo argentino que lidera una velada principal, por detrás del legendario Santiago Ponzinibbio.

Durante su tercera aparición en UFC, Vallejos consiguió un nocaut contundente sobre Giga Chikadze el 13 de diciembre de 2025. Esta victoria fue significativa no solo porque su rival, el georgiano de 1,83 metros y 37 años, nunca había sido noqueado en UFC, sino porque le aseguró un lugar en el ranking del peso pluma, donde ocupa el puesto 14 entre 15. El éxito también le valió un bono de USD 50 mil, reconocimiento reservado para actuaciones excepcionales.

Por su parte, Josh Emmett, nacido en Arizona, figura en el puesto 11 del escalafón del peso pluma de UFC y en este 2026 celebra diez años dentro de la organización. Emmett debutó en la UFC en mayo de 2016 y desde entonces suma dieciséis presentaciones, con diez victorias y seis derrotas. Entre sus combates más destacados figura la derrota por puntos frente a Ilia Topuria en junio de 2023. En su trayectoria profesional suma un récord de 19 triunfos y 6 caídas, aunque llega a este combate tras perder tres de sus últimos cuatro enfrentamientos.

Vallejos expresó en redes sociales su percepción sobre la magnitud del combate y la relevancia del rival: “Estoy muy emocionado y nervioso por mi combate principal del 14 de marzo. Gracias, Josh Emmett, por aceptar pelear conmigo. Es un honor pelear con una leyenda”. De esta manera, el marplatense se suma a la selecta lista de argentinos que han encabezado una velada de UFC, donde hasta ahora solo figuraba Santiago Ponzinibbio, quien protagonizó las estelares de la noche en dos oportunidades (2017 y 2018), con triunfos sobre Gunnar Nelson y Neil Magny, éste último en la única presentación de la compañía en Buenos Aires.

Kevin Vallejos quiere hacer historia
Kevin Vallejos quiere hacer historia en UFC (@chino_vallejos19)

Vallejos, de Mar del Plata a la elite de UFC

Antes del nocaut sobre Chikadze, la carrera internacional de Vallejos se forjó en el circuito sudamericano, especialmente en el Samurai Fight House, donde mantuvo la condición de invicto y campeón. De las 17 peleas previas a su consagratoria noche contra Chikadze, el argentino acumulaba 16 victorias y una sola derrota. Ese traspié ocurrió en septiembre de 2023 frente a Jean Silva, en el Dana White’s Contender Series, por decisión unánime.

Tras aquella derrota y como parte de su reinvención competitiva, Vallejos obtuvo dos nuevas victorias en el circuito sudamericano entre finales de 2023 e inicios de 2024, lo que le abrió definitivamente las puertas de la UFC. Su debut en la organización fue categórico: venció al surcoreano Seungwoo Choi por nocaut en el primer asalto. Su segundo combate le permitió derrotar al estadounidense Danny Silva por decisión unánime, y la actuación que selló su contrato definitivo fue una victoria ante Cam Teague.

Con una estatura de 1,70 metros y apodado el Chino de Mar del Plata, Vallejos ha construido una reputación de versatilidad y eficacia frente a rivales con mayor experiencia y físico. Ante Chikadze, se impuso en los minutos finales pese a la diferencia de tamaño y recorrido del rival, quien cuenta con más de una década en combates profesionales y una sólida trayectoria en kickboxing.

El triunfo ante Chikadze no solo significó entrar al ranking, sino también quebrar la racha invicta del europeo ante nocauts. Antes de enfrentar a Vallejos, Chikadze sumaba ocho victorias y tres derrotas en UFC, y un récord profesional en artes marciales mixtas de 15 triunfos y 5 caídas.

El argentino escaló en el
El argentino escaló en el ranking a pasos agigantados desde su debut (Foto: UFC oficial)

El horizonte inmediato y el desafío Emmett

En la actualidad, el campeonato del peso pluma de UFC lo ostenta Alexander Volkanovski, con Movsar Evloev como su escolta más cercano en el ranking. Vallejos ya figura como aspirante dentro del top 15 y busca seguir ascendiendo para conseguir una futura oportunidad por el título.

El combate del 14 de marzo contra Josh Emmett, con el pesaje previo programado para el viernes 13 a las 14 horas (Argentina), no solo pone a prueba la proyección de Vallejos, sino que lo instala como referente de la nueva generación de peleadores argentinos en el máximo escenario internacional. “Mi historia esta escrita,mi trabajo esta hecho ,estoy en manos de Dios y que se haga su voluntad”, escribió el argentino en sus redes sociales, haciendo referencia a lo que fue su preparación de cara al evento.

Horario de inicio de la cartelera estelar: 21.00 (horario de Argentina)

Horario de inicio de la cartelera preliminar: 18.00 (horario de Argentina)

Televisación: Paramount + (plataforma)

Estadio: UFC Apex (Las Vegas, Estados Unidos)

CARTELERA ESTELAR

Kevin Vallejos (Argentina) vs. Josh Emmett (Estados Unidos)

Amanda Lemos (Brasil) vs. Gillian Robertson (Canadá)

Ion Cutelaba (Moldavia) vs. Oumar Sy (Francia)

Andre Fili (Estados Unidos) vs. José Miguel Delgado (México)

Marwan Rahiki (Marruecos) vs. Harry Hardwick (Inglaterra)

Vitor Petrino (Brasil) vs. Steven Asplund (Estados Unidos)

CARTELERA PRELIMINAR

Charles Johnson (Estados Unidos) vs. Bruno Silva (Brasil)

Brad Tavares (Estados Unidos) vs. Eryk Anders (Estados Unidos)

Chris Curtis (Estados Unidos) vs. Myktybek Orolbai (Kirguistán)

Bolaji Oki (Bélgica) vs. Manoel Sousa (Brasil)

Luan Lacerda (Brasil) vs. Hecher Sosa (España)

Bia Mesquita (Brasil) vs. Montse Rendon (México)

Elijah Smith (Estados Unidos) vs. Suyoung You (Corea del Sur)

Piera Rodríguez (Venezuela) vs. Sam Hughes (Estados Unidos)

